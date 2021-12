Usikkerhet for tjenestenæringen: – Veldig bekymret

Mandag innførte regjeringen nye, strenge tiltak, etter rekordhøye innleggelsestall på norske sykehus. Blant de nye tiltakene var skjenkestopp, som igjen rammer den hardt prøvde restaurant- og utelivsbransjen.

Servicenæringene, som blir skadelidende som følge av tiltakene, ble mandag lovet justerte støtteordninger. Disse ble lagt frem tirsdag.

Blant de nye støtteordningene er 1,1 milliarder kroner til støtteordninger for kultur og 600 millioner kroner til idrett og frivillighet.

– Veldig bekymret

Administrerende direktør i handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon, Virke, sier organisasjonen er klare til å bistå regjeringen.

– Vi kommer til å holde finansministeren til sitt ord når han sier at han skal levere en lønnstøtteordning i løpet av uken. Vi har levert våre innspill og er tilgjengelig hele døgnet for departementet. Det skal ikke stå på Virke, sier administrerende direktør, Ivar Horneland Kristensen.

BEKYMRET: Administrerende direktør i handelsorganisasjonen Virke, Ivar Horneland Kristensen, er bekymret. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Han sier bransjene som lever av å samle folk i praksis stenges som følge av de nye tiltakene, og sier organisasjonen ser at flere virksomheter går en usikker fremtid i møte.

– Vi får meldinger om et ras av permitteringsvarsler og en usikker fremtid for mange virksomheter. Jeg er veldig bekymret, sier Kristensen.

Han er kritisk til regjeringens håndtering av de nye kompensasjonsordningene, som han mener kommer for sent.

– Nå begynner vi å gå tom for tid. Kompensasjonsordningene burde vært på plass i går. Regjeringen kom sent i gang, og det ser vi konsekvensene av i dag.

– Det haster

Også administrerende direktør i SMB, Små og mellomstore bedrifter, Jørund Rytman, er bekymret for de økonomiske konsekvensene av tiltakene.

– Det er uforståelig for oss at de ikke adresserer en av de største koronarelaterte kostnadene, nemlig arbeidsgiverperioden ved sykefravær, sier Rytman.

HASTER: Administrerende direktør i SMB, Jørund Rytman, sier det haster å få på plass detaljer i lønnsstøtteordningen. Foto: SMB Norge

Han er tydelig på hva som må til fra regjeringens side, for å sikre tilstrekkelig økonomisk kompensasjon for de rammede.

– Det er helt nødvendig at regjeringen tar disse kostnadene allerede fra første dag.

Rytman understreker likevel at de har hatt en god dialog med regjeringen, og er fornøyde med at det allerede er på plass mange viktige tiltak.

– Garantiordningen var viktig for mange av våre bedrifter, så det er godt at de viser vilje til å ta grep for å sikre at så mange bedrifter som mulig vil overlever denne svært reelle krisen, sier SMB-direktøren.

– Men nå må vi snart få på plass detaljene i lønnsstøtteordningen. Det haster.

Håper på renteøkning

Sjeføkonom i Danske Bank, Frank Jullum, frykter de nye tiltakene som ble presentert mandag vil få store økonomiske konsekvenser.

Jullum viser til hvordan aktiviteteten falt med 60 prosent i tjenestesektoren i mars i fjor, og sier det er forventet med nedstenging blant barer og restauranter.

– Disse tiltakene vil dempe veksten, men hovedsakelig fra tilbudssiden og er langt fra nok til å redusere kapasitetsutnyttelsen, inkludert på arbeidsmarkedet, sier Jullum.

HÅPER PÅ ØKNING: Sjeføkonom i Danske Bank, Frank Jullum, mener styringsrenten bør økes. Foto: Danske Bank

Sjeføkonomen sier konklusjonen før torsdagens rentemøte derfor er klar.

– Norges Bank bør fortsette prosessen med normalisering av pengepolitikken ved å øke renten.

Hvorvidt det faktisk blir en renteøkning er derimot usikkert, og Jullum mener rentekomiteen i Norges Bank kan vurdere en økning som upassende grunnet situasjonen.

Etterlyser tidsplan

Nestleder i Venstre, Sveinung Rotevatn, etterlyser en konkret plan fra regjeringen, og spør når kompensasjonspengene skal komme til kommunene. Han er bekymret for de ansatte som nå rammes av nye restriksjoner.

– Smitteverntiltakene som ble lansert i går vil medføre et permitteringsras og massiv omsetningssvikt i næringslivet og titusenvis av arbeidstagere går en blytung juletid i møte, sier Rotevatn.

KRITISK: Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn savner en konkret tidsplan og lønnsstøtteordning for arbeidstakerne. Foto: Berit Roald / NTB

– Derfor er det bra at nødvendige økonomiske kompensasjonsordninger kommer på plass. Vi savner imidlertid en konkret tidsplan.

Venstre-nestlederen er også kritisk til at ikke lønnsstøtteordningen er på plass, og sier det haster for de ansatte i næringene som er rammet.

– For Venstre er det viktigste at de som trenger hjelp, får hjelp raskt, slik at arbeidstakere har en jobb å gå til på andre siden av nyttår, sier Rotevatn.

Vaksinasjon og lønnsstøtte

Lønnsstøtteordningen etterlyses også av LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Hun sier det, i kombinasjon med økt vaksinasjonstempo, er helt avgjørende nå.

– Dette kan bli brutalt for mange. Det er derfor godt å se at regjeringen lover å sikre dem som nå, igjen, står i en utrolig krevende situasjon. Vi husker alle den dramatiske situasjonen i fjor, da 400 000 nordmenn ble permittert eller arbeidsledig. Det må vi for all del unngå nå.

VAKSINE OG LØNN: LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar på hva som skal til for at arbeidstakerne skal komme seg helskinnet gjennom de nye tiltakene. Foto: Berit Roald / NTB

LO-lederen sier forbundet jobber sammen med regjeringen for å få på plass en lønnsstøtteordning, og håper den vil være raskt på plass.

– Lønnstøtteordningen kan bidra til å holde folk i jobb der det fortsatt er mulig. Derfor er det nå avgjørende å få denne ordningen på plass i løpet av få dager, sier Følsvik.

Hun sier det samtidig er svært viktig med økt vaksinasjon, og sier tempoet fremover ikke kan gå fort nok.

– Vi må sørge for at flest mulig er best mulig beskyttet mot smitte. Først og fremst for å sørge for våre eldre og sårbare, men også for at mest mulig av samfunnet kan holde åpent og at folk kan ha en jobb å gå til, sier LO-lederen.