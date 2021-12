Frykter Rekdal-ansettelse: – Grøss og gru

Fredag bekreftet daglig leder i HamKam, Bent Svele, til TV 2 at Rosenborg hadde tatt kontakt med dem om Kjetil Rekdal.

– Da tenkte jeg grøss og gru. Og jeg tror det er ganske mange RBK-supportere som har hatt et ganske morsomt og anstrengt forhold til Rekdal gjennom mange, mange år, sier styreleder i Kjernen, Espen Viken, til TV 2.

– Og det er ingen hemmelighet at han ikke liker Rosenborg. Det har skinnet gjennom når han har vært kommentator på ulike kanaler. Så jeg tenkte først at det her må være en vits. En spøk, fortsetter han.

Rosenborg-supporteren understreker at han synes at Rekdal har gjort en god jobb med HamKam. 53-åringen ledet dem til opprykk og seier i Obosligaen med klar margin.

– Ut i fra jobben han har gjort på Hamar det siste året, så må han jo åpenbart ha et større potensial enn det jeg har tenkt, sier Viken etter å ha fått tenkt på koblingen noen dager.

– Kanskje er det noe med Rekdal som vil gjøre ham til en god kandidat, men han er ikke noe førstevalg hos oss. For å si det mildt. Mange supportere er nok der at det vil være umulig å ha Rekdal som trener i Trondheim om vi skal få folk tilbake til Lerkendal, mener Kjernen-lederen.

Som også påpeker:

– Forbannelsen og gleden ved fotball er at man kan mene hva man vil, men så lenge man vinner er alt greit. Og taper man, da er det ugreit. Slik er fotball. Så Rekdal kan, mot alle odds, komme inn døra, begynne å vinne fotballkamper og vinne folket. Det er det vakre med fotball. Du har sjanse til å vinne folket, men da må du levere.

SPARKET: Milos Milojevic var også i samtaler med Rosenborg. RBK-styret ble imidlertid ikke overbevist. Mandag fikk serberen sparken av Hammarby på grunn av samtalene. Foto: Kenta Jönsson / BILDBYRÅN

Torsdag var Rekdal og hans agent, Morten Wivestad, i Trondheim.

Ifølge HamKam-leder Svele er det ingen utvikling utover det som ble kommunisert før helgen.

– Det skal vel være styremøte – har jeg lest i avisen – i Rosenborg i morgen, så får vi avvente det og se, sier Svele til TV 2.

– Hva sier magefølelsen?

– Det er en stor mage, så den er ganske god, den, ler han.

HAMKAM-TOPP: Bent Svele er daglig leder i HamKam. Her med Christian Berge i forbindelse med håndball-EM i 2020. Foto: Vidar Ruud

Svele, som også jobber som håndballekspert for TV 2, har ikke satt noen frist. Han konstaterer imidlertid at en snarlig avklaring er godt nytt for alle parter.

– Det trenger alle en avklaring på. Det trenger Rosenborg en avklaring på, det trenger vi en avklaring på og det trenger sikkert Kjetil en avklaring på. Det får vi se. Men vi kan ikke foregripe begivenhetenes gang i det hele tatt. Vi får bare ta det som det kommer, understreker han.

– Hva har Kjetil sagt til deg?

– Det han har sagt til meg, er at han lurer på når vi skal trene i morgen, humrer han.