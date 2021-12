Ny dansk studie: Barn får sjeldent senvirkninger av korona

Barn får sjeldent senvirkninger av korona, og i de tilfellene de får det går det raskt over. Det kommer fram i et stort dansk studie av 33.000 barn, skriver danske TV2.

Forskningen viser at kun 0,8 prosent av barn smittet av korona har opplevd senvirkninger som trøtthet og nedsatt lunge- og smakssanser.

Det kommer også fram i studiet at eldre barn meldte om flere senvirkninger enn yngre barn, men felles for aldersgruppene er at senvirkningene forsvant igjen innen en til fem måneder hos de fleste barna.

Det er barne- og ungdomsavdelingene ved Hospitialenhedem Vest, et regionalt sykehus i Herning i midt-Jylland, og Aarhus og Aalborg universitetssykehus, som står bak studiet.

Forskningsprosjektet er hittil det største studiet av barn og senvirkninger av korona.

– Det gir viktig kunnskap om hele forløpet av koronasykdom hos barn, og nettopp fordi barn sjelden blir alvorlig syke av koronaviruset, er kunnskapen om mulige senvirkninger også en viktig del av puslespillet, sier overlege Luise Borch ved barneavdelingen på sykehuset i Herning til avisen.

Studiet har ikke tatt høyde for eventuelle endringer med omikronvarianten, som har forårsaket en stor smittespredning i Europa den siste tiden.