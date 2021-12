Milliarderstatning til overgrepsofre i turnskandale

Det avslutter en fem år lang juridisk kamp som startet da hundrevis av kvinner fortalte om seksuelle overgrep begått av tidligere lege for det amerikanske turnlandslaget, Larry Nassar.

Over 265 kvinner og jenter, som har turnet for USA, har stått frem og fortalt om årelange misbruk av Nassar. Det inkluderer OL-gullvinnere som Simone Biles(24), Aly Raisman(27) og McKayla Maroney(26).

DØMT: Den tidligere landslagslegen Larry Nassar (58) soner nå en dom på 175 år. Foto: Jeff Kowalsky

I 2017 erkjente Nassar straffskyld for å ha misbrukt ti av dem. Den tidligere landslagslegen soner nå en fengselsdom på inntil 175 år.

Nå har ofrene ingått et forlik med turnforeningen USA Gymnastics og USAs olympiske komité, USOPC.

Organisasjonene skal sammen med forsikringsselskapene sine utbetale 380 millioner dollar til overgrepsofrene, skriver The Guardian. Det tilsvarer 3,4 milliarder norske kroner.

– Dette kapittelet er endelig avsluttet

Forliket er blant de største noensinne i en sak om seksuelle overgrep, og som en del av avtalen vil USA Gymnastics og den olympiske komiteen gi styreplasser til minst et av av ofrene, skriver CNN.

– Dette oppgjøret er resultatet av tapperheten til hundrevis av overlevende som, til tross for juridiske hindringer, sa John Manly, en advokat for saksøkerne, mandag.

Totalt er det nå avtalt 880 millioner dollar i erstatning i saker knyttet til Nassars overgrep, etter at Michigan State University gikk med på å betale ut 500 millioner dollar i 2018.

Ifølge rettsdokumenter har mer enn 500 ofre søkt erstatning, skriver Reuters.

LETTET:Rachael Denhollander speaks var den første til å gå offetnlig ut med anklagene mot Larry Nassar i 2016. Foto: AP Photo/Paul Sancya

– Dette kapittelet er endelig avsluttet, skriver Rachael Denhollander på Twitter mandag.

Hun var den første kvinnen som gikk offentlig ut med anklager mot Nassar i 2016.

– Nå kan det harde arbeidet med reformer og gjenoppbygging begynne. Hvorvidt rettferdighet blir tilfelle eller ikke, avhenger av hva som skjer videre, skriver hun videre.

Gransker FBI

Flere ofre har rettet sterk kritikk mot FBI for den feilaktige etterforskningen av Nassars handlinger. De kritiserer også USA Gymnastics og den omlympiske komiteen for ikke å stoppe Nassar.

BRØT SAMMEN: Den amerikanske OL-medlajevinneren brøt sammen da hun fortalte om ovregrep begått Larry Nassar. Foto: Graeme Jennings/Pool via REUTERS

I en høring denne høsten sa Simone Biles, som har vunnet flere OL-gull for USA, at hun følte hun og de andre turnerne hadde blitt sveket.

– Vi led, og fortsatte å lide, fordi ingen fra FBI, turnforbundet, eller USAs olympiske komité gjorde det som var nødvendig for å beskytte oss. Vi har blitt sviktet og vi fortjener svar, sa Biles.

– USA Gymnastics er dypt lei seg for traumet og smerten som overlevende har utholdt som følge av denne organisasjonens handlinger og passivitet, sa administrerende direktør i turnforbundet, Li Li Leung, i en uttalelse i anledning forliket.

FBI fikk tidligere i år sviende kritikk i en rapport utarbeidet av justisdepartementet, som konstaterte at «FBI unnlot å behandle varsler om overgrep med det alvor saken fortjente» etter at overgrepene først ble rapportert til FBI-kontoret i Indianapolis i 2015.

Minst 40 unge kvinner ble offer for overgrep etter at etaten fikk kjennskap til saken.

MISBRUKT: Turner McKayla Maroney, vant OL-gull med det amerikanske landslaget i 2012. I retten fortalte hun detaljert om overgrepene hun ble utsatt for av den tidligere landslagslegen. Foto: Saul Loeb / AP

– Misbrukte meg i timesvis

I høstens høring ga også tidligere turner McKayla Maroney detaljerte beskrivelser av overgrep, som begynte allerede ved hennes første møte med legen.

– Det første Larry Nassar noen gang sa til meg var at jeg skulle skifte til shorts uten undertøy under, fordi det ville gjøre det enklere for ham å jobbe med meg. Innen minutter hadde han fingrene sine i vaginaen min, fortalte Maroney i retten.

Hun fortalte også om en tur til Tokyo, da Nassar hadde gitt henne en sovepille for flyturen, så han kunne «jobbe på henne senere den kvelden».

– Den kvelden var jeg naken, helt alene, med han oppå meg, mens han misbrukte meg i timesvis. Jeg fortalte FBI at jeg trodde jeg skulle dø den kvelden, for det var ingen sjanse for at han noen sinne ville la meg gå, fortsatte Maroney.

Hun anklaget FBI for å ha marginalisert anklagene hennes, for å tie og å forfalske anmeldelsen hennes.