Karrieren stod i fare for Oda (25). Nå håper hun flere tar grep tidligere

En øm følelse i ryggen i 2020 utviklet seg til et skademareritt for Brann-keeper Oda Maria Hove Bogstad (25). – Det er skikkelig tøft når du får beskjed om at det skal gå bra, og så fungerer ikke kroppen.

– Folk får sjokk når jeg sier det, men jeg kan være tilbake allerede i januar.

Landslags- og Brann-spiller Oda Maria Hove Bogstad ser tilbake på det siste halvannet året. Hun er ved godt mot nå, men slik har det ikke alltid vært.

Denne perioden i livet har vært en stor påkjenning for den 25 år gamle målvakten. Men nå har hun fått en ny sjanse.

– Jeg føler litt på det at hva om ryggen hadde blitt fanget opp litt tidligere. Kroppen er det viktigste man har på fotballbanen, og du vet jo ikke om denne ryggskaden hadde ødelagt karrieren min. Det er mentalt tøft å stå på sidelinjen, men det er også mentalt tøft at kroppen ikke fungerer når du får beskjed om at den skal fungere, sier Bogstad til TV 2.

– Det er flere som får en skade i ung alder, også ender det opp med at man må legge opp. Oppfølgingen og det å bli tatt seriøst er veldig viktig, og jeg tror at det at skader ikke blir fanget opp tidlig nok er mer utbredt på damesiden enn herresiden, for vi har mindre folk rundt oss. Kanskje det å fortelle min historie kan gjøre at flere blir mer oppmerksom.

Startet i det små

Juli 2020:Toppserien har endelig startet opp igjen etter at koronapandemien hadde ført til utsettelse av seriestarten.

Oda Maria Hove Bogstad er tilbake på treningsfeltet. Hun har trent godt og føler seg i god form.

Så blir alt snudd på hodet.

– Så fort vi begynte å spille fotball merket jeg at jeg begynte å bli øm i ryggen. Jeg slo pasningene kortere enn jeg hadde gjort. Redningene i krysset jeg hadde hatt før, reddet jeg ikke lenger, forteller Bogstad til TV 2.

Oda Maria Hove Bogstad har ambisjoner om å komme tilbake på landslaget etter ryggskaden. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

September 2020: Bogstad har store smerter i ryggen, og etter hvert resulterer det i en treukers sykemelding. Den da 24 år gamle målvakten gjennomgår en MR-undersøkelse som viser at hun har mye betennelse og hevelse i en av ryggputene.

Etter noen uker er hun tilbake på fotballbanen. Men det tar ikke lang tid før Bogstad får et nytt tilbakesteg.

November 2020: NM-semifinale borte mot Lillestrøm. Bogstad får en strekk i låret under oppvarmingen.

– Det er jo det som ikke skal skje etter en skade. Selv om spesialistene tror den skaden hang sammen med ryggproblemene, så var det en helt ny skade. Jeg hadde hatt vondt i ryggen, de smertene forsvant aldri. Men det går an å ha vondt og samtidig trene fotball, på en måte, forklarer Bogstad.

Januar 2021: 25-åringen bruker hele vinteren på å få bort strekken i låret og er tilbake på treningsfeltet på nyåret. Strekken begynner å komme seg like før sesongstart.

Smertene i korsryggen kommer når Bogstad bøyer seg for å ta ballen. På et tidspunkt klarer hun ikke å skjule smertene mer.

Bogstad kom til Sandviken, nå Brann, i 2020. Kontrakten med klubben går ut ved nyttår. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Jeg hadde så vondt at jeg begynte å gråte. Men jeg stod bare der, for jeg ville jo stå i det.

April 2021: Bogstad får ny sykemelding. Hun kan kun gjøre basistrening de neste månedene.

Hun er tilbake på benken til sommeren, og har planer om å rekke høstsesongen. Men Brann, den gang Sandviken, har hentet ny keeper i Aurora Mikalsen.

– I og med at jeg følte meg ganske god på det tidspunktet, tenkte jeg at det ikke var greit. Den plassen var min.

Tankene om å legge opp kom sigende

September 2021: Bogstad har følt seg bra den siste måneden, både i ryggen og prestasjonsmessig. Klubben har bestemt at hun skal spille cupkampene, mens Mikalsen spiller i serien.

