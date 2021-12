Norge reiste seg etter krisestart – klare for kvartfinale

Nederland - Norge 34-37 (17-17)

De norske håndballjentene er klare for VM-kvartfinale etter å ha slått Nederland 37-34 i en svært nervepirrende batalje mandag kveld.

Norge lå under med seks mål i første omgang, men hentet opp til 17-17 like før pause. I andre omgang skaffet Norge seg en ledelse de aldri ga fra seg igjen.

– Det var litt storm i kastene i første omgang. Vi ble blåst overende i starten, men det er en lang kamp. Vi vet at det går an å score mye mål på Nederland. Vi fikk litt has på det, og ikke minst begynte vi å avslutte med skudd og ikke tekniske hjelp. Det hjelper, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson til Viaplay.

Norge går videre sammen med Sverige, mens VM er over i hovedrunden for regjerende verdensmester Nederland.

Henny Ella Reistad ble Norges toppscorer med ni fulltreffere.

– Hun startet litt som vi startet, men så bestemte hun seg. Da er hun ustoppelig. Når hun setter det trykket og går på de satsingene, er hun giftig. Det er en glede å se på, sier Stine Bredal Oftedal om Reistad til TV 2.

Bryter ut i latter midt i intervjuet

Russland venter i kvartfinalen for Norge, mens Sverige møter Frankrike.

– Det er godt å ha møtt dem i Intersport Cup, for da fikk vi kjenne litt på trøkket i ankomst- og angrepsspill. Det var spillere vi kjenner litt til, men som ikke har hatt de samme rollene i landslaget før, sier Hergeirsson til TV 2.

Kjempet seg tilbake etter krisestart

Nederland var det klart beste laget fra første kast. Katrine Lunde startet bakerst hos Norge, men hun ble satt i skyggen av Nederland-målvakt Tess Wester, som storspilte i møtet med norske skyttere.

Etter åtte svake minutter og 4-8 ble Lunde tatt av og erstattet med Silje Solberg. Det ga ingen umiddelbar effekt, og Nederland var oppe i en seksmålsledelse på 11-5 etter snaut 14 minutters spill.

KEEPERTRØBBEL: Etter en svak start på kampen, ble Katrine Lunde erstattet av Silje Solberg. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Det er ingen god følelse når vi ligger under med seks mål i en så viktig kamp. Du ser at Nederland er så på. Vi vil veldig mye og noen ganger litt for mye, sier Emilie Hegh Arntzen til TV 2.

Så kom den første redningen til Silje Solberg. Etter hvert som redningene begynte å komme fra den norske Györ-målvakten, tok Norge gradvis innpå. Med halvannet minutt igjen av omgangen satte Henny Ella Reistad inn utligningen til 17-17 på straffekast. Det var også pauseresultatet i Castelló.

Reistad gnistret for Norge

Fire minutter inn i andre omgang var det snudd da Reistad satte inn 19-18.

Norge anført av en gnistrende Henny Ella Reistad fikk etter hvert en firemålsledelse på 24-20 og 25-21, men Nederland nektet å gi opp. De regjerende verdensmesterne var bare ett mål bak ved flere anledninger.

Som mot Sverige var Nederland bak med to mål med halvannet minutt igjen, men denne gangen sto Norge imot. Silje Solberg kunne sette inn 37-34 noen få sekunder før slutt, og de norske spillerne kunne juble for avansement.

– Det ble veldig bra, men vi fikk en start hvor vi ble tatt av tempoet deres. Det var én av tingene vi hadde snakket om. Så gjorde vi noen enkle feil. De scoret ti etter ti minutter. Vi hadde fem etter ti, og det er egentlig greit nok. Vi måtte snurpe det inn, og det gjorde vi på en fantastisk måte, men det var unødvendig å få det dit, sier landslagskaptein Stine Bredal Oftedal til TV 2.