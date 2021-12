«Spider-Man» koronautsatt i Norge

Markedssjef i SF Studios Norge, Katrine Aamodt, bekrefter at den nye filmen «Spider-Man - No Way Home» er utsatt i Norge. Årsaken er de nye korona-restriksjonene som setter en stopper for kinoene.

– Det ble såpass strengt nå at det er vanskelig å slippe en film som skal ha såpass mye publikum i en sal. Det er ikke kapasitet eller mulighet til å nå de tallene som filmen skal, sier Aamodt til God kveld Norge.

Det var VG som først omtalte saken.

Ny premieredato

Hun beklager til alle «Spider-Man»-fans som hadde gledet seg til den nye filmen, og hun forteller at SF Studios har besluttet å flytte filmen i samarbeid med Sony Pictures.

Det er ikke bare i Norge filmen utsettes. Også i flere andre europeiske land, som har stengt ned før Norge, har måttet flyttet premieredatoen for den store filmen.

Aamodt og SF Studios håper at de kan få vise frem filmen for publikum på nyåret og har satt en ny premieredato fredag 14. januar.

– Verdt å vente på

Det er likevel en hake ved premieredatoen:

– Det kommer selvsagt an på markedet og situasjonen. Dersom det ikke er noen endring kan vi ikke gjennomføre, men dersom de åpner litt ønsker vi selvsagt å få den på kino så fort som mulig, sier Aamodt.

Markedssjefen forklarer at det var solgt flere forhåndsbilletter og at flere har ventet spent på den nye «Spider-Man»-filmen.

Hun ber publikum om å være tålmodig.

– Jeg tror filmen er verdt å vente på, og vi håper på å vise den under gode forhold på et stort lerret om ikke så lang tid, sier Aamodt.