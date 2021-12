Dette smuglet de med seg inn på gården – gjemte barberhøvelen i rumpesprekken

I TV 2-programmet «Farmen» skal deltakerne drifte en gård og leve som man gjorde for 100 år siden, helt uten moderne hjelpemidler.

Men på kreative måter klarte flere av årets «Farmen»-deltakere å smugle med seg flere gjenstander inn på gården. De klarte også å gjemme unna både sukker og salt for produksjonen, mens de var inne på gården.

Gjemte gjenstander i rumpesprekken

– Jeg var den som smugla med meg mest inn, tror jeg. Jeg smugla med meg leppepomade, barberhøvel og nesespray, innrømmer «Farmen»-deltaker Tina Teien (38) til God kveld Norge.

– Barberhøvelen pakket jeg inn i plast, og la inn i rumpesprekken. Nesesprayen lå litt foran rumpesprekken, leppepomaden lå i den ene BH-en, forteller hun videre.

SMUGLET: Tina Teien forteller at hun smuglet med seg barberhøvel og nesespray inn på gården. Foto: Espen Solli.

Teien var ikke den eneste som klarte å smugle med seg gjenstander. «Farmen»-deltaker Grethe Enlid (50), klarte å lure med seg snus inn på gården.

– Vi ble enige om at jeg fikk snus av henne, mot at hun fikk låne barberhøvelen og leppepomaden min. Vi tok en snus hver dag, men den hadde vi da i 7 timer, forteller Teien.

– Vi ble stresset når fotografene kom, fordi det ikke måtte synes. Men vi koste oss gløgg med den snusen, forteller hun videre.

– Var det lett å smugle ting inn på gården?

– Det var overraskende lett. Hadde jeg visst at det var så lett, så hadde jeg smugla med meg mye mer, sier Teien.

Enlid forteller at hun smuglet med seg 10 posesnus, som hun hadde gjemt i beltet hun hadde på seg da hun ankom gården.

– Jeg lurte også med meg en pinsett inn, som lå trygt i BH-en min da vi kom. Denne lånte også «Mama G», da vi to «gamle» damene har hårvekst på både hake og føflekker, forteller hun.

– Pinsetten fant dessverre produksjonen på et tidspunkt, så da måtte vi bare venne oss til hårveksten på disse plassene, forteller hun videre.

TRUSER: «Farmen»-deltaker Amalie Lund smuglet med seg flere truser og barberblader inn på gården. Foto: Espen Solli.

Smuglet med seg truser

«Farmen»-deltaker Amalie Lund (23) klarte også å smugle med seg en god del inn på gården.

– Jeg hadde på meg fire truser da jeg dro inn på gården, for å snike med meg flere truser. Også puttet jeg barberblad og gummistrikker i en smykkepung, og puttet disse mellom alle trusene, forteller Lund.

Videre forteller 24-åringen at hun og «Farmen»-deltaker Tonje Frigstad (21) ofte benyttet seg av barberbladene, før produksjonen fant dem etter 3 uker.

– Siden alle andre enn oss begynte å gro ganske mye hår på den tiden, så tror jeg produksjonen skjønte at det var noe på gang. De hadde ransaking mens vi var på tinget, og da fant de barberbladene, forteller Lund.

OVERASKET: Heidi Lereng er overrasket over hvor enkelt det var å smugle med seg ting inn på gården. Foto: Espen Solli.

Lurte produksjonen

I tillegg til å smugle med seg ting inn på gården, klarte deltakerne også å gjemma unna flere matvarer for produksjonen.

– Da vi skulle lage rognebærgelé, så skjønte vi at ukesoppdraget kom til å gå rett i dass. Da var det ikke noe poeng i å kaste vekk alt sukkeret i geléen, så vi tok heller vare på det, så vi kunne bruke det i grøten, forteller Heidi Lereng (24).

– Men produksjonen visste jo alle gjemmestedene våre, så da måtte vi være skikkelig kreative. Vi gjemte det i låven mellom høyet, og gravde det ned. Produksjonen var veldig på oss, dette skulle være kampen for tilværelsen, forteller hun videre.

Lett å smugle ting inn på gården

Lereng forteller at de også gjemte unna en del eddik, for å piffe opp smaken på maten, som de hadde et eget kallenavn for, så produksjonen ikke skulle oppdage det.

– Det kalte vi bare for vann, og hadde på en vannflaske. Så hver gang vi spiste middag mens produksjonen filmet, så sa vi: «Kan du sende meg vannet?». Så det ser jo helt dumt ut at vi driver og heller vann på potetene, forteller hun.

– Smuglet du med deg noe inn på gården?

– Nei, det gjorde jeg ikke. Men jeg angrer egentlig litt på det. Til de som skal være med neste år, så er det veldig lett å smugle med seg noe inn, sier Lereng.

Gjemte alle synålene

«Farmen»-deltaker Heidi Persdatter Greiner Haaker (55), innrømmer at hun gjemte unna alle synålene hun fant inne på gården.

– Da vi skulle sy for militæret, så ville jeg ikke at Torvald skulle lære seg å sy på maskin, så jeg sa at vi ikke hadde synåler. Det sa jeg også til produksjonen, og så gjemte jeg alle synålene, forteller Haaker.

– Vi gjemte også unna sukker og salt, som vi puttet i glass og gravde ned i skogen i en steinur, forteller hun videre.

Haaker forteller at de måtte passe godt på, slik at produksjonen ikke skulle oppdage det.

– Noen måtte avlede produksjonen og ta de med seg til et annet sted, så gikk vi den andre veien og hentet sukker og salt. Vi hadde det kjempeartig, og var så fornøyde, forteller hun.

Kjent med at noen prøver seg

Pressesjef i TV 2, Jan Petter Dahl, forteller at de ikke ønsker å utdype rutinene de har for sjekk av bagasje før deltakerne kommer inn på gården, men har dette å si til God kveld Norge:

– Generelt gjelder det at oppholdet på Farmen er frivillig, og basert på gjensidig tillit mellom deltagere og produksjonen. At noen prøver seg, er vi kjent med. Og det er alltid en liten skuffelse. Men om noen klarer å få med seg et barberblad inn på gården av forfengelighetsgrunner, er det i liten grad noe som gir deltageren fordeler i konkurransen, sier Dahl.

– Det at deltagerne lurer unna ting fra de felles ressursene på gården er ikke et brudd på noen regler i produksjonen. Det er i beste fall et samvittighetsspørsmål for den enkelte, sier han videre.