Kort tid igjen til pressekonferansen – enkelttiltak fortsatt ikke bestemt

Regjeringen jobber på spreng for å bestemme seg hvilke tiltak de skal presentere på en pressekonferanse mandag kveld. På et møte med kommunene ble flere inngripende tiltak diskutert.

Mens FHI tegner et dystert bilde med opp til 300.000 smittetilfeller daglig, dersom vi ikke har tiltak som fungerer, sitter regjeringen å jobber på spreng for å finne ut hva de skal presentere på kveldens pressekonferanse.

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har levert en liste med anbefalinger, men det er opp til regjeringen å bestemme seg for hvilke de skal gå for.

– Ikke bestemt

Tidligere mandag inviterte regjeringen til et toppmøte med representanter fra Oslo, Bergen og Trondheim samt statsforvalteren i Agder og Troms og Finnmark.

Ordfører i Trondheim Rita Ottervik (Ap) sier til TV 2 at det kom varsel om økt vaksineringstakt og mer inngripende tiltak.

– Enkelttiltak var ikke bestemt på det tidspunktet vi hadde møte, sier Ottervik.

Det ble likevel diskutert hvilke tiltak som kan være aktuelle å innføre.

– Vi fikk ikke høre konkret hva de nye tiltakene vil innebære, men i generelle termer var det tiltak rettet mot å begrense sosiale knutepunkter, sier fungerende statsforvalter i Agder, Knut Berg til TV 2.

På møtet ble det snakket om flere mulige tiltak, blant annet strengere munnbindrestriksjoner, mer hjemmekontor, antallsbegrensinger, økt fokus på vaksinering og kortere intervall mellom vaksinedosene.

– Noen vil nok oppleve tiltakene som veldig inngripende, sier Berg.

Skjenkestopp eller ytterligere tiltak rundt alkoholservering ble ikke nevnt på møtet, ifølge Berg. Han understreker likevel at det ikke var endelig besluttet hvilke tiltak som skulle innføres da møtet ble holdt.

Snakket om ny skrekkrapport

På møtet oppsummerte kommunene og statsforvalterne hvordan de opplever koronasituasjonen nå.

– Hovedbudskapet fra vår side er at det er kraftig stigende smitte i Agder. Den største bekymringen er at dette medfører høyt sykefravær som kan ramme driften av sykehus, men også andre viktige samfunnsområder, sier Berg.

FHI kom i dag med en ny og nedslående risikorapport om omikron-varianten. Denne rapporten ble også diskutert på dagens møte.

– Jeg oppfattet møtet som veldig konstruktivt. Statsråden, Helsedirektoratet og FHI er godt oppdatert på situasjonen i landet og har forståelse for at det kan bli nødvendig med ytterligere tiltak for å begrense smitten, sier Berg.

Selv tror han det er helt nødvendig med nye koronatiltak for å bremse smitteøkningen.

– Slik vi ser situasjonen nå er det absolutt nødvendig, men for mange kommuner vil det nok bli tøft, sier Berg.



Spesielt tiltak knyttet til vaksinering kan bli krevende for kommunene.

– Det er et spørsmål om kommunene faktisk klarer å vaksinere enda flere, enda raskere. Spesielt hvis man også forkorter intervallet mellom andre og tredje dose, sier Berg.



TV 2 har også vært i kontakt med arbeidslivsorganisasjonene NHO og Virke. De har heller ikke blitt informert om hvilke tiltak som kommer, men har bedt regjeringen om et møte eller forvarsel om hva som kommer.

– Stor belastning

FHI-direktør Camilla Stoltenberg sier til TV 2 at de har gitt anbefalinger til regjeringen om mer inngripende tiltak.

– Dersom omikron-varianten gir mildere sykdom, hvorfor er det så viktig å ha strenge og inngripende tiltak?

– Selv om den skulle være mindre sykdomsfremkallende, så vil så mange bli smittet så raskt at mange vil bli sykemeldte, og det vil være en stor belastning for hele samfunnet og et høyt antall vil bli innlagt på sykehus, sier Stolenberg.

Avdelingsdirektør i FHI Line Vold understreker at de vil bruke de samme redskapene som er brukt tidligere i pandemien.

– Men at vi må stramme inn for å bremse smitten, det mener vi helt klart, sier Vold.