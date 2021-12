Fortviler over nye tiltak: – I praksis en nedstenging av bransjen

Mandag ble det satt nok en rekord i antall koronainnlagte pasienter ved norske sykehus. Hele 358 personer, 27 flere enn søndag, er innlagt. Samtidig får stadig flere påvist smitte med omikron-varianten.

Senere mandag varslet regjeringen pressekonferanse om nye koronatiltak som følge av situasjonen, og mandag kveld kom FHI med en anbefaling av nye tiltak. Blant dem var nasjonal skjenkestopp og oppfordring om å avlyse sosiale sammenkomster.

Under kveldens pressekonferanse ble det klart at regjeringen tar FHIs råd og innfører nasjonal skjenkestopp.

Driftsleder i Bargruppen i Bergen, Odd Fjeldsgaard Rasmussen, sier tiltakene er skuffende, men ikke overraskende.

– Når jeg har lest aviser og sett nyheter hele dagen, så begynte jeg jo å skjønne at det var den veien det gikk, sier Rasmussen.

Håper på god kompensasjon

Bargruppen driver seks barer, og samtlige barer må stenges ned og ansatte permitteres som følge av den nasjonale skjenkestoppen.

Rasmussen er først og fremst skuffet på vegne av de ansatte, som får den nedslående beskjeden nå før jul.

– Fremover nå håper jeg først og fremst at folk gjør som de skal og følger de nye tiltakene, at vaksineringen tar seg opp og at omikron viser seg å ikke være så farlig, sier Rasmussen.

Han håper også at kompensasjonsordningene vil være gode nok for de ansatte som ikke lenger kan komme på jobb.

– Det er egentlig det verste oppi dette, å gi den beskjeden til de ansatte.

– Tunge nyheter

Administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen, sier dagens er tunge å bære for alle som har stått i en uforutsigbar og krevende situasjon over lang tid.

– I praksis er dette en nedstenging av bransjene som lever av å samle folk, sier Kristensen.

Han sier det er særlig bekymring knyttet til antallet permitteringer, ettersom lønnsstøtten ikke enda er på plass.

– Lønnsstøtten må ta hensyn til at det er virksomheter som ikke kan ha ansatte på jobb. Alternativt må vi se på permitteringsreglene, slik at kostnadene ikke tas av virksomhetene alene.

TUNGE NYHETER: Administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen, sier dagens nye tiltak er tunge nyheter for bransjen. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Horneland oppfordrer til å få opp vaksinetempoet, og understreker at flere bedrifter og apoteker vil gjøre en innsats for å få til nettopp det.

– Nå er det bare å få opp tempoet på vaksineringen. Apotekene står klare, og to av tre virksomheter er positive til å bidra til å vaksinere sine ansatte, sier Kristensen.

– Nå avlyses jula

Nestleder i Rødt, Marie Sneve Martinussen, er kritisk til regjeringens håndtering av økonomiske krisetiltak for ute- og kulturlivet.

– Nå avlyses jula for utelivet, kulturen og reiselivet. Det er dramatisk, og uforståelig at regjeringa fortsatt er bakpå med økonomiske krisetiltak, sier Martinussen.

Rødt-nestlederen sier det er tidskritisk med pengestøtte til de som igjen blir permittert.

KRITISK: Nestleder i Rødt, Marie Sneve Martinussen, mener Støre-regjeringen må iverksette krisetiltak for de permitterte. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Det haster å få på plass ei lønnsstøtteordning som kan hindre at ei ny bølge med permitteringer nok en gang sender koronaregninga til arbeidsfolk.

Martinussen ber Støre komme med et løfte om å håndtere situasjonen annerledes enn Solberg-regjeringen gjorde.

– Støre må love at denne regjeringa ikke gjentar den urettferdige krisepolitikken til Erna Solberg, det må settes utbyttestopp i kompensasjonsordningen for næringslivet og krisetiltakene for arbeidsledige må forlenges fram til påske for å gi forutsigbarhet til alle de som frykter for jobben sin.

Ikke skuffet, men forbanna

Eier av restauranten Spisekroken på Sotra, Ingvild Skorpen Bøge, frykter skjenkestoppen vil gi en kraftig brems i antall besøkende gjester.

Hun har håp om å holde liv i restauranten, men stiller seg tvilende til hvor mange som vil komme innom og spise når det er stans i alkoholserveringen.

FORBANNA: Restaurantsjef Ingvild Skorpen Bøge er ikke skuffet, men forbannet over de nye tiltakene. Foto: TV 2

– Her i byen vet jeg gjestene uteblir om de ikke får et glass vin til maten, sier Bøge.

Hun sier hun ikke er skuffet, men heller forbanna. Restauranteieren har klare forventinger til regjeringen, og håper tilstrekkelige kompensasjonsordninger skal forhindre at de ansatte ikke får jobbe.

– Jeg syns det er utrolig trist, men jeg forventer at myndighetene kommer med lønnstilskudd så jeg ikke trenger å permittere noen, sier Bøge.

– Vi har stått i dette grådig lenge nå, det går alltid utover oss som driver innen servicenæringen, og vi er så flinke til å følge alle regler.

Hun sikter til de mange tiltakene bransjen har stått overfor, som å holde avstand, redusere antall gjester, og å overholde munnbindbruk.

– Det blir en heftig lang juleferie, og det blir utrolig mye matsvinn. Det er bare trist, sier Bøge.

Kan forvente nye støtteordninger



Statsminister Jonas Gahr Støre sier til TV 2 at næringslivet kan forvente både nye og justerte støtteordninger i morgen formiddag.



Videre forteller han at kompensasjonsordningene vil være tilpasset den nye situasjonen.

– Kulturbransjen trenger ordninger som gir dem inntektssikring for kanselleringer og avbestillinger, og de har vi jobbet med å tilpasse for å treffe situasjonen slik som den er nå.