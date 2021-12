Lei av innlagte vaksinenektere: – Krevende å gi pasienten omsorgen de bør ha

Intensivsykepleier Jo Even Linnerud går ut mot koronapasienter som nekter å vaksinere seg.

LEI SEG OG OPPGITT: Intensivsykepleier Jo Even Linnerud sier det preger han når uvaksinerte pasienter må ha intensivbehandling. Foto: Privat / Lauritz Rushfeldt Vatne, TV 2

Han utdannet seg til sykepleier i voksen alder, og har de siste tre årene jobbet med intensivpasientene på sykehuset i Gjøvik.

– På en måte føler jeg meg nesten privilegert, for vi er vel verdens mest ettertraktede arbeidsgruppe om dagen, sier Jo Even Linnerud til TV 2.

Han er klar på det ikke skal være tvil om at de gir helsehjelp til de som trenger det.

– Hardt å stå i det

Men intensivsykepleieren sier det er krevende når pasientene som kommer inn, har nektet å vaksinere seg.

– Det er veldig utfordrende. Vi skal gi profesjonell helsehjelp, men det gjør noe med deg. Vi vet hva det koster oss personlig å stå i det, og vi vet hva en sånn plass koster. Men det er akkurat som at de ikke bryr seg om det, sier Linnerud.

Det var Oppland Arbeiderblad som omtalte saken først.

– Det er rett og slett hardt å stå i det, sier intensivsykepleieren.

Topper statistikken

Mandag var det 358 koronapasienter innlagt på norske sykehus. 109 av disse ligger innlagt på intensivavdelingen, og av disse mottar 62 pasienter respiratorbehandling.

Ved Oslo universitetssykehus består de innlagte med koronasmitte stort sett av uvaksinerte, eller mennesker med andre underliggende immunsykdommer.

KREVENDE: Jo Even Linnerud har jobbet med alvorlig syke koronapasienter i snart to år. Foto: Privat

Ifølge nasjonale tall fra FHI gjelder dette også for resten av landets sykehus.

De uvaksinerte er en liten gruppe på 110.000 nordmenn over 45 år - men utgjør 40 prosent av alle koronarelaterte innleggelser i landet.

Intensivsykepleier Linnerud understreker at man må skille mellom de som har en gyldig grunn til å ikke vaksinere seg, og de som er fornektere av pandemien samt vaksineskeptikere.

– Etter mitt skjønn er det ytterst få av de innlagte som har en gyldig grunn. De fleste er skeptikere, og de farligste er fornekterne som lar seg bli syke, sier Linnerud.

– Krevende

– Hva tenker du når det kommer inn en uvaksinert pasient?

– Jeg blir veldig oppgitt. Så går det en liten stund, også blir jeg lei meg. Deretter håper jeg at jeg har noen minutter å hente meg inn på, for å skjerpe meg. For jeg må være profesjonell og gi riktig helsehjelp. Men det er krevende å gi pasienten den omsorgen de bør ha, sier han.

Linnerud sier at vaksineskeptiske pasienter er mer ydmyke etter å ha fått behandling.

– De som provoserer mest er provokatørene som benekter hele koronapandemien. Vi har hatt alle kategorier. Jeg prøver å være snillere og mildere med de som har vært skeptiske og kanskje ombestemmer seg, sier han.

Nå håper han flere lar seg overtale til å vaksinere seg.

– Jeg håper de snart blir så skremt at de tyr til fornuft, avslutter Linnerud.