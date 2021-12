– Hvis de ønsker et økonomisk godt salg, må det egentlig skje nå

Det kommende overgangsvinduet kan være et godt tidspunkt for Bodø/Glimt å selge sin kanskje største stjerne på. Det mener Patrick Berg selv.

24-åringen er imidlertid klar på at han vet lite om hva som venter rundt neste sving.

– Jeg har ett år igjen av kontrakten med Glimt. Jeg har ikke hørt noe, og det har ikke blitt bestemt noe annet. Da forholder jeg meg til det foreløpig. Så får vi se om det endrer seg i ukene som kommer, eller om det blir det samme når overgangsvinduet stenger i januar, sier Berg til TV 2.

Midtbanejuvelen fikk vist seg frem for Fotball-Europa i Conference League og VM-kvalifiseringen i høst.

STORSPILTE: Patrick Berg ble av flere utpekt til banens beste spiller borte mot Tyrkia. Foto: MURAD SEZER

Mandag ble han også kåret til årets spiller i Eliteserien. Berg tror at prestasjonene til både han og resten av laget har ført til at flere øyne rettes mot Bodø.

– Det ligger nok helt sikkert muligheter der som det ikke gjorde for ett eller et halvt år siden, spekulerer midtbanejuvelen.

– Kan det gi økonomisk god mening for klubben – og for deg – å bevege seg nå?

– Ja, absolutt. Det er det ingen tvil om. Hvis Glimt ønsker å få et økonomisk godt salg for meg, må det egentlig skje nå i januar med tanke på at jeg har ett år igjen av kontrakten.

– Det er sånn fotballverden fungerer. Jeg tror kanskje de og tenker at det er best å få meg bort, sånn at de tjener litt penger på meg, sier han og ler.

GIR ROS: Kjetil Knutsen er ikke i tvil om at Patrick Berg er moden for en av Europas fem beste ligaer. Foto: Terje Pedersen

Kjetil Knutsen sier at en potensiell overgang er en sak mellom Berg og klubben.

– Jeg er veldig trygg på at Patrick Berg gjør et fornuftig valg både når det kommer til timing og klubb, og det legger jeg meg veldig lite opp i. Skal jeg legge meg opp i det, prøver jeg å komme med gode råd. Da helst til spilleren, sier Knutsen, som ikke er i tvil om at Berg hører hjemme i en av Europas fem beste ligaer:

– Absolutt. Det er utvilsomt. Men igjen, Patrick får ta sine valg med tanke på hva han føler er riktig, ikke jeg.

Hans egen fremtid er heller ikke avklart. Der er imidlertid svaret like rundt hjørnet.

– Jeg skal i hvert fall love at det blir i løpet av uken som går nå, varsler suksesstreneren.