Sjekk den elleville iPad-kunsten til Nikko

Scenen er hentet ut ifra en middels stor asiatisk by. Strømvaiere går på kryss og tvers mellom de eldre bygningene.

Et overfylt søppelspann står i forgrunnen.

– Det er tidkrevende. For å bli skikkelig god er det noe som heter at du må legge ned minst ti tusen timer, sier Nikko.

Midt i bybildet står det en person med en scooter. Mannen har fått motorstopp.

I bakgrunnen kan du skimte en gigantisk robot med en stor klo som nærmer seg den uvitende mannen.

Velkommen inn i Nikkos verden.

MOTORSTOPP: Scooter Trouble er et av mange bilder Nikko har tegnet på iPad. Dette bildet brukte han 25 timer på å ferdigstille. Foto: Nikolai Lockertsen

– Jeg elsker det urbane, asiatiske bybildet der du ser hvordan folk har funnet måter å få elektrisitet på. Noen bygg er blitt lappa på, og noen har fått ny fasade mens du fortsatt ser den gamle under. En urban jungel, sier han.

Begynte i ung alder

Nikko fant tidlig ut at han hadde et talent for tegning. Med en kunstgal lærer på barneskolen fikk han og resten av klassen holde på med kunst de første to og et halvt årene i grunnskolen.

Dette resulterte i at han måtte bruke over to år på å ta igjen det tapte da han begynte i 3. klasse på ny skole.

– Men jeg fikk nok en flying start der med tanke på tegning, sier Nikko.

Tegneinteressen ga aldri slipp. Lå det en blyant og papir et sted ble det alltid en tegning ut av det.

Frem til år 2000 hadde han ikke rørt digital tegning, men så fikk han et stipend til et kurs i Tyskland, Computer Animation Masterclass.

Resten er historie.

KUNSTNEREN: Nikolai Lockertsen er kunstner på heltid Foto: Privat

Nyskapende

Etter at Apple lanserte iPad i april 2010 oppdaget flere kunstnere at man kunne tegne og male på disse.

Året etter kom appen Procreate ut og var da banebrytende.

For Nikko, som den gang hadde to timers pendlevei mellom Moss og Oslo, kunne han nå sitte på bussen å tegne hver dag.

– Plutselig hadde jeg et digitalt tegneverktøy i lomma. Jeg tenkte «wow, nå kan jeg tegne hvor som helst».

Nikko jobber til daglig som selvstendig konseptartist, eller såkalt concept artist, samt som Illustratør i film og TV-bransjen, der han er med å utvikler hvordan enkelte bilder skal se ut før de i hele tatt er filmet.

Regissøren kan ha en idé og Nikko tegner da en scene som viser filmens uttrykk.

SE FLERE AV BILDENE Foto: Nikolai Lockertsen Les mer

Han har jobbet på storfilmer som Max Manus, Kon-Tiki og Sonic the Hedgehog 2 for å nevne noen.

– Jeg jobber med digital kunst i det daglige, og i tillegg blir det egne prosjekter etter jobb. Så det blir vel fort 15 timer i uka med tegning på fritiden også, sier Nikko.

Lockertsen anslår at han brukt over 30.000 timer for å komme dit han er i dag.

FLYVENDE SØPPEL: En helt vanlig dag i en av Nikkos urbane byer. Foto: Nikolai Lockertsen

Insipirasjon

IPad-kunstneren har fans verden over. Med sine drøyt 180.000 følgere i forskjellige kanaler, er ikke responsen til å ta feil av.

Han omtales som en skjult skatt med et vanvittig talent. En av hans Instagram-følgere sier han nesten ikke tror det han ser.

Nikko kurser også andre kunstnere, holder workshops og foreleser ved blant annet Filmskolen i Lillehammer.

Ideer til bilder henter han fra det han ser i det daglige. En liten tur med familien kan resultere i en detalj som kan bli en del av et bilde.

– Jeg har en lettantennelig fantasi kan du si. Blikket går frem og tilbake hele veien. Jeg klarer ikke å skru det av. Jeg prøver å se hvordan lyset faller på ting og ser etter komposisjoner. Et velta søppelspann nede i byen kan også inspirere meg, det skal ikke så mye til, sier Nikko.