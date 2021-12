Denne låten har gått rett til topps på Spotify

For andre gang ligger en av låtene fra TV 2-programmet Norges nye Megahit øverst på Spotify. Nå er det Truls Svendsen (49) og samboeren Charlotte Smith (33) som kan ta æren. Låten «Når Julefreden Senker Seg» troner øverst på Spotify.

– Det er veldig stas at folk der ute liker låten så godt, og at det lyttes så mye til den i de tusen hjem. For oss er det både fantastisk og absurd. Folk skriver mye direkte til oss, og tilbakemeldingene har vært enormt fine. Folk skriver at de sitter hjemme og gråter til den. Vi føler oss heldig som får lov å fremføre en sånn sang, sier Truls Svendsen.

Komikeren kom inn som utfordrer under forrige ukes sending. Han erstattet Einar Nilsson som røk ut uken før. På scenen hadde han med seg samboeren og fremførte låten «Når Julefreden Senker seg».

Låten er strømmet over 200 000 ganger siden den ble sluppet på Spotify, og fikk også kun seksere av panelet.

Se låten i videovinduet øverst i saken

Ikke overrasket

Paret fikk hjelp av artist og mentor Daniel Kvammen (33), og produsent Anders Nilsen (33) til å lage duetten, «Når Julefreden Senker Seg». Daniel Kvammen er imponert over paret, og ikke helt overrasket over at den har gått så bra.

– Det er jo landets fineste fyr, som har laget en kjærlighetslåt til dama. Helt rått parti, sier Kvammen til TV 2.

– Jeg mener Norges nye Megahit har vist at også følsom musikk kan være hits, ikke bare drikkelåter, legger Kvammen til.

Også TV 2s programredaktør, Kathrine Haldorsen, synes dette er stas.

– Vi har i løpet av de siste ukene hatt flere låter fra «Norges nye megahit» inne på Spotifys norske topp 50-liste. Dette var noe vi drømte om da vi satte i gang dette prosjektet. Men at det skulle komme såpass mange store hits ut av programmet, overgår forventningene, sier Haldorsen, som kan konstatere at det i dag ligger hele sju låter fra programserien inne på topp 50, sier hun.



Skjermdump fra Spotify

Finale på lørdag

På lørdag er det duket for finale i Norges nye Megahit. Deltakerne skal fremføre den låten de har laget som er blitt strømmet mest i løpet av sesongen.

Se Martine Lunde synge litt av den nye låten hennes

Kjendisene vi får se på scenen er Abubakar «Abu» Hussain, Helene Olafsen, Martine Lunde, Oskar Westerlin og Truls Svendsen. I tillegg kommer en av de tidligere deltakerne inn som utfordrerer. Hvem som kommer inn igjen, blir kjent på onsdag.

