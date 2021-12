Putin ber om garantier for at Ukraina ikke skal bli del av Nato

Russlands president Vladimir Putin vil ha bindende avtaler om at Ukraina ikke skal bli del av Nato og at vestlige våpen ikke skal plasseres i landet.

Russisk styrkeoppbygging langs grensen til Ukraina har skapt uro i Vesten. USAs president Joe Biden advarte i forrige uke Putin mot alvorlige konsekvenser hvis Russland angriper Ukraina.

Putin har avvist at Russland har slike planer, men ba i en telefonsamtale med Johnson mandag om garantier for at Ukraina ikke skal bli del av Nato.

– Det er en direkte trussel mot Russlands sikkerhet, sa Putin i samtalen.

Putin la vekt på at det er behov for umiddelbare forhandlinger om bindende avtaler som utelukker at Nato utvides østover. Russland krever også at det ikke skal bli utplassert Nato-våpen i nabolandene, særlig i Ukraina.

Johnson gjentok på sin side de vestlige advarslene. Han sa at han er svært bekymret for styrkeoppbyggingen og understreket behovet for en diplomatisk løsning.

(©NTB)