Dette savner bransjen fra tiltakspakken: – Kan bli brutalt for mange

Tirsdag morgen la regjeringen frem en rekke økonomiske tiltak for å lempe på konsekvensene av de kraftige innstrammingene som ble presentert mandag kveld. Regjeringen velger blant annet å utvide kompensasjonsordningen for næringslivet, samtidig som det bevilges 1,1 milliarder kroner til ulike støtteordninger for kulturbransjen.

Ett tiltak glimrer derimot med sitt fravær. Lønnsstøtteordningen for arbeidsgivere er enda ikke på plass, men finansminister Trygve Slagsvold Vedum lover at den vil være ordnet i løpet av uken.

For mange bedrifter som nå ser seg nødt til å permittere ansatte, haster det å få en avklaring.

– Nå rulles det ut permitteringsvarsler, og det kommer vi til å se de neste dagene. Vi har fått mange tilbakemeldinger fra medlemmer på dette, og de er veldig nysgjerrige på hva som ligger i lønnsstøtteordningen. Det er den store ordningen som nå må avklares, og det må avklares denne uken, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i handelsorganisasjonen Virke.

HASTER: Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, sier det haster å få på plass en lønnsstøtteordning. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Han påpeker at inngripende tiltak som nasjonal skjenkestopp fører til at mange i utelivs- og serveringsbransjen i realiteten må stenge ned. Da haster det å vite hvilke regler som gjelder for permitterte ansatte.

– Man må vite hvordan lønnsstøtteordningen fungerer. For alle virksomheter er det vanlige permitteringsregler, det betyr at kostnadene ligger på bedriften. Vi må få en lønnsstøtteordning som tar høyde for det. Samtidig må ordningen være så bra at den vil stimulere til aktivitet for de bedriftene som ønsker å holde folk i jobb, sier Kristensen.

– Kan bli brutalt

Også arbeidstakerorganisasjonen LO er tydelige på at en lønnsstøtteordning må på plass, og det raskt. LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier de jobber på spreng for å få plass en ordning som kan bidra til å forhindre massepermitteringer.

– Vi jobber videre i dag sammen med regjeringen for å få på plass en lønnstøtteordning. Lønnstøtteordningen kan bidra til å holde folk i jobb der det fortsatt er mulig. Derfor er det nå avgjørende å få denne ordningen på plass i løpet av få dager.

Leder av LO, Peggy Hessen Følsvik, frykter de nye tiltakene kan få brutale konsekvenser for arbeidstakere. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

LO-lederen mener flere tiltak må settes inn for å hindre massepermitteringer og at folk mister jobben sin.

– Dette kan bli brutalt for mange. Det er derfor godt å se at regjeringen lover å sikre dem som nå, igjen, står i en utrolig krevende situasjon. Vi husker alle den dramatiske situasjonen i fjor, da 400 000 nordmenn ble permittert eller arbeidsledig. Det må vi for all del unngå nå.

– Haster

Næringslivet er ikke alene om å etterlyse lønnsstøtteordningen. Nestleder i Rødt, Marie Sneve Martinussen, understreker at situasjonen er tidskritisk for tusenvis av både arbeidsgivere og -takere.

– Det haster å få det på plass for å hindre en ny runde med permitteringer. Beslutninger om å permittere skjer akkurat, da hjelper det ikke å komme med ei lønnsstøtteordning mot slutten av uka. Det viktigste nå er å unngå unødvendige permitteringer, nå må vi sette vår lit til at arbeidsgivere som har likviditet tar sin del av ansvaret inntil regjeringa leverer, sier Sneve Martinussen.

Flere positive tiltak

Kristensen i Virke, Sneve Martinussen i Rødt og LO-lederen trekker alle frem positive tiltak fra regjeringens krisepakke. En del av de nye tiltakene kommer blant annet med økt kontroll, for å sikre om at støtteordningene ikke går til utbytte for bedriftsledere.

– Det er bra at regjeringa tetter hull i kompensasjonsordninga for næringslivet, sånn at krisepenger ikke går til overskudd og utbytte, når vi ser hvor lett dette var blir det enda mer provoserende at den borgerlige regjeringa ukritisk kasta krisepenger etter de som ikke trengte det, påpeker Sneve Martinussen.

Kristensen i Virke sier samtidig at kulturlivet har fått flere avklaringer, og trekker frem den utvidede og økte kompensasjonsordningen som godt nytt.

– De har også økt støtten på kompensasjonsordningen opp til 70 prosent, så her er det en del ting som er bra for en sektor som rammes hardt nå før jul, sier Kristensen.

Han er likevel tydelig på hva næringslivet har mest behov for akkurat nå:

– Det er mange tiltak som er bra, og det skal de ha honnør for, men lønnsstøtteordningen er den store som må avklares, konkluderer Kristensen.