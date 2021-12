Norges akilleshæl: – Der har vi blitt lurt

Målene har rent inn på Norge de to siste kampene. Landslagssjef Thorir Hergeirsson liker det ikke.

Nederland - Norge 34-37 (17-17)

Norge er videre til VM-kvartfinale etter å ha vunnet både gruppespillet og hovedrunden, men i de to siste kampene har baklengsmålene vært mange.

Mot Sverige og Nederland ble henholdsvis 30 og 34 baller satt bak Norges målvakter.

– Det norske forsvarsspillet har gjort at målene har rent inn når målvaktene ikke har dagen. Forsvarsspillet har vært akilleshælen til Norge, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

TV 2s håndballekspert Bent Svele. Foto: Vidar Ruud / NTB

TV 2s ekspert mener dette også hemmer det norske kontringsspillet.

Mot Nederland var ikke de norske keeperne i nærheten av sitt beste. Katrine Lunde startet, men hun slet.

På børsen til Svele fikk veteranen strykkarakter.

– Vi er vant til å ha målvaktspill helt der oppe. Betingelsene for målvaktene blir dårligere når det er såpass stor avstand og man ikke greier å lage brudd. Motstanderen får mange skudd fra seks meter eller åtte-ni meter under press. Da er det vanskelig å stå i kassen, sier Bent Svele.

Bryter ut i latter midt i intervjuet

– Vi er langt ifra gode i forsvar

Forsvarssvikten var også Viaplay-ekspert Gunnar Pettersen innom en rekke ganger under kommenteringen av kampen mellom Nederland og Norge.

– Vi er langt ifra gode i forsvar, men vi har hatt en fantastisk målvakt så lenge jeg har fulgt med, siden 1978, kommenterte Pettersen.

Viaplays ekspertkommentator Gunnar Pettersen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Man har ofte likt å si at mye har vært basert på forsvarsspillet til Norge, men min påstand er at medaljene våre er basert på helt suverent målvaktspill, sa den tidligere landslags- og Vipers-sjefen senere i kampen.

– Nå har vi ikke hatt redninger på en stund, og vanligvis ville vi hatt det, og da hadde vi ledet ganske klart. Der har vi blitt lurt med det at forsvaret er veldig bra. Etter min mening er det slettes ikke det, fulgte Pettersen opp i en svak periode for Silje Solberg.

Onsdag kveld venter Russland i VM-kvartfinalen for Norge.

Thorir: – Jeg liker det ikke

Norges landslagssjef Thorir Hergeirsson erkjenner at han har noe å rette opp i før russerne venter.

– Så lenge vi scorer flere enn motstanderen, så er det greit, sier Hergeirsson muntert til TV 2, før han blir mer alvorlig.

– Men nei, jeg liker det ikke, sier han.

Landslagskaptein Stine Bredal Oftedal mener Norge må se på forsvaret.

– Vi scorer vanvittig mange mål, og det gikk bra til slutt. Vi tullet med at vi var videre med 32-32, men det er noe med at kamper utspiller seg gjerne rundt de resultatene som kan gjøre at det bikker den ene eller andre veien, så jeg tror det var derfor. Men nei, vi må helt klart en jobb å gjøre der, sier Oftedal.

RYDDET OPP: Emilie Hegh Arntzen og Henny Ella Reistad kom inn mot Larissa Nusser og Nederland. De var med på å snu kampen for Norge. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Emilie Hegh Arntzen kom inn i forsvaret og var med på å rydde opp etter marerittstarten i første omgang, der Norge lå under med seks mål.

– Vi prøvde litt forskjellige formasjoner. Vi fikk det til og så ble det litt pirk, og så fikk vi det bedre til og fikk satt forsvaret ordentlig. Da får vi løpt fremover, sier Arntzen til TV 2.

Silje Solberg kom inn for Katrine Lunde og var med på å snu det. Målvakten mener at motstanderens linjespiller får løpe for fritt.

– Jeg ser at det er mye å jobbe med i forsvar. Det er litt mye å slippe inn 34 mål, men Nederland er et bra lag som kjører etter. De scorer mye, men heldigvis scorer vi mer. Da vinner man kamper, sier Solberg til TV 2.