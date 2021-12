Frykter femte runde med nedstengning: – Det skal bli tøft

Regjeringen bekrefter at skjenkestoppen igjen er et faktum.

– Det blir ikke lov å drikke alkohol på restauranter, barer og hoteller i fire uker, sier statsminister Jonas Gahr Støre under pressekonferansen.

Samtidig sier hotellsjef Mikael Forseliusen at de allerede har mistet mye av belegget sitt for både desember og januar.

Forseliusen leder luksushotellet Britannia i Trondheim. Hotelledelsen har valgt å stenge hotellet hver gang regjeringen har vært innført skjenkestopp.

Dette kan bli femte runde.

– Hvordan vil dere forholde dere til en nasjonal skjenkestopp?

– For oss blir det, ja...

Det stopper litt opp hos hotellsjefen før han legger til:

– Vi må bare stå i det, og gjøre oss klar til å kjøre i gang igjen. Det er skal bli tøft, som det alltid er, men vi skal være klar for å levere opplevelser når det åpner igjen.

Hotellsjefen sier til TV 2 at hotellets forutsetninger for å holde åpent baseres på om de kan servere alkohol eller ikke.

Nede i knestående

NHO-sjef Erik Almlid sier de har forståelse for at regjeringen er nødt til å innføre strengere tiltak, og påpeker at NHO er i dialog med myndighetene.

– Dette er en svært krevende situasjon for hele samfunnet, også for bedrifter og ansatte, sier han.

Og utdyper:

– De siste innstrammingene vil samtidig gjøre det enda vanskeligere å drive som normalt, og vil treffe bedrifter i mange næringer over hele landet.

Almlid forteller at flere bedrifter allerede er nede i knestående, og sier at det derfor blir viktig at regjeringen stiller med gode støtteordninger for næringslivet.

Advarer mot uforholdsmessige tiltak

Professor i medisinsk mikrobiologi, Ørjan Olsvik, advarer mot innføringer av koronatiltak som rammer folk unødig. Og:

– Nasjonale tiltak rammer skeivt.

Smittevernloven sier at tiltakets effekt skal være proporsjonale i forhold til tiltakets belastning, og Olsvik påpeker at vi har sett tilfeller hvor tiltakene ikke er forholdsmessige – for en del av befolkningen.

– Vi har jo opplevd det før, da det famøse hyttevedtaket hvor folk i store deler av Nord-Norge, med en kilometer til neste nabo og helt uten noe smitte i den delen, skulle ha de samme reglene som man skulle ha for Hafjell og Blefjell, sier han til TV 2.

Olsvik mener det vil være bedre å benytte ressurser der «problemet» er.

– Det betyr lokale tiltak?

– Vi har nok kompetanse, spesielt her i Tromsø, til å gjennomføre dette med faglighet og trygghet, svarer han.