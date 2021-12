Holdt kreftmistanke hemmelig - mann dømt for grov forsikringsssvindel

Da mannen tegnet forsikring mot kritisk sjukdom, unnlot han å oppgi at han ble utredet for kreft. Nå er han dømt.

Mannen ønsket å tegne to personforsikringer i IF. Den ene ville gitt en engangsutbetaling på 250 000 kroner ved kritisk sjukdom - øyeblikkelig førstehjelp. Den andre var uførhet som følge av kritisk sjukdom som ville gitt en utbetaling på 810 000 kroner.

Tiltalte fylte ut helseerklæringen og svarte nei på spørsmål om han hadde kreft, blitt undersøkt for dette eller ventet på medisinsk behandling. Dette gjorde mannen selv om han hadde vært på MR og det forelå en plan for videre utredning.

Strafferabatt

Dagen etter at helseerklæringen ble sendt inn til IF ble mannen lagt inn på Molde sjukehus, og fikk etter kort tid diagnose beinmargskreft. Ti måneder senere sendte han inn skademelding til IF om at han var rammet av kreft. Ytterligere fem måneder senere ble kravet avslått. Han ble samme dag anmeldt for forsikringsbedrageri, og senere tiltalt for brudd på straffelovens § 375.

– På denne bakgrunn er retten ikke i tvil om at da tiltalte på direkte spørsmål i helseerklæringen unnlater å opplyse om kreftmistanke og forestående utredning, konkluderer tingretten.

Mannens forsvarer mente mannen gikk på medisin som gjorde at virkelighetsforståelsen kunne være svekket. Dette er avvist av de sakkyndige, og retten mener tiltalte var tilregnelig på handlingstidspunktet.

– Visste ikke om kreftmistanken



Mannen erkjente de faktiske forhold, men nektet straffskyld. Han er nå dømt 120 dagers fengsel betinget fengsel. Årsaken til at vedkommende slipper fengsel er at retten mener saken har hatt alt for lang liggetid hos politiet.

– Retten har i formildende retning lagt vekt på at tiltalte lider av uhelbredelig og alvorlig kreft, kombinert med at det har tatt svært lang tid å iretteføre saken. Tidsbruken kan ikke på noe vis klandres tiltalte, mener domstolen.

– Han sier han ikke visste om kreftmistanken. Hva legen og sykehuset har kjent til, er en annen sak, sier forsvareren hans, advokat Roy Peder Kulblik, til NRK.

Dommen er enstemmig.