Har satt intern frist: Vil være ferdig etterforsket innen februar

– Vi ønsker å konfrontere ham med de datafunnene vi har gjort. Det går på tankene forut for handlingen og det han har gjort i tiden før, sier Per Thomas Omholt, politiinspektør i Sør-Øst politidistrikt.

Omholt forteller at avhøret skal gjøres i neste uke, og at det blir det siste avhøret av Espen Andersen Bråthen (37), dersom det ikke dukker opp noe spesielt.

– Vi går gjennom netthistorikken hans, men kommer ikke til å gå i noe mer detalj på det. Det handler om ulike søk han har gjort og ulike filmer han har sett på nettet, sier Omholt.

Bråthen er siktet for fem drap, to tilfeller av kroppsskade og «en rekke forsøk på kroppsskade» etter at han den 13. oktober skjøt etter flere tilfeldige personer med pil og bue, før han drepte fem personer med stikkvåpen i Kongsberg sentrum.

Totalt er det 24 fornærmede i saken, inkludert de fem drepte. I tillegg ble tre personer skadd, mens politiet mener at Bråthen forsøkte å skade 16.

– Det er fortsatt en foreløpig siktelse og representerer ikke en endelig subsumsjon, sier Per Thomas Omholt.

Intern frist: 1. februar

Politiinspektøren forteller at politiet håper å være ferdig med etterforskningen av saken innen 1. februar. Det er samme frist som de rettspsykiatriske sakkyndige har fått til å levere sin rapport om Bråthens psykiske helse.

POLITIINSPEKTØR: Per Thomas Omholt i Sør-Øst politidistrikt. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Det som er målet for etterforskningen er å få saken opp for retten før sommeren 2022. Når det er målet så håper vi å være ferdige med etterforskningen innen 1. februar. Dette er også avhengig av ytre omstendigheter som vi ikke har kontroll på.

Bråthen ble fredag i forrige uke varetektsfengslet i ytterligere åtte uker, på grunn av fare for gjentakelse. I de tidligere fengslingskjennelsene har retten begrunnet fengslingen med fare for at han skal forspille bevis.

I den siste kjennelsen kommer det også frem at det tas sikte på å gjennomføre rettssaken mot Bråthen i mai eller juni neste år.

Venter på tekniske undersøkelser

Siktelsen mot Bråthen er som nevnt bare en foreløpig siktelse. Antallet fornærmede på 24 vil trolig ikke endre seg. Det politiet derimot jobber med, er hvilke straffebud de ulike forholdene skal gjelde.

Det avhenger i stor grad av skadepotensialet til pil og buen som Espen Andersen Bråthen brukte da han skjøt etter tilfeldige den 13. oktober.

– Buen er sendt til undersøkelser om skadepotensial. Vi har ikke fått svar på den enda, men det er en sånn undersøkelse som typisk vil foreligge nærmere den interne fristen 1. februar.

– I denne saken er det sendt inn en rekke gjenstander og sporprøver fra både åstedet og fra siktede og vi mottar fortløpende svar på disse, Det gjelder både DNA, blodspor og fingeravtrykk som vi hele tiden vurderer, fortsetter Omholt.

I tillegg jobber politiet fortsatt med å gjennomgå Bråthens aktivitet på internett. Dette arbeidet er ikke ferdig, men nærmer seg også slutten.

– Har dere funnet noe som tyder på at han snakket med andre om dette?

– Nei, etterforskningen så langt har vist at han har vært en person med svært lite nettverk både på internett og fysisk, og at han ikke har vært i samtale med noen om dette på nettet i forkant.

– Samarbeider han med politiet?

– Ja, han svarer på de spørsmålene vi stiller i avhør.