Bil kjørte av E6 og havnet i vannet – fører reddet seg til land

Saken oppdateres.

Ulykken skjedde på E6 ved Værnestunnelen i Stjørdal kommune.

– En bil har kjørt av veien med høy energi og havnet i vannet. Fører har tatt seg til land og tas hånd om av helse, sier operasjonsleder Solfrid Legdheim.

Fører, en mann i 30-årene, fremstår ikke alvorlig skadd.

– Han er bløt og kald. Han kjøres til sykehus for sjekk, sier operasjonslederen.

Politiet samarbeider med brannvesenet om å kartlegge hendelsesforløpet og årsaken til ulykken.

– Brannvesenet skal sende ut dykkere for å bekrefte at bilen er tom. Fører oppgir at han var alene, så vi har ikke mistanke om at det er flere i bilen, sier hun.

Da nødetatene kom frem på stedet, lå bilen nesten helt under vann.

– Det var bare taket på bilen som var synlig over vann, sier Legdheim.

Politiet opplyser at trafikken kan passere i ett felt forbi ulykkesstedet.