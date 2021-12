Gerhard Helskog (58) slutter som journalist – rammet av sykdommen Parkinsons

Han er 58 nå, og var 55 år gammel da de første symptomene plutselig bare var der. På et stort lederseminar i TV 2 i Bergen, hvor han skulle opp på scenen. Han skalv kraftig på hendene, var svimmel og måtte holde foredraget sitt sittende. Han tok første fly hjem med følelsen av at noe var alvorlig galt.

Ikke lenge etter visste han, visste kona Hanne Skartveit og de tre barna at Gerhard hadde fått Parkinsons sykdom. Du vet, den sykdommen der man skjelver, der kroppen kan riste så mye at du ikke klarer å drikke kaffe, eller sende en tekstmelding uten skrivefeil.

Den sykdommen som handler om at nervecellene i hjernen slutter å lage dopamin. Den sykdommen som over tid gjør det vanskelig å kontrollere musklene.

– Det finnes ingen kur. Alt jeg kan gjøre er å prøve å bremse utviklingen, sier Gerhard.

Få med deg intervjuet med Gerhard og kona Hanne på God morgen Norge torsdag klokken 09.40!

Fakta: Parkinsons sykdom Parkinsons sykdom oppstår når visse nerveceller i hjernen slutter å lage nok dopamin. Dopamin er en kjemisk substans nervecellene trenger for å sende signaler rundt i hjernen og til nerver ut i kroppen.

Dopaminmangel gjør det vanskelig å kontrollere musklene og forårsaker derfor endringer i bevegelsene.

Et tidlig tegn er skjelvinger i en hånd. Over tid begynner pasienten å gjøre ting langsommere, og musklene kan bli stivere. Ganglaget blir ofte preget av kortere skritt og man kan lettere miste balansen.

Man vet ikke sikkert årsaken til Parkinsons sykdom, men sykdommen kan være genetisk betinget og miljøfaktorer kan spille en rolle.

Sjansene for å utvikle sykdommen øker med alderen, men sykdomsutviklingen er individuell.

Symptomene er ofte mindre problematiske i starten og blir ofte verre etter hvert. Det er vanlig med en sorgreaksjon når man får diagnosen. Noen får også andre problemer som depresjon, tretthet, søvnvansker, forstoppelse og personlighetsendringer. Kilde: Helsenorge.no

Den nye hverdagen

– Livet blir ikke helt som vi hadde planlagt, sier Hanne Skartveit.

Hun er politisk redaktør i VG. Gerhards ektefelle og klippe i livet.

Sammen hadde de så vidt begynt å tenke litt på livet der framme, der de skulle nyte, lese, leve, snakke, rusle. Ikke jobbe dag og natt lenger.

VIKTIG STØTTESPILLER: Hanne er Gerhard sin store kjærlighet og klippe i livet. Foto: Privat

– Planene er jo der fortsatt, men det er et aldri så lite kappløp med sykdommen. Jeg er takknemlig for det jeg får til i livet, her og nå, sier Gerhard.

Da diagnosen var klar og entydig, gikk journalist-ekteparet i gang med å «løse» Parkinsons-gåten. Intet mindre.

De leste og lette, sendte mailer, tok kontakt med eksperter i Norge og USA. Fant forskningsresultater som ga litt håp. Oppsøkte forskere. Fant Parkinsons-pasienter som hadde prøvd ulike dietter, kosttilskudd, vitaminer, faste, og ikke minst forskjellige treningsformer.

– Parkinsons slår så ulikt ut for ulike mennesker, at det er vanskelig å generalisere. Jeg leter konstant etter alt som kan dempe symptomene mine.

Så langt er hard fysisk trening det som har hjulpet meg mest.

Skjelver ukontrollert

Gerhard merker at han trenger mye mer hvile enn før. Helst en lang natts søvn og to dupper i løpet av dagen.

Han som kunne jobbe døgnet rundt, grave, produsere, sjokkere, dokumentere – skaffe seere til TV 2 s flaggskip Dokument 2, Bak din rygg, Rikets tilstand og Vårt Lille Land - dokumentarserier som sannsynligvis ikke hadde eksistert hadde det ikke vært for Gerhard.