Hun har spilt borte mot Aalesund noen uker tidligere uten problemer. Noen dager før neste cupkamp prøver hun å redde et innlegg på trening.

– I det jeg lander, skyter det smerte opp i ryggen, forklarer Bogstad.

Morgenen etterpå klarer hun ikke å stå opp fra sengen.

– I hver lille belastning strålte det smerte.

Da begynte tankene om å legge opp å komme.

– Det som fink meg til å tenke i de banene var den nye smellen. Jeg kjente at uansett hvor mye jeg presset smerteterskelen, klarte jeg ikke det jeg ville. Jeg holdt pusten når jeg jogget, fordi det var så anstrengende å kjempe mot smerten. Kroppen sa ifra om at dette ikke gikk, forteller Bogstad.

Det ble høydramatisk etter ryggoperasjonen i november, men Bogstad kunne puste lettet ut til slutt. Foto: Privat.

Fordi det nå tar så lang tid før smertene forsvinner, blir hun sendt til spesialist.

MR-undersøkelsene viser enda mer hevelse i ryggen enn før. Det er trangt for nervene, og isjiasnerven som går ut i foten er i klem.

Vurderingen blir at hennes beste sjanser for å kunne drive med toppidrett er å operere.

– Jeg hadde hørt om en operasjon som gjorde at jeg ville være ute i et helt år. Det er til og med ikke sikkert at du blir bra igjen. Men etter hvert fikk jeg snakke med de rette folkene, og fikk høre at det fantes alternativer.

November 2021: Bogstad skal operer bort en prolaps og brusk i ryggen. Operasjonen er vellykket.

Men det som kommer etterpå gjør situasjonen langt mer dramatisk enn først antatt.

– Jeg gråter, og de får ikke kontroll på meg

Bogstad ligger på post for å våkne opp fra narkosen.

– Dette har jeg blitt fortalt i ettertid, for jeg husker ikke dette. Når jeg ligger der, får de ikke kontakt med meg. Jeg er helt borte i blikket og krampaktig. Jeg gråter, og de får ikke kontroll på meg.

Legene tilfører sovemedisin, men Bogstad roer seg fortsatt ikke. Ambulanse blir tilkalt, og 25-åringen blir sendt til intensivavdelingen.

På turen dit stiger blodtrykket. Bogstad sliter med å puste. Legene må sjekke henne for alt, men heldigvis finner de ikke noe unormalt.

I januar er Bogstad tilbake på fotballbanen etter ryggskaden. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Det hadde selvfølgelig vært fint om de hadde funnet noe, for da hadde jeg visst hvorfor det skjedde. Men samtidig er jeg veldig glad for at de ikke fant noe.

Legenes teori er at Bogstad var blitt lokalbedøvelsesforgiftet etter operasjonen.

– Det ble bare litt dramatisk med alt som skjedde rundt, men i dag kjenner jeg ingenting av det. Det som er fint er at det som skjedde ikke har hatt noen innvirkning på det som skulle fikses i ryggen, forklarer Bogstad.

Snart tilbake på fotballbanen

To og en halv uke etter operasjonen går det fint med 25-åringen. Hun har så vidt begynt å jogge igjen, og ryggen føles bra.

Hun har fått en ny sjanse.

– Jeg har alltid tenkt at om det står på min opptrening, så skal jeg klare det. Sannsynligheten er mye større nå enn det var før operasjonen, sier Bogstad og utdyper:

– Det går veldig fort fremover, egentlig. Progresjonen er så kjapp at jeg føler at det går fremover hver dag. Jeg håper jeg er klar til sesongstarten, men om jeg ikke blir det stresser jeg ikke så mye med det heller, så lenge jeg blir frisk.

Kontrakten med Brann går ut ved nyttår, men Bogstad kommer til å trene seg opp med klubben fra januar av.

– Jeg er veldig glad for at Alex (Alexander Straus, hovedtrener) er så forståelsesfull og ikke kaster meg vekk når jeg er på mitt mest sårbare med tanke på opptrening. For det er nå jeg virkelig trenger oppfølging.

Hvor hun spiller neste sesong er foreløpig uvisst, men det som det ikke er noen tvil om er at Bogstad er klar for fortsettelsen av karrieren.

– Det er mange faktorer som spiller inn, men akkurat nå er førsteprioriteten å møte opp i januar og bli skadefri.