Ny tøff trekning for Man. United: – Tror de er litt mer fornøyde

Ekspert mener at Manchester United nok er mer fornøyde med den nye trekningen, en vrien motstander til tross. Verre er det for Real Madrid.

En kjempetabbe av Uefa sørget for at trekningen av åttedelsfinalene i Champions League ble stående ugyldig.

En drøy time etter trekningen kom det en pressemelding fra Uefa om at det hele måtte gjøres på nytt.

– Jeg beklager at vi må gjøre dette igjen, sa Uefas generalsekretær Giorgio Marchetti før andre forsøk.

Den nye trekningen sørger for følgende åttedelsfinaler:

Chelsea-Lille

Atlético Madrid-Manchester United

Benfica-Ajax

Inter-Liverpool

PSG-Real Madrid

RB Salzburg-Bayern München

Sporting CP-Manchester City

Villarreal-Juventus

Det første oppgjøret spilles 15/16 februar og 22/23 februar.

Returoppgjøret spilles 8/9 mars og 15/16 mars.

Gruppevinnerne starter med bortekamp.

– Noen er nok veldig misfornøyde

United trakk PSG, mens Atlético trakk Bayern München i den opprinnelige trekningen.

Da trekningen ble gjort på ny, endte United opp med Atlético Madrid.

– Hvis du ser på hva United hadde i utgangspunktet hadde mot PSG, så tror jeg at Atlético Madrid sånn som de har sett ut denne sesongen – dersom det fortsetter så er det absolutt en motstander Manchester United har større muligheter mot enn mot PSG, sier Huseklepp.

NY MOTSTANDER: Manchester United slipper Lionel Messi, men må heller legge en plan for å stanse Luis Suárez. Foto: JUAN MABROMATA

Real Madrid skulle i utgangspunktet møtet Benfica, men møter heller nå PSG.

– Det er nok noen som er veldig, veldig misfornøyde, sier Erik Huseklepp, og sikter særlig til Real Madrid.

Den spanske storheten trakk Benfica i den ugyldige trekningen.

– Det er jo helt vanvittig. De kommer nok ikke til å gå stille i dørene, og kommer nok til å gi kraftig uttrykk for hva de mener, sier han.

Klopp enig

Liverpool gikk fra Salzburg til Inter. I gruppespillet tok Merseyside-klubben seg enkelt av et annet italiensk lag, AC Milan.

– Inter er nok hakket hvassere enn AC Milan, så den blir interessant. Liverpool er store favoritter, men de og var uheldige. Salzburg er en betraktelig enklere motstander enn Inter, konstaterer Huseklepp.

Jürgen Klopp er helt enig i at trekningen ble gjort på nytt.

– Jeg så den direkte, og da tenkte jeg at «dere kan ikke la dette stå. Ikke kjangs», sier tyskeren til klubbens egne nettsider.

– Det er en tøff trekning, definitivt. De leder ligaen i Italia, og er et lag i god form, fortsetter Klopp.

ENIG: Selv om det på papiret blir en tøffere motstander, stiller Jürgen Klopp seg bak avgjørelsen om å trekke på nytt. Foto: Darren Staples

En endring denne sesongen er at bortemålsregelen er skrotet. Det betyr at dersom lagene er likt etter to kamper, vil kampen gå til ekstraomganger, uavhengig av hvor mange bortemål som er scoret. Dersom det ikke er avgjort etter ekstraomgangene vil avansementet avgjøres ved straffesparkkonkurranse.