Signalfeil skaper trøbbel for togtrafikken

Bane Nor skrev i sine trafikkmeldinger for tirsdag morgen at to signalfeil fikk konsekvenser for togtrafikken.

– Det er forsinkelser og innstillinger på grunn av en signalfeil mellom Lysaker og Skøyen. Vi jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil ta, skrev Bane Nor.

I 9-tiden var feilen rettet, men reisende må fortsatt belage seg på forsinkelser.

En signalfeil mellom Asker og Sandvika fører fortsatt til forsinkelser og innstillinger.

– Flere spor mellom Asker og Sandvika er nå stengt, på grunn av et skinnebrudd. Vi jobber med saken, men det er ikke klart hvor lang tid det vil ta, skriver Bane Nor på Twitter.

Feilen fører til forsinkelser og innstilte avganger utover dagen.

Bane Nor opplyste til TV 2 at de gjør det de kan for å fikse problemene.

– I hendelsesloggen står det at signalet kan være i ferd med å rette seg på Lysaker. I tillegg har vi folk på vei til Asker, så vi håper at dette kan løse seg raskt, sa Thea Rønneberg, pressevakt i Bane Nor.