Professor om skjenkeforbodet: – Infiltrert av avhaldsrørsla?

Måndag kveld innførte regjeringa nasjonalt skjenkeforbod, etter anbefaling frå Folkehelseinstituttet (FHI). Uteliv- og restaurantnæringa fortviler etter beskjeden.

– Desse tiltaka er verre for oss enn forrige runde. Vi kjenner oss verkeleg forlatt og ofra av regjeringa, seier Kjetil Smørås i De Bergenske, som eig ei rekke hotell og spisestadar i Bergen.

Han ser seg nøydd til å permittere 220 av 250 arbeidstakarar.

OPPGITT: Direktør for De Bergenske, Kjetil Smørås, føler seg forlatt av regjeringa Foto: Kåre Breivik / TV 2

– Dei som blir ramma av desse tiltaka, er dei som har blitt ramma tidligare. Vi forstår at slitasjen er stor for desse arbeidstakarane, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) under pressekonferansen måndag.

Ut mot regjeringa

Professor i medisinsk mikrobiologi ved Universitet i Tromsø (UiT), Ørjan Olsvik, har gjennom ein lang medisinsk karriere vore med på å blant anna bekjempe virus som Ebola, Zika og HIV. Gjennom koronapandemien har han blitt flittig brukt som fagkjelde i både inn- og utland.

No stiller Olsvik spørsmål ved om skjenkeforbodet er i tråd med smittevernlova.

– Den seier effekt og konsekvens må vere i balanse. Konsekvensane ved å ta bort alkohol er veldig store for utelivet og restaurantar, seier viruseksperten.

Han meiner at folk i mykje mindre grad vil gå ut og ete viss dei ikkje får eit glas vin til maten, og ønsker svar på kva effekten av eit totalt alkoholforbod er.

– Fryktar ein at folk ikkje skal klare å halde 1-meteren i det ein tar seg eit glas? Eller er myndigheitene blitt infiltrert av avhaldsrøyrsla? spør Olsvik.

I det faglege grunnlaget fra Helsedirektoratet til Helse- og omsorgsdepartementet heiter det at ein skjenkestopp «vurderast å ha ein betydeleg smitteverneffekt. Å begrense antall kontaktpunkt, redusere mobilitet og unngå større forsamlingar har stor smitteverneffekt – smitterisikoen er særleg høg i festlege lag».

Helse- og omsorgsdepartementet har ikkje besvart TV 2 sitt spørsmål om korleis regjeringa har vurdert dei smittefaglege råda rundt nasjonal skjenkestopp opp mot samfunnskostnadane.

Held pusten

Dagleg leiar ved Solid bar og kaffebar i Tromsø, Carite Fønnebø, etterlyser også svar på effekten av eit totalt skjenkeforbod.

– Vi har jo i fleire rundar etterspurt vurderingane som ligg til grunn, men til no har vi fått lite dokumentasjon på at dei rette vurderingane er gjort, seier Fønnebø.

SKUFFA: Dagleg leiar ved Solid, Carite Fønnebø, hadde håpa regjeringa hadde førebudd kompensasjonsordningane i større grad. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Ho fortel at permitteringar igjen er ein konsekvens av skjenkeforbodet, men håpar framleis at lønnstøtteordninga snart vil kome på plass, slik at ho kan minimere skaden.

– Det eg er mest skuffa over er at etter to år med pandemi så klarer ein enno ikkje ha ting på stell før ein presenterer tiltak på pressekonferansar, seier Fønnebø, og viser til uvissa om lønnstøtteordningar.

Fønnebø er berre ei av mange i næringslivet som held pusten etter at lønnsstøtteordninga glimra med sitt fråvær under pressekonferansen tysdag morgon. Der la regjeringa fram ei rekke økonomiske tiltak for å dempe konsekvensane av dei nye smittevernstiltaka, som blant anna å utvide kompensasjonsordninga. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har lova å få lønnstøtteordninga på plass i løpet av veka.