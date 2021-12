– Vi er satt ett år tilbake

– Det vi ser nå er at vi stiller tiden ett år tilbake. Nå har nordmenn begynt å bestille reiser i Norge igjen. Andelen som bestiller til utlandet faller uke for uke.

Det sier Terje Berge, kommersiell direktør for nettportalen Finn Reise, som har oversikt over reisesøk til både charterreiser og flyselskaper.

For etter noen få måneder tidlig i høst, med et gjenåpnet samfunn og optimisme også for reising som normalt, har omikronvarianten satt en stopp.

Terje Berge er kommersiell direktør for reise hos Finn. Foto: Aage Aune / TV 2

Vurderer endringer

– Salget har bremset opp. På grunn av lavere etterspørsel så må vi vurdere antall reiser etter nyttår, og andre endringer i programmet, sier Marie-Anne Zakrisson, informasjonssjef i Ving til TV 2.

Også reiseselskapet Apollo har merket færre salg av nye reiser utover vinteren:

– Vi opplevde naturligvis at salget for vinterreiser, da særlig i desember og januar, bremset opp da smitten begynte å øke, sier Beatriz Rivera, kommunikasjonssjef i Apollo.

Spania

Ett unntak er foreløpig Spania - både på fastlandet og på Kanariøyene. Der er det fortsatt interesse, og foreløpig få avbestillinger for reiseselskapene.

– Det er overraskende få avbestillinger til Spania og Kanariøyene. En grunn kan være at mange nordmenn har feriebolig der, og mange pensjonister har også mulighet til å være der i flere uker, sier Berge i Finn Reise.

Også Norwegian merker fortsatt god interesse for Spania på bestillinger av flybilletter:

– Spania og Kanariøyene er fortsatt populært, sier Eline Skari, kommunikasjonsrådgiver i Norwegian til TV 2.

Færre storbyhelger

Desember er høysesong for helgeturer til storbyer i Europa, og tidligere i høst lå det an til å bli en god desember for korte storbyreiser for Norwegian:

– Vi hadde godt forhåndssalg for desember. Men endel passasjerer har benyttet muligheten til å booke om sine flyreiser kostnadsfritt til en senere dato, forteller Skari i Norwegian.

Berge i Finn Reise mener at reglene som ble innført sist uke med obligatorisk test ved hjemkomst fra utlandet, og meldinger om lange testkøer på flyplasser, har gjort at mange nordmenn har avlyst juleshoppingen i London eller Paris.

– Det er en veldig stor nedgang i helgeturer. Det er testing, og mye å sette seg inn i med forsikringer. Og det koster en del med pcr-tester, som noen land krever ved innreise, sier Berge.

Nye restriksjoner

SAS melder om at de allerede har gode bookingtall for jul og nyttår, men at bestillingene har flatet ut med omikron-restriksjonene:

– Myndighetenes reiseråd og ulike innreiserestriksjoner er det som i størst grad påvirker kjøp av flybilletter under pandemien, sier John Eckhoff, pressesjef i SAS til TV 2.

Marie-Anne Zakrisson i Ving sier at de er bekymret for en effekt fra regjeringens nye restriksjoner, men at de er forsiktige optimister når det gjelder omikron.

– Det er kommet rapporter som viser noe lettere sykdomsforløp med denne varianten. Vi håper på positive nyheter når varianten er mer forsket på. Det kan sette fart i bestillingene igjen utover vinteren, sier Zakrisson i Ving.