Jens Stoltenberg vil bli ny sentralbanksjef: – Veldig motivert

Nato-sjef og tidligere statsminister Jens Stoltenberg er blant søkerne til å ta over stillingen som sentralbanksjef etter Øystein Olsen.

Det framgår av søkerlisten, som ble offentliggjort av Finansdepartementet tirsdag formiddag. Til sammen har 22 personer søkt på stillingen som ny sentralbanksjef.

Det er stort spenn i hvilken bakgrunn søkerne har. En 19 år gammel student og en 62 år gammel bussjåfør er blant søkerne. I forkant har det også vært knyttet stor spenning til om Stoltenberg ville søke, som også er på listen.

Av 22 søkere er det kun én kvinne. Søknadsfristen gikk ut 9. desember.

Disse 22 har søkt

Christian Temte Høst (19), student fra Oslo

Arne Solvang Kristoffersen (28), kundebehandler fra Røsvik

Tony Arne Sætre (54), tilsynsvakt fra Tertnes

Rune Malmedal (62), bussjåfør fra Rong

Elias Peltomaa Beisvåg (22), butikkmedarbeider fra Oslo

Tor Ingar Os Loftus (46), rørlegger fra Gressvik

Andreas Carlsen (32), daglig leder fra Fana

Kurt Pettersen (56), medarbeider fra Alta

Arnfinn Grønstad (70), pensjonist fra Sandefjord

Jon Stokka (21), baker fra Sandnes

Ali Reza Behbahani (51), arbeidssøker fra Trondheim

Eiric Skaaren (44), Chief Executive Officer fra Oslo

Neilas Baranauskas (18), lærling fra Stokke

Torkel Rogstad (26), softwareutvikler fra Oslo

Zhangir Azerbayev (20), student fra New Haven i USA

Ida Wolden Bache (48), visesentralbanksjef fra Stabekk

Ole Kristian Pettersen (68), pensjonist fra Horten

Jens Stoltenberg (62), generalsekretær i Nato fra Oslo

Jacob Bjornheim (62), styremedlem, visiting fellow fra Küsnacht i Sveits

Gunnar Oppi (63), pensjonist fra Oslo

Johannes Hagström (18), student fra Ski

Omar Schevik (60), prosjektleder fra Flekkefjord

Finansdepartementet skriver at de går videre med ansattelsesprosessen og at de tar sikte på utnevning i Kongen i statsråd tidlig i 2022. Kongen i statsråd utnevner da en ny sentralbanksjef for en periode på seks år.

– Ikke i konflikt

Jens Stoltenberg bekrefter at han er blant søkerne.

– Jeg ble kontaktet av Finansdepartementet i november med forespørsel om jeg ville vurdere å søke stillingen. Det har jeg nå gjort, og dette er en jobb jeg er veldig motivert for, sier Stoltenberg i en uttalelse sendt via hans pressekontakt.

Stoltenberg legger til at departementet har avklart at hans bakgrunn som tidligere statsminister og generalsekretær i Nato ikke kommer i konflikt med sentralbankens regler om hvem som kan ha denne stillingen.

– Jeg har klargjort overfor Finansdepartementet at dersom jeg får stillingen, vil det ikke være mulig for meg å tiltre før min periode i Nato utløper 1. oktober 2022.