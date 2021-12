Mathilde Tybring-Gjedde er gravid

Politiker Mathilde Tybring-Gjedde deler på sin egen Facebook-profil at hun venter barn sammen med samboeren Christian H. Bjerke.

– Hvis alt går etter planen, blir vi en familie på tre i juni. Jeg er over tre måneder på vei, skriver Tybring-Gjedde på sosiale medier.

Det var Dagbladet som omtalte saken først.

GRAVID: Mathilde Tybring-Gjedde forteller at formen har vært dårlig, men håper på å bli bedre til jul. Foto: Vidar Ruud

28-åringen forteller videre at hun har hatt et ganske tøft første trimester og håper at formen hennes blir bedre til julen kommer.

– Christian og jeg gleder oss veldig. Vi er heldige, skriver hun videre på Facebook.

Tybring-Gjedde er en del av partiet Høyre og har vært innvalgt på Stortinget fra Oslo siden 2021. Hun er også datter til Frp-politiker Christian Tybring-Gjedde.