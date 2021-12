Storeslem for Patrick Berg under Fotballfesten 2021

Under Fotballfesten 2021 ble Patrick Berg hedret med både årets spiller i Eliteserien og Kniksens hederspris.

Mandag kveld ble Fotballfesten 2021 avholdt, der det blant annet ble delt ut priser som årets spiller, årets mål og årets trener i henholdsvis Eliteserien, OBOS-ligaen, Toppserien og 1. divisjon for kvinner.

Utdelingen fant sted på Ullevaal stadion, og samlet profiler fra de to øverste divisjonene i norsk fotball på kvinne- og herresiden.

Bodø/Glimt-spiller Patrick Berg stakk både av med prisen for årets spiller i Eliteserien, og Kniksens hederspris sammen med familien.

Kniksens hederspris er oppkalt etter den tidligere Brann-spilleren Roald «Kniksen» Jensen, og deles ut til en person eller et lag som har gjort en helt spesiell prestasjon, eller som over tid har gjort en særlig fortjenestefull innsats i eller for norsk fotball. Prisen regnes som den største hedersprisen innen norsk fotball.

Familien Berg har en stor og stolt historie innen norsk fotball, der både bestefar Harald, pappa Ørjan og onklene Arild og Runar alle har hatt en karriere i norske og/eller utenlandske klubber.

– Det er veldig stort å få ta imot denne prisen på vegne av familien min, sa Patrick Berg da han mottok prisen på scenen.

Resten av familien Berg var samlet på Aspmyra, og bestefar Harald Berg var også tilstede kledd i gult som hyllest til seriemester Bodø/Glimt.

– Jeg har egentlig trukket meg tilbake til benken, som jeg aldri gjorde under fotballkarrieren min. Nå nyter jeg livet der og lar de andre styre med fotballen, sa Harald «Dutte» Berg til Eurosport.

Her er oversikten over prisene som ble delt ut og vinnerne:

Kvinner:

ÅRETS SPILLER: Marit Bratberg Lund (Sandviken) fikk prisen for årets spiller i Toppserien under Fotballfesten 2021 på Ullevaal stadion mandag kveld. Foto: Fredrik Hagen

Årets spiller, Toppserien: Marit Bratberg Lund (24) fra Sandviken har notert seg for 21 målpoeng fra sin posisjon som venstre vingback. Hun var dermed en svært viktig brikke i laget som vant Toppserien i år.

Årets spiller, 1. divisjon: Røa-spiller Tuva Espås (21) vant prisen for årets spiller i 1. divisjon. Hun ble toppskårer i ligaen med 13 mål, og skjøt dermed Røa til førsteplass og opprykk til Toppserien.

Årets unge spiller, Toppserien: Julie Blakstad fra Rosenborg Kvinner vant prisen for årets unge spiller i Toppserien. Hun skåret 13 mål for Rosenborg under årets sesong.

Årets gjennombrudd, 1. divisjon: Ine Strømstad Berre (20) fra ØHIL vant prisen for årets gjennombrudd i 1. divisjon for kvinner.

Årets toppscorer, Toppserien: Emilie Haavi (29) skåret 13 mål på 18 kamper for Lillestrøm Kvinner under årets sesong av Toppserien.

– Det er veldig, veldig gøy at spillere og klubber i 1. divisjon blir lagt merke til, sa hun da hun mottok prisen.

Årets trener, Toppserien: Alexander Straus (46), Sandviken. Straus ledet laget til gull i ligaen og finale i NM 2021.

SERIEMESTRE: Sandviken vant Toppserien 2021, og også prisen for årets lag. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Årets klubb, Toppserien: Sandviken vant prisen for årets klubb i Toppserien. Bergenslaget stakk av med seriegullet i sin siste sesong før laget innlemmes i Brann. Laget gikk også ubeseiret gjennom hele sesongen.

Menn:

Årets spiller, Eliteserien: Patrick Berg (24) ble kåret til årets spiller i Eliteserien foran Veton Berisha og Thomas Lehne Olsen. Midtbanegeneralen har bidratt Bodø/Glimt til sin andre strake seier i Eliteserien, og har også tatt steget opp på landslaget til Solbakken under årets sesong.

