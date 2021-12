SV ikke overbevist av støttepakken: – Mye vi kommer til å ta tak i

Regjeringen vil søke til SV for å få flertall for den økonomiske tiltakspakken som ble lagt frem mandag. Nestleder i SV sier til TV 2 at det er flere mangler ved regjeringens forslag.

Tirsdag la regjeringen frem en rekke økonomiske støtteordninger for næringslivet i lys av de strenge smitteverntiltakene. På spørsmål om hvem regjeringen vil søke støtte fra for å at tiltakene skal få flertall i Stortinget, svarte finansminister Trygve Slagsvold Vedum at det vil være naturlig å se til SV.

Nestleder i SV, Torgeir Knag Fylkesnes, sier derimot at partiet ikke er overbevist over tiltakspakken.

– Her er det en del mangler, sier Fylkesnes til TV 2.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum presenterte regjeringens støttepakke for næringslivet tirsdag morgen. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Skjebnesvanger uke

Nestlederen er glad for at regjeringen legger frem tiltak, men er tydelig på at det må endringer til før partiet hans er fornøyd.

– De har lagt frem en kompensasjonsordning for næringslivet vi mener mangler en rekke sosiale krav, for eksempel at det ikke skal kunne tas ut utbytte, at folk ikke skal sies opp, eller at det ikke skal bli lederlønnsfester dersom man får støtte. Så her er det mye vi kommer til å ta tak i, understreker Fylkesnes.

Regjeringen har høstet kritikk for å ligge bakpå når det kommer til tiltak. Fylkesnes etterlyser i likhet med både næringslivet og arbeidstakere en rask avklaring når det kommer til lønnsstøtteordningen, samtidig som han har forståelse for det han omtaler som regjeringens «starttrøbbel».

– Vi synes de jobber tregt på spesielt lønnsstøtte, det haster nå. Denne uken blir skjebnesvanger, for alt som skal rekke å legges frem i Stortinget i løpet av de neste par dagene. Men det er klart, alt av ordninger ble lagt ned av den forrige regjeringen, så at de har litt starttrøbbel kan vi ha forståelse for, sier nestlederen.

Flere serveringssteder må stenge på grunn av de nye smitteverntiltakene, og flere frykter massepermitteringer. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Reagerer på kulturpakke

I tillegg til å legge frem en generell pakke for næringslivet, lover regjeringen 1,1 milliarder kroner øremerket kultursektoren. Fylkesnes påpeker at kulturlivet har hatt det økonomisk tøft i to år, og etterlyser mer støtte til en bransje som allerede ligger nede.

– Kulturlivet er de som har blødd aller mest i løpet av de to årene som har gått, og en næring som i utgangspunktet har det veldig magert. I de tiltakene regjeringen kommer med her er kompensasjonsgraden veldig lav, og de takene som er satt inn er altfor lave, er den tydelige beskjeden fra SVs nestleder.

Han har forståelse for at ansatte innen kulturlivet føler seg glemt, og frykter mange vil rømme fra bransjen om ikke den økonomiske pakken forbedres.

– Generelt når det gjelder kultur tar man det veldig ofte for gitt. Det må vi slutte med. Når krisen rammer dem må de behandles med respekt og sørge for at kompensasjonsgraden er slik at de vil fortsette å bli værende i kulturlivet, avslutter Fylkesnes.