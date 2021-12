Ødegaard kan tangere Solskjær-rekord: TV 2s ekspert er overrasket

Tallene viser også at nordmannen er mer effektiv enn Bruno Fernandes.

Da Martin Ødegaard scoret mot Southampton i helgen var det hans tredje mål på de tre siste Premier League-kampene.

TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp er overrasket over hva han har sett av Martin Ødegaard de siste ukene.

– Jeg er litt overrasket, ja. Dette er en ny side av Ødegaard. Det er klart og tydelig at han har lagt inn en ny dimensjon i spillet sitt ved å bli bedre på å dukke opp foran mål, sier Huseklepp.

Nettopp dette understreket også Mikel Arteta etter seieren over Southampton i helgen.

– Han kommer mye mer inn i boksen og han forstår hvorfor vi har oppfordret ham til å gjøre det. Vi trenger flere slike spillere på banen, sa Arsenal-sjefen.

MÅLFORM: Martin Ødegaard har blitt vant til å feire mål foran Arsenal-supporterne dem siste tiden. Foto: OLI SCARFF

Kan tangere Solskjærs rekord

Mål i tre strake kamper sender ham rett inn på en eksklusiv liste. Dersom han skulle score onsdag mot West Ham, vil han havne i et selskap som foreløpig kun innehar én nordmann.

Ole Gunnar Solskjær. Ingen andre nordmenn har scoret i fire Premier League-kamper på rad. Det har Solskjær gjort. Ikke bare én gang, men to ganger.

– Man har på en måte alltid tenkt at han skal være nest sist på ballen og slå geniale pasninger. Men hvorfor skal han ikke score målene? Ingenting er bedre enn det, sier Huseklepp.

Den eneste nordmannen som har scoret i fire strake Premier League-kamper er Ole Gunnar Solskjær. Den tidligere Manchester United-manageren har til og med gjort det to ganger.

Totalt har ni nordmenn scoret i tre eller flere strake kamper. Se listen i faktaboksen under!

Nordmenn med tre eller flere mål på rad i Premier League Ni nordmenn har scoret i tre strake Premier League-kamper. Kun én har scoret i fire strake kamper. Her er listen: 2002: Ole Gunnar Solskjær (fire strake kamper). 2000: Ole Gunnar Solskjær (fire strake kamper). 2021: Martin Ødegaard (tre strake kamper). 2017: Joshua King (tre strake kamper). 2010: John Carew (tre strake kamper). 2010: Morten Gamst Pedersen (tre strake kamper). 2008: John Carew (tre strake kamper). 2000: Tore André Flo (tre strake kamper). 1999: Steffen Iversen (tre strake kamper). 1994: Jan Åge Fjørtoft (tre strake kamper). 1993: Jostein Flo (tre strake kamper). Tallene er hentet fra Opta.

Null målgivende: – Det han ble hentet for å bidra med

Målformen til drammenseren har også sørget for at han klatrer på listen over de mest effektive midtbanespilleren i Premier League.

Ødegaard er den femte mest effektive midtbanespilleren i Premier League. Totalt har det gått 230 minutter mellom hvert mål nordmannen har scoret denne sesongen. Det plasserer ham over blant andre Phil Foden og Bruno Fernandes på listen over de mest effektive midtbanespillerne.

– Det som er litt synd i dette bildet, er jo at Ødegaard står med null målgivende pasninger på 14 kamper. Det er jo på en måte det han er hentet inn for. Å være en bidragsyter med målgivende pasninger. Det har han ikke klart, men det er gledelig at han har fått inn dimensjonen med å score mål.

Premier Leagues mest effektive midtbanespillere Under følger listen med de midtbanespillerne i Premier League som er mest effektive. Kriteriet er at spilleren har scoret tre eller flere mål. 1. Maxwel Cornet: 144 minutter mellom hvert mål (5 scoringer). 2. Mason Mount: 133 minutter mellom hvert mål (6 scoringer). 3. Bernardo Silva: 186 minutter mellom hvert mål (syv scoringer). 4. Emile Smith Rowe: 228 minutter mellom hvert mål (5 scoringer). 5. Martin Ødegaard: 230 minutter mellom hvert mål (4 scoringer). 6. Phil Foden: 241 minutter mellom hvert mål (3 scoringer). 7. Jorginho: 272 minutter mellom hvert mål (4 scoringer). 8. Bruno Fernandes: 277 minutter mellom hvert mål (5 scoringer). Tallene er hentet fra Opta.

Landslagskapteinen står med fattige ett mål på 37 landskamper for Norge, men det kan fort endre seg nå som 22-åringen har fått teften av mål.

– Er du overrasket over at han hamrer inn mål?

– De siste ukene har jeg sett en Ødegaard som har jobbet målbevisst. Dette er en dimensjon jeg ikke har sett mye fra ham tidligere. Man så kanskje litt av det da han slo igjennom i Strømsgodset, men etterpå har man ikke sett mye av det, sier Huseklepp.