Nå kan han plutselig skjelve ukontrollert i vinterkulda. Han har tatt en lang juleferie. Han klarer ikke jobbe, forholde seg til deadlines, levere på tid. Nå bommer han på tastaturet. Det er krevende nok å formulere en tekstmelding uten feil. Den kan fort bli sendt til gal person. Han bruker ikke venstre hånd hvis han skal skrive noe viktig.

– Jeg får ikke opp farten. Ting tar så lang tid. Stemmen min som jeg har levd av, blir svakere som følge av sykdommen. Jeg rister mer eller mindre hele tiden, den ene armen og det ene beinet. Dag og natt. Det er helt fascinerende, og ganske frustrerende, sier Gerhard.

GJØR DET BESTE UT AV SITUASJONEN: – Jeg er takknemlig for det jeg får til i livet, her og nå, sier journalisten. Foto: Privat

Slåss for et bedre liv

Frustrasjonen blåser han delvis ut i bokseringen. Tre ganger i uken møtes en gjeng Parkinsons-pasienter i Oslo Bokseklubb.

– Vi er ikke akkurat fryktinngytende, smiler Gerhard.

Men boksing er gøy, og det virker positivt på den stive, stadig tregere kroppen.

Gjengen kaller seg «Rock Steady Boxing». Hit kommer kvinner og menn som er på ulike stadier i sykdommen.

– Det er en usedvanlig fin og inkluderende gjeng. Vi ser hverandre og forstår hvor det bærer rent fysisk, og det høres kanskje trist ut. Men det mest påfallende er tvert om all gleden. All latteren. Tre ganger i uken slåss vi for et bedre liv, og vi ser det virker. Etter to og en halv time, er jeg utslitt og glad, sier Gerhard.

PÅ TRENING: Tre ganger i uken trener Gerhard hos Oslo Bokseklubb. Dette er et tilbud for Parkinsons-pasienter. Her sammen med trener Johnny Carlsen, som leder treningen med hard hånd og varmt hjerte. Foto: Erik Manshaus

Hanne forteller at en av de beste nevrologene de har snakket med, sa det rett ut. Trening har mye bedre virkning enn de pillene han kunne tilby. Og Hanne konstaterer at hun faktisk får hjem en mye piggere ektemann hver gang han har vært på boksingen.

Varme hjelper også, sier Gerhard.

– Den nydelige sommeren i år gjorde underverker. Jeg følte meg så mye bedre.

En æra er over

Gerhard ville tilbake på jobb, gjøre nytte for seg som før. Men med høsten og det hustrige været, økte symptomene i styrke. Han slet tungt.

– TV 2 gjør alt de kan for meg, men jeg klarer ikke gi noe. Jeg går i lås. Sånn er livet nå. Jeg har levd et fantastisk rikt journalist-liv, og er takknemlig for alle mulighetene jeg har fått. Det har vært dypt meningsfylt. Nå må jeg finne andre måter å være til nytte, i det små. Det er en tid for alt.

LEGGER BAK SEG EN IMPONERENDE KARRIERE: Pris-grossist for sin undersøkende journalistikk i TV 2-flaggskipene Dokument 2, Bak din rygg, Rikets tilstand og Vårt Lille Land. Foto: Privat

Hanne tror det skal gå bra:

– Vi har hatt tunge stunder, men Gerhard står i det på en beundringsverdig måte. Han har opplevd kriser før, og har alltid bevart roen. Gerhard er rasjonell uansett hva som treffer. Da kan ikke vi som står han nær, gå ned for telling heller, sier Hanne.

Han ser ut som før. Den lune, rolige fyren med de snille øynene.

Gerhard som kan fortelle historier som få andre. Som har kledd av maktpersoner, som er kjent for sin utrettelige undersøkende journalistikk om norsk helsevesen, spionasje, omskjæring og tvangsekteskap. Han har vært USA-korrespondent. Vunnet de mest høythengende priser. Nå er det kapittelet avsluttet.

– Men hei, jeg er ikke død. Jeg tror på et liv etter journalistikken.