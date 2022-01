Shabana hjalp Vebjørn da alt var bekmørkt: – Det har du aldri fortalt

Komiker Shabana Rehman (45) og Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk (52) møter TV 2 en kjølig januardag i strålende solskinn på Munch Brygge i Oslo.

Gjensynsgleden er stor når de ser hverandre igjen.

For selv om de profilerte samfunnsdebattantene har stått i flere debatter mot hverandre, har de i løpet av årene bygd en nær og god relasjon.

Og da de innså at de skulle tilbringe tid sammen i den sjette sesongen av «Farmen kjendis», var det til stor jubel hos begge.

VENNSKAP: Shabana Rehman og Vebjørn Selbekk er begge aktuelle i den sjette sesongen av Farmen kjendis, men vennskapet strekker seg langt tilbake. Foto: Rune Blekken / TV 2

Mangeårig vennskap

– Da jeg så Vebjørn ble jeg oppriktig glad. Det er én jeg kjenner hvert fall. Jeg tror ikke jeg klarte å holde det tilbake, flirer Rehman, en følelse Selbekk sier var gjensidig.

For vennskapet har de nemlig hatt i mange år.

Tilbake i 2006 publiserte Selbekk, som da var redaktør for «Magazinet», de tolv berømte karikaturtegningene av profeten Muhammad. Selv om avisen publiserte tegningene lenge etter andre nasjonale og internasjonale aviser, satte Selbekk Norge på kartet i den omstridte karikatur-debatten.

På kort tid mottok redaktøren både anmeldelser og drapstrusler, og gikk på et tidspunkt i dekning for sin egen, og familiens, sikkerhet.

Men da det var som mørkest for 52-åringen, var den én dame som tente et lys for trønderen.

Se hvorfor Shabana Rehman betyr mye for Vebjørn Selbekk i videoen øverst i saken.



GA HÅP: Da karikaturstriden snudde om på livet til Vebjørn Selbekk, ga Shabana Rehman han håp. Foto: Alex Iversen/TV 2

Stor betydning

I 2006 jobbet