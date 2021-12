Heine Totland var usikker på Farmen kjendis-deltakelse – én person snudde det

Over nyttår rulles den sjette sesongen av Farmen kjendis i gang, noe den glade hordalendingen Heine Totland (51) gleder seg stort til.

– Det blir veldig spennende, og sikkert spesielt å bli dratt tilbake til opplevelsen, forteller han når TV 2 ringer han.

FARMEN KJENDIS-AKTUELL: Heine Totland er én av tolv kjendiser som skal kjempe om seieren i den sjette sesongen av Farmen kjendis. Foto: Espen Solli/TV 2

Denne våren dro nemlig han og elleve andre kjendiser 100 år tilbake i tid, til Bøensætre gård i Aremark kommune.

Men for Totland var det blandede følelser å forlate livet sitt på ubestemt tid.

Se de første bildene fra Farmen kjendis i videoen øverst i saken.

Delaktig i reality-avgjørelsen

Da TV 2 ringte kjendisene kort tid før de dro inn på gården i mai, fortalte Totland at han synes det ble vanskelig å forlate spesielt én person.

– Jeg synes det er veldig vanskelig å være borte fra yngstemann. Han er adoptert, og vi har et veldig nært forhold, fortalte Totland den gang.

Ifølge Totland var sønnen Jonah (12) svært delaktig i avgjørelsen om at faren skulle bli med på Farmen kjendis.

«Sirkus-familie»

På vei til sin siste konsert før jul, ringer TV 2 Totland. Han har måttet avlyse flere konserter på grunn av de nye koronatiltakene som har blitt innført. Men skal vi tro Totland legger han ikke bena høyt, og slapper av foran TV-en av den grunn.

– Vi er et sirkus av en familie – en fargerik og omreisende gjeng, flirer han.

For familielivet verdsetter han høyt.

KJERNEN: Det kan være mye armer og ben i familien Nergaard/Totland – noe Heine elsker. Foto: Privat

For 24 år siden fikk han og artist-kona Silje Nergaard (55) eldstedatteren Erle. Å bli en familie på tre ble for Totland det han beskriver som en unntakstilstand.

Siden da har familien blitt fem – og ifølge Totland har unntakstilstanden vedvart.

– De har jo to musikerforeldre, og ingen har full oversikt over hva vi gjør eller hvor vi er, ler han.

Spesiell prosess

Sammen har Nergaard og Totland barna Erle (24), Karla (18) og Jonah (12). Men at familien skulle bli fem var ingen selvfølge.

I en periode var nemlig Totland og Nergaard mye på reisefot i Afrika. Da de var i Kenya tok de avgjørelsen om å adoptere yngstemann.

– Prosessen var litt spesiell. Vi var i Afrika en del, og reiste rundt på jobb og ferie. På barnehjemmene måtte vi så mange smilende, fantastiske barn. Som ikke hadde foreldre. Det ga sterke inntrykk, sier han.

Uten å tenke seg så mye om bestemte seg for å sette i gang en adopsjonsprosess.

– Vi tenkte ikke så mye egentlig, men vi hadde jo plass, og hjerterom. Det kom aldri til å passe, så da bare gjorde vi det.

i 2012, fem år etter de hadde sendt inn søknad, ringte telefonen.

– «Hæ, ringer dere nå?!», sa jeg. «Ja, du må sjekke mailen din», svarte de.

I mail-innboksen lå det et bilde av Jonah på to og et halvt år.

Kort tid etterpå satt Totland og Nergaard, sammen med døtrene, på flyet ned til Addis Abeba, hovedstaden i Etiopia, for å hente sønnen deres.

SPESIELT ØYEBLIKK: Det første møtet med Jonah ble spesielt for Heine Totland og familien. Foto: Privat

– Det var veldig spesielt. Det var bare fem barn på barnehjemmet, for det skulle legges ned. Jonah og bestevennen Ruth, samt tre babyer, forteller Totland.

I vinduet stod Jonah og Ruth, som begge var veldig klare for å møte de nye familiene sine.

– Det var utrolig spesielt.

Sterkt bånd

Som treåring kom Jonah til Norge. Siden da har han og Totland utviklet et nært forhold.

– Det er et veldig sterkt og spesielt bånd mellom oss. Jeg er jo den første mannspersonen i livet hans, forteller Totland.

NÆRT BÅND: Heine Totland og sønnen Jonah har knyttet et sterkt bånd. Foto: Privat

Hva som har ført til det nære båndet er vrient å svare konkret på for Totland, men han tror det bunner i hjemplassen hans på Bømlo.

– Det har med slektsledd å gjøre. Jeg har vokst opp på gård på Bømlo , og er odelsgutt. Den har en lang historie, og i løpet av pandemien har jeg skjønt at: «Faen, vi kan ikke stoppe her». Jeg må føre det videre til han på en skikkelig måte. Jeg blir jo supergira når han er interessert. Så vi har blitt veldig bømlinger sammen, humrer han.

Da Totland og Nergaard bestemte seg for å adoptere Jonah, var det ikke fordi de følte det manglet noe i livene deres. Tvert imot.

– Før vi fikk Jonah har jeg aldri savnet noe annet enn jentene mine. Men det er klart jeg fikk et spesielt forhold til han. Han er fantastisk å ha livene våre. Og han er min sønn på alle mulige måter.

For selv om det genetiske er noe ulikt mellom Totland og Jonah, skimter han likevel noen likheter.

– Vi er begge veldig utadvendte, og ganske like personlighetsmessig. Jeg tror jeg har møtt min sosiale overmann i Jonah, flirer han.

Kviet seg

Nærmest årlig har Totland fått tilbud om å være med på Farmen kjendis, men har takket nei på grunn av jobb. Da han fikk forespørselen om å være med i denne sesongen, herjet pandemien i landet. Det førte med seg færre bookinger for den folkekjære artisten, og dermed så han sitt snitt til å takke ja.

RÅDGIVER: Heine Totland måtte rådføre seg hos sønnen, da Farmen kjendis-forespørselen kom. Foto: Privat

Likevel måtte han rådføre seg med sønnen sin.

– Jeg måtte få noen råd av han, for jeg kviet meg veldig til å være borte fra familien, og spesielt han. Da jeg spurte han om dette ville funke, sa han: «Ja, men vi kommer til å savne hverandre veldig. Men jeg synes du skal gjøre det. Bare hopp i det».

Det har Totland ikke angret et sekund på. Han er fryktelig spent på hvordan det blir å se opplevelsen på TV-skjermen på nyåret, men aller først tar han seg en velfortjent juleferie med familien.

Og første stopp: Totland gård på Bømlo med Jonah.

– Vi skal henge der noen dager i forkant, så det blir luksus.

Farmen kjendis har premiere på TV 2 og TV 2 Play tirsdag 11. januar.

Få også med deg Torpet kjendis fra 11. januar på TV 2 Play når du vil.