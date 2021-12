Regjeringen med nye støtteordninger til næringslivet

Tirsdag presenterer regjeringen nye støtteordninger til næringslivet, etter at regjeringen strammer inn med skjerpede koronatiltak.

Mandag ble det satt nok en rekord i antall innleggelser på norske sykehus, med 358 koronainnlagte pasienter. Samme kveld holdt regjeringen pressekonferanse, der de presenterte nye tiltak for å slå ned de rekordhøye smitte- og innleggelsestallene.

Blant de nye tiltakene var nasjonal skjenkestopp, og igjen blir serverings- og utelivsbransjen hardt rammet, til stor frustrasjon for bar- og restauranteierne.

Statsminister Jonas Gahr Støre lovet nye og justerte støtteordninger til næringslivet, og regjeringen presenterer disse under en pressekonferanse tirsdag morgen.

Det er finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) og arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) som presenterer de nye støtteordningene.

Forlenger tiltak

– Vi skjønner at det er krevende. Vi har hatt tett dialog med partene, og forventer å jobbe videre med dem utover uka, innleder Vedum.

– De som blir rammet av disse tiltakene, er de som har blitt rammet tidligere. Vi forstår at slitasjen er stor for disse arbeidestakerne, fortsetter han.

NYE TILTAK: Regjeringen innfører og forlenger flere støttetiltak som følge av de nye restriksjonene. Foto: Martin Leigland / TV 2

Flere koronaordninger skulle gjelde ut januar, men forlenges nå ut februar.

Blant disse er følgende tiltak:

Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Rett til dagpenger til ledige og permitterte, uavhengig av hvor lenge de har mottatt ytelsen

Perioden for AAP-mottakere som er avklart for arbeid

Forhøyet dagpengesats på 80 prosent kompensasjon for den delen av dagpengene som er under 3 ganger grunnbeløpet

Særreglene med dagpenger for lærlinger

En ledig kan jobbe opp til 60 prosent av vanlig arbeidstid før dagpengene bortfaller, mot normalt 50 prosent

Tiltak som gjeninnføres er:

Dagpengeretten for personer som har lav opptjening i 2021 sikres ved at kravet til tidligere inntekt for å få dagpenger settes ned fra 1,5 G til 0,75 G siste 12 måneder, eventuelt fra 3 G til 2,25 G siste 36 måneder

Kravet om at man må ha minst 50 prosent redusert arbeidstid for å få dagpenger lempes på, slik at man også har rett på dagpenger dersom man kun får arbeidstiden redusert med 40 prosent

Ordningen med dagpenger til lærlinger åpnes for nye tilfeller

Regjeringen vil sikre at Nav er i stand til å håndtere eventuelt økte henvendelser. Derfor forlenges hjemmelen til å forskuttere dagpenger ved behov

Milliardpakke til kultur

Regjeringen har også besluttet å gjeninnføre garantiordningen for banklån til bedrifter. Tiltaket må godkjennes av EFTAs overvåkningsorgan ESA.

– Selv om det norske kredittmarkedet fungerer godt, står enkelte næringer overfor særlige utfordringer den nærmeste tiden. Regjeringen vil stille opp for de bedriftene som trenger det, blant annet ved å gjeninnføre lånegarantiordningen, sier Vedum.

Til sammen bevilger regjeringen 1,1 milliarder kroner til støtteordninger for kultur og 600 millioner kroner til idrett og frivillighet.

Dette er de økonomiske tiltakene regjeringen foreslår Næringsliv Forlenge den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet ut 2021 med enkelte justeringer i innretningen.

Utvide den kommunale kompensasjonsordningen for lokale virksomheter (1 mrd.)

Gjeninnføre lånegarantiordningen.

Gjeninnføre støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer for perioden desember 2021 – mars 2022.

Vurdere muligheten for å gjøre det enklere å søke om utsettelser av skatte- og avgiftsinnbetalinger.

Utvikle en ny lønnsstøtteordning som er tilpasset situasjonen og andre støttetiltak.

Dekke kostnader knyttet til koronarelatert sykefravær fra og med dag 6.

Gjeninnføring av flypassasjeravgiften utsettes til 1. april 2022. Kultur, idrett og frivillighet Forlenge kompensasjonsordningen for kultursektoren.

Gjeninnføre stimuleringsordningen for kultursektoren, 8. desember 2021 – 31. mars 2022. (300 mill.)

Øke bevilgningene til tilskuddsordningen for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren og øke dekningsgraden fra 50 til 70 prosent. Øke bevilgningen til midlertidig tilskudd til frivillighetssektoren. (600 mill.) Arbeidstakere Forlenge kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere ut februar 2022 (ASD)

Forlenge midlertidige ordninger for ledige og permitterte ut februar 2022, herunder dagpengeperioden og forhøyede dagpengesatser (ASD)

Doble antall dager med omsorgspenger også i 2022 (ASD)

Åpne for unntak for aktivitetskrav for kvalifiseringsprogrammet og sosialstønad i tilfeller der covid-19-pandemien gjør det vanskelig å gjennomføre aktivitetene.

Åpne den særskilte lærlingeordningen for nye tilfeller til og med 28. februar 2022.

Redusere krav til tidligere inntekt som inngangsvilkår for dagpenger til 0,75 G siste 12 måneder eller 2,25 G siste 36 måneder, når dette er mulig er mulig å gjennomføre for Nav og ut februar 2022.

Redusere inngangsvilkåret for dagpenger fra minst 50 pst til minst 40 pst redusert arbeidstid ut februar 2022. Kommunesektoren Forlenge kompensasjonsordning for togselskaper og kommersielle buss- og båtruter (SD) til og med mars 2022.

Kommunene og fylkeskommunene skal kompenseres for samlede merutgifter og mindreinntekter som følge av nasjonale, regionale og lokale smitteverntiltak (KMD). Arbeidsgruppen som vurderer merutgifter og mindreinntekter videreføres for 1. halvår 2022.

Fylkeskommunene vil få kompensert netto merutgifter/mindreinntekter til kollektivtransport fram til og med mars 2022 dersom dette overskrider de midlene som er allerede er foreslått bevilget til formålet. Forslagene forutsetter vedtak i Stortinget. Regjeringen vil legge frem en proposisjon for Stortinget i januar.

Næringsminister Jan Christian Vestre sier mange av de bedriftene som nå blir spesielt berørt er de som lever av å bringe oss sammen.

– Mange har kjempet hardt gjennom snart to år med korona. Jeg skjønner veldig godt at dere kjenner på fortvilelse nå, sier Vestre.

– Vi vil strekke oss langt for å hjelpe næringslivet som nå blir skadelidende av de tiltakene som settes inn.

VIL HJELPE: Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sier regjeringen vil strekke seg langt for å hjelpe de skadelidende. Foto: Martin Leigland / TV 2

Kulturpotten fordeles slik:

400 millioner kroner til kompensasjonsordningen for kulturarrangementer frem til sommeren 2022

300 millioner kroner til stimuleringsordningen for kulturlivet første kvartal 2022

300 millioner kroner til fordeling gjennom eksisterende virkemiddelapparat, som for eksempel Kulturfondet og Fond for lyd og bilde

100 millioner kroner til musikk- og scenekunstinstitusjoner og museer som ikke fanges av andre støtteordninger for første kvartal 2022

Sikkerhetsnett til kulturen

Kulturminister Anette Trettebergstuen presenterer støtteordningen til kulturen, og sier de gjerne skulle vært situasjonen foruten.

– Vi kunne ønske at vi ikke trengt å stå her i dag. Veldig mange av de det går hardest utover igjen er de som allerede er hardest rammet, sier Trettebergstuen.

VIL STØTTE KULTUREN: Kulturministeren sier den forrige regjeringen ikke lykkes med å følge opp med støtteordninger tidlig nok. Foto: Martin Leigland / TV 2

Hun sier regjeringen gir kulturen, idretten og frivilligheten ordninger som treffer flere. Ordningen skal gi et bredere sikkerhetsnett for de som nok en gang står i en vanskelig situasjon.

– Når forrige regjering innførte tiltak, og fulgte opp med støtteordninger flere dager etterpå, så var det for sent, sier Trettebergstuen.

Vil holde flere i jobb

Arbeidsminister Hadia Tajik sier arbeidsavklaringspenger til selvstendig næringsdrivende og frilansere forlenges ut februar 2022.

Regjeringen vil også innføre støtte til tapt varelager, og de bedriftene som er direkte berørt av tiltakene, som skjenkestopp, kan få dekket opp til 100 prosent av tapt varelager.

STØTTER TAPTE VARELAGER: Bedrifter kan få dekket inntil 100 prosent av tapt varelager som følge av skjenkestoppen. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Vi ønsker ikke at arbeidstakere eller bedriftseiere skal gå inn i julen med klump i magen, sier arbeidsministeren.

Tajik understreker at regjeringen jobber tett og grundig med partene om en løsning for en lønnsstøtteordning for å holde flere i jobb.