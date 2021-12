Avslører inspirasjonen bak «Alexis Munthe»

Du kjenner han kanskje igjen fra «Kollektivet» på TV 2 eller «Hit for Hit» på NRK, men siden starten av desember har Fridtjof Josefsen briljert i rollen som «Alexis Munthe» på «Nissene i bingen».

Episode én i Discovery-julekalenderen er sett av nesten en million nordmenn, og Josefsen sin karakter har blitt svært populær. Men i sosiale medier diskuterer folk hvem som er inspirasjonen til karakteren, og både «Lord» Audun Sørseth og Even Kvam fra «Paradise Hotell» blir nevnt.

ALEXIS: Denne selvgode karakteren har gått rett hjem hos folket. Foto: Discovery +

– Jeg ble først spurt av Espen Eckbo om jeg kunne være med og gjøre en test for en karakter som het Alexis Munthe. Så det var han som ga meg utgangspunktet, forklarer Josefsen når han gjester God kveld Norge.

Inspirert av Paradise

Han sier videre at det skulle være en karakter som kom fra Paradise-universet.

– Og da nevnte Espen en spesiell deltager som het..

– Even Kvam?

– Even Kvam! Så jeg så litt på det, og derifra så var det å finne sin egen vri på det. Det er mange som sier at det er en parodi, men jeg følte at jeg måtte finne et spor som jeg kunne ligge på, forklarer Josefsen, som har gjort sin egen vri på Molde-dialekten.

– Det er ikke en 100 prosent riktig Molde-dialekt, men så lenge jeg kjører på 100 prosent så kommer jeg unna med de feilene som måtte være der, ler han.

KVAM: Vi ble kjent med Even Kvam på Paradise. Foto: Viaplay

God kveld Norge har kontaktet den ekte Even Kvam for å høre hva han synes om karakteren.

– Jeg synes absolutt at Alexis Munthe gjør en god figur på å etterligne meg, men det er nok bare en Even Kvam. Han går det ikke an til å toppe, sier Kvam, og legger til:

– Jeg liker også at det er Alexis Munthe som er seer-favoritt i programmet. Dette er vel fordi parodien av karakteren er basert på Even Kvam.

Slet med kulda

Som «Alexis» både bleket Josefsen håret og tok spraytan, men det vanskeligste var å beholde det karakteristiske ansiktsutrykket i 15 bitende minusgrader.

– Det var nesten så jeg angret litt, for du mister jo følelsen i fjeset ditt. Jeg visste ikke hvor fjeset mitt var, så jeg måtte hele tiden spørre Espen: «Er vi der vi skal være?», forteller Josefsen.

Eckbo syntes visstnok det bare var moro at han aldri fant ansiktsuttrykket sitt helt.

– Så at jeg hele tiden jobba og strevde litt med det syntes han var riktig.

FRIDTJOF: Litt mindre brunkrem og noe mørkere hår i virkeligheten. Foto: Kristoffer Arnesen / God kveld Norge

«Rhino» på regi

I tillegg til å ha regi og manus på «Nisene i bingen» spiller også Espen Eckbo flere av rollene. Josefsen forklarer at det var spesielt da han i rollen som for eksempel «Rhino Thue» tok regi.

– Han gjør en scene som Rhino, så går han ut av kamera og regisserer i kostymet. Så i starten måtte jeg venne meg til det, det var spesielt å se han regissere som Asbjørn eller Rhino, smiler han.

– Men veldig gøy, veldig flinke folk og supermorsomt å være med på, avslutter Josefsen.