Frykter koronajul - går i selvpålagt karantene

Med sju dagers pålagt smittekarantene er 17. desember den siste dagen du kan bli satt i karantene og fortsatt ha mulighet til å feire jul med andre.

Allerede nå har Denise Serville (47) og familien startet den selvpålagte karantenen som skal vare frem til jul.

– Det er mange måter å bli smittet på, og mange som blir smittet har ikke tydelige symptomer. Så det er vanskelig å vite hvor det er trygt å være, sier Serville.

Sammen med samboeren Magnus Ødegård (43) og sønnen Sean Serville (20) har hun valgt å gå i selvpålagt karantene før jul, for å unngå smitte, og dermed at julefeiringen ryker.

Familien på tre er bosatt på Lørenskog, og får dagene til å gå med turer og trening. Alt av julebord og sosiale arrangementer frem mot jul, er derimot avlyst.

– Det er jo ikke noe hyggelig, men det er kanskje det beste. Det hyggeligste for oss er at alle er friske til vi skal møte storfamilien på julaften, sier Serville.

Kvinner flinkest

En undersøkelse for Farmasiet viser at fire av ti nordmenn frykter å få korona før julen. Hele 68 prosent av kvinnene som ble spurt i undersøkelsen oppgir at de vil holde seg unna større folkemengder, og er ellers bedre på koronatiltak enn menn.

TAR ANSVAR: Driftsdirektør i Farmasiet, Stig Henning Pedersen, sier nordmenn tar ansvar, ifølge undersøkelsen. Foto: Morten Rakke

– Vi ser at kvinnene generelt er flinkere – både når det gjelder munnbind, meteren, hånddesinfeksjon, netthandel og håndvask, sier driftsdirektør og farmasøyt i Farmasiet, Stig Henning Pedersen.

Den samme undersøkelsen viser også at halvparten av respondentene vil droppe utenlandsturen for å bremse smitten, og at syv av ti vil sørge for å være vaksinert.

– Jeg var redd folk var mettet av restriksjoner, men det viser nok en gang at nordmenn tar ansvar og står sammen for å forhindre videre smitte og mulig nedstenging, sier Pedersen.

Flere frykter virus

De fleste som er spurt i undersøkelsen oppgir at de er innstilt på å gjeninnføre eller opprettholde gode vaner gjennom julen på egen hånd. Seks av ti vil være nøye med å desinfisere hendene og hver tredje nordmann hadde bestemt seg for å droppe julebordet - selv før mandagens nye restriksjoner.

Dette er nordmenns egne forholdsregler Ifølge undersøkelsen for Farmasiet har nordmenn en rekke egne forholdsregler for å unngå smitte og sykdom.

Så mange prosent har svar at de vil gjøre følgende tiltak: 68 % vil vaske hendene nøye 67 % vil sørge for å være vaksinert 62 % vil bruke antibac 61 % vil unngå store folkemengder 58 % holder 1 meter avstand til andre 58 % bruker munnbind 52 % begrenser antall mennesker man omgås med 52% drar ikke utenlands 31 % dropper julebord og andre arrangementer 26 % handler på nettet 16 % dropper sammenkomster hjemme 12 % vil ha hjemmekontor/undervisning 10 % sier de tar selvtest før de skal være sammen med andre

I tillegg til frykt for korona, er mange generelt redde for influensa og forkjølelse i juletiden.

– Det er sporadiske tilfeller av både influensa og RS-virus der ute. I likhet med korona skal man holde seg unna andre dersom man er smittet, noe de færreste ønsker nå i julen, sier farmasøyten.

Skype-trening med familien

Hos Denise Serville og familien var det også hun som var pådriver for førjulskarantenen, selv om også samboeren og sønnen også gikk med på prosjektet.

Dagene innebærer hjemmekontor, mange turer med hunden, og trening over Skype med resten av familien.

– Det er veldig sosialt og en fin måte å trene på i utgangspunktet, så det fortsetter vi med også når vi ikke er i karantene, sier Serville.

Hun understreker at karantenen ikke bare er hyggelig, og at de tre kan bli lei av å gå oppå hverandre hjemme. Det er også særlig to ting de syns det er ekstra kjedelig å gå glipp av.

– Det vi savner er det sosiale og det å shoppe. Men vi shopper på nettet.

– Trenger ikke gå «all in»

Familien har tilrettelagt for karantene og isolasjon så langt det går, og oppfordrer de som kan til å vurdere å begrense sosial kontakt.

– Ikke alle har mulighet til å gå i selvisolasjon eller karantene, men man må ikke gå «all in». Jeg har inntrykk av mange gjør en innsats, samtidig som mange nok tenker at det sikkert går bra å dra i selskap, sier Serville.

Hun tror folk regner med at det går bra så lenge de er vaksinert, men venter selv på en tredje dose etter nyttår. Serville håper denne julen blir den siste som krever karantene og restriksjoner.

– Neste jul håper jeg virkelig vi ikke har så mye restriksjoner og at vi kan feire normalt. Det er jo en drøm i alle fall. Men jeg tror ikke nødvendigvis covid blir borte.