Klaveness på flere Hegerberg-kamper i høst: – Har et håp om at hun skal ikle seg Norge-drakten igjen

NFF-toppen er imponert over hvordan Ada Hegerberg (25) har slått tilbake på banen to år ute med kneskade og har ikke gitt opp jobben med å få Lyon-spissen tilbake på det norske landslaget.

To ganger denne høsten har Lise Klaveness fysisk vært til stede for å se den norske angriperen i aksjon.

– Jeg er mektig imponert over hvor sterk hun ser ut etter en så alvorlig skade. Det lukter mål og vinnervilje av henne i enhver situasjon, forteller Klaveness til TV 2.

Da Hegerberg scoret to mål på én omgang mot Benfica torsdag 9. desember, satt Klaveness på tribunen i Lisboa.

Ada Hegerberg jubler sammen med Delphine Cascarino etter én av den norske spissens to scoringer mot Benfica i Lisboa. Foto: PEDRO NUNES

NFF-toppen fulgte også Lyons hjemmemøte med portugiserne i oktober.

– Du ser måten hun tar tak i kampene når hun spiller og leder an laget. Hun har en kraft som vi selvfølgelig er veldig interessert i å ha med når vi skal til et mesterskap, sier NFF-direktøren, og sikter til fotball-EM i England kommende sommer.

– Kanskje vi ikke får det til nå, men vi må bare ha en lang horisont på dette. Det er vår jobb å forsøke å få med de beste på det norske landslaget, fortsetter 40-åringen.

Ada Hegerberg var ute av spill i nesten to år etter en korsbåndsskade og en operasjon for et tretthetsbrudd i leggen.

I oktober gjorde hun et tårevått comeback da hun ble byttet inn mot Häcken i Champions League. Siden har ikke Hegerberg sett seg tilbake.

Sportsnyhetene: Følelsesladet Hegerberg-comeback med familien på tribunen

Hun står med åtte mål på tolv kamper – seks fra start – siden comebacket.

– Jeg har jo et håp om at hun skal ikle seg Norge-drakten igjen, sier Klaveness.

– Vi respekterer at hun fortsatt ønsker å holde fullt fokus på klubblaget. Ada oppga grunner til at hun gikk ut av landslaget, og vi lytter selvsagt nøye til hennes tilbakemeldinger. Mye har skjedd siden hun sluttet, men hvordan hun vurderer dette nå er opp til henne å svare på selv.

Opplever positiv dialog

Når det norske landslaget reiser til fotball-EM i England kommende sommer, er det fem år siden Ada Hegerberg trakk seg ut av landslaget.

BAKGRUNN: Ada Hegerberg sier nei til landslaget

40-åringen jobbet ikke i fotballforbundet da Hegerberg takket for seg.

Da hun gikk inn i jobben til direktør for toppfotball og landslag høsten 2018, varslet Klaveness at hun skulle opprette dialog med Lyon-spissen.

Lise Klaveness er direktør for toppfotball og landslag i Norges fotballforbund. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Den ble opprettet, og Klaveness forteller at hun har jevnlig dialog med 26-åringen.

– Dialogen min med Ada har aldri vært brutt. Vi har spilt sammen tidligere og jeg har stor respekt for den formidable idrettskvinnen hun er. Det er ikke alltid vi snakker om landslaget, men litt om fotball og det som skjer i Lyon, sier Klaveness.

Hun vil ikke gå mer inn på innholdet i samtalene mellom dem eller om hva det etterlatte inntrykket er om det er aktuelt for Hegerberg med en retur til det norske landslaget.

– Du må spørre Ada om hva hun tenker selv, men jeg opplever at vi har lave skuldre i dialogen. Man merker at tiden jobber for oss, sier Klaveness.

– Hun er fremdeles der at hun ønsker å konsentrere seg om klubblaget, men vi har jo et håp om at hun skal komme tilbake.

Ada Hegerberg kunne juble for to scoringer mot Benfica i Lisboa torsdag 9. desember. Der var Lise Klaveness på tribunen. Foto: Icon Sport / BILDBYRÅN

TV 2 har vært i kontakt med Hegerbergs agentfirma. 26-åringen selv kommenterer ikke saken, men hennes agent Victor Bernard sier følgende:

«For et lag som Norge (eller alle lag egentlig), så burde naturligvis det å hente tilbake verdens beste spiller være høyeste prioritet», skriver agenten i en SMS.

Hegerberg selv uttalte seg i mai kort om landslaget i den svenske podkasten «Lundh».

– Ja, det er klart at dette blir en overskrift, men å spille for mitt land er noe jeg savner veldig mye. Sånn har det vært hele tiden, sa 26-åringen i episoden.

Utland-avgjørelse påvirker ikke

Landslagssjef Martin Sjögren henviser til Klaveness når TV 2 tar kontakt om temaet.

– Martin jobber med de spillerne han har tilgjengelig, men han ønsker Ada hjertelig velkommen tilbake når og hvis hun er klar. Det har vært viktig for oss hele veien, sier Klaveness.

For kort tid siden ble det klart at landslagsspiss Lisa-Marie Karlseng Utland legger opp som fotballspiller etter at hun ikke fikk fornyet kontrakten med Rosenborg.

Hun har fylt spissplassen på landslaget sammen med Isabell Herlovsen siden Hegerberg trakk seg ut i 2017. Nå er begge borte.

Lisa-Marie Karlseng Utland (t.v) og Isabell Herlovsen var Norges spissduo under fotball-VM i Frankrike i 2019. Foto: CHRISTIAN HARTMANN

Klaveness synes det er leit at Utland har lagt opp, men er tydelig på at det på ingen måte har påvirket dialogen med Ada.

– Vi jobber med å gjenopprette tilliten til en god og viktig spiller. Det har vi gjort over mange år, sier NFF-toppen.

– Jeg har forsøkt å lytte til det hun tok opp da hun sluttet. Jeg registrerer jo at det har gått mye tid siden den gang og at mye av det hun pekte på er forandret. Blant annet er det opprettet eliteavdelingen opprettet, som naturligvis gjør at det har blitt et sterkere fokus på toppfotball i forbundet.