Berg fikk spørsmål om hvor lenge han kommer til å være Eliteserie-spiller:

– Jeg har ett år igjen av kontrakten min, så foreløpig er jeg Bodø/Glimt-spiller og fornøyd med det, sa Berg da han fikk prisen.

Årets spiller, OBOS-ligaen: Kristian Eriksen (26) fra HamKam har vært en av Hamar-klubbens viktigste spillere i årets sesong, og skåret 13 mål for Hamarkameratene. Han ble kåret til årets spiller i OBOS-ligaen.

Årets unge spiller, Eliteserien : Mads Hedenstad Christiansen (21) vant prisen for årets unge spiller i Eliteserien. Lillestrøm-spilleren har vært en viktig brikke i klubbens jakt på medalje, som til slutt endte med en 4. plass for det nyopprykkede laget fra Romerike.

– Det er stor stas å bli satt pris på og vinne årets unge spiller, så det gir motivasjon til å jobbe videre, sa Christiansen etter at seieren var et faktum.

Årets gjennombrudd, OBOS-ligaen: Taofeek Ismaheel (21) fra Fredrikstad vant prisen for årets gjennombrudd i OBOS-ligaen 2021. Den nigerianske vingen spilte 31 kamper og noterte seg for 13 mål under årets sesong.

TOPPSCORER: Ohi Kwoeme Omoijuanfo får prisen for årets toppscorer under Fotballfesten 2021 på Ullevaal stadion mandag kveld. Foto: Fredrik Hagen

Årets toppscorer, Eliteserien: Ohi Omoijuanfo (27) skåret 27 mål på 29 kamper i årets sesong for Molde, og ble dermed ligaens toppscorer. Nå skal kraftspissen fortsette karrieren sin i Røde Stjerne i Serbia.

Årets trener, OBOS-ligaen: Kjetil Rekdal (53) ledet HamKam til opprykk, og har vært en stødig leder for Hamarkameratene. Nå er møringen linket til den ledige stillingen som Rosenborg-trener for neste år.

– Jeg er HamKam-trener for øyeblikket, sa Kjetil Rekdal på scenen da han fikk utdelt prisen.

Årets trener, Eliteserien: Kjetil Knutsen (53) fikk prisen for årets trener i Eliteserien for tredje gang på rad etter at han ledet Bodø/Glimt til sin andre strake tittel. Nå er målet til klubben fra Bodø å klare å beholde treneren sin enda en sesong.

Årets klubb, Eliteserien: Viking ble kåret til årets klubb i Eliteserien. Klubben har høstet mye ros med hvordan de har slått tilbake etter nedrykket til 1. divisjon i 2018, og har vunnet tilbake Stavanger-publikumet igjen. Samtidig har de fått mye ros for samspillet mellom klubben, spillerne og supporterne, og for hvordan klubben har utviklet et tett samarbeid med supportergrupperingene sine. Viking vant cupen i 2019, og endte på tredjeplass i årets sesong av Eliteserien.

Årets klubb, OBOS-ligaen: HamKam vant OBOS-ligaen suverent og vender neste år tilbake til Eliteserien for første gang siden 2008.

Andre priser:

Kniksens hederspris: Familien Berg vant Kniksens hederspris, og det var Patrick Berg som fikk æren av å plukke ta den imot på scenen. Familien Berg har en stor og stolt historie innen norsk fotball, der både bestefar Harald, pappa Ørjan og onklene Arild og Runar alle har hatt en karriere i norske og/eller utenlandske klubber.

Årets supporterhistorie: Vivi Sandvåg Eriksen.

Årets spillerforbilde: Tobias Hammer Svendsen (22) har gått offentlig ut med historien om hvordan han ble rammet av angst i ung alder etter å ha prøvd spiritisme. Lillestrøm-spilleren var et stort talent og debuterte for Molde i Eliteserien allerede som 16-åring.

Årets mål: Thomas Lehne Olsen (30) stakk av med prisen for årets mål for denne frisparkperlen mot Molde: