Abubakar «Abu» Hussain før Norges nye megahit-finalen: – Skal aldri bli artist

Gjennom senhøsten og vinterens låteventyr, Norges nye megahit, har ulike kjendiser kjempet om å skape den største landeplagen i samarbeid med profesjonelle artister og produsenter.

Førstkommende lørdag avgjøres det hvem som stikker av med den gjeve seieren i hitkonkurransen. Under finalen skal artistspirene fremføre sine mest populære låter.

Truls om duetten: – Skikkelig stolt

Norges nye megahit har vist seg å være et ordentlig hitmaskineri. Flere av deltakernes låter har fått innpass på Spotifys topp 50-liste den siste tiden. Tidligere snowboardkjører og programleder Helene Olafsen (31) har tronet øverst på listen med «Ludvig Daae» – som er avspilt svimlende 2,9 millioner ganger.

Denne uken inntok komiker Truls Svendsen (49) og samboeren Charlotte Hvide Smith (32) førsteplassen med julelåten «Når Julefreden Senker Seg».

– Er der som støtte

Siden TV 2-programmet begynte å rulle over skjermen i november, har flere kjente fjes kommet og gått. Noen av dem har imidlertid vært med hele veien, deriblant Abubakar «Abu» Hussain (34).

Komikeren og programlederen har stått på scenen lørdag etter lørdag der han hovedsakelig har fremført låter i rapsjangeren.

Terningkastene fra dommerpanelet har variert og 34-åringen har havnet på bunnplasseringer et par ganger, men har alltid hentet seg inn igjen.

– Jeg synes det har gått helt OK for min del, sier Hussain lattermildt når TV 2 slår på tråden noen dager før finalen.

FINALEDELTAKER: Abubakar «Abu» Hussain har vært med i Norges nye megahit siden begynnelsen. På lørdag skal han opptre med sin mest strømmede låt, «Hjertet går bang». Her avbildet under programmets fjerde sending. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Det har vært gøy, spesielt og merkelig. Og gøy å være med gjengen som er med – det har vært en god gjeng, fortsetter han.

Se video av Hussains mest populære låt øverst i saken.

I løpet av sesongen har TV-personligheten levert fire låter som har utløst kommentarer fra lytterne som alt fra «jævlig gøy» til «det der er ikke deg».

– Alle sangene mine er helt forskjellige. Jeg har prøvd å finne ut av hva Norge liker. De to første var nok mer meg, sier han.

På spørsmål om hvilke forventninger Hussain har til finalen svarer han følgende:

– At Helene vinner. Det overrasker meg om hun ikke vinner. Eller Truls, nå som han har kommet på førsteplass. En av de to. Jeg er der som støtte.

Norges nye megahit-deltakeren anser sine egne vinnersjanser som lik null når han skal fremføre sin mest strømmede låt, «Hjertet går bang».

– La oss ha litt selvinnsikt, såpass har jeg skjønt. Det er bare gøy å være med i finalen. Jeg tror ikke jeg kommer helt på toppen der. Jeg går jo mot «Ludvig Daae».

– Neste års Paradise-låt

Medvirkningen i sangkonkurransen har ført til at komikeren har kommet seg ut av komfortsonen.

– Jeg føler det har hjulpet meg å være foran publikum. Jeg føler meg mer komfortabel på scenen enn det jeg gjorde før jeg startet, deler han.

– Kommer aldri til å bli artist

Til tross for å kjenne på mestringsfølelse takker Hussain pent nei til artistyrket.

– Det har ikke gitt mersmak. Absolutt ikke. Det har gjort at jeg aldri kommer til å bli artist eller at jeg prøver meg på scenen igjen på den måten der. Det var greit å prøve det ut i en alder av 34, og så erkjenne at jeg aldri kommer til å bli artist, slår han ærlig fast, og forklarer videre at han ikke liker å synge live.

Skapte afterski-stemning: – Så fett!

– Kommer du til å savne noe ved Norges nye megahit?

– Jeg kommer nok til å savne gjengen på lørdager, og å bare ha det gøy med folka.

Se finalen av Norges nye megahit lørdag klokken 20.00 på TV 2 og TV 2 Play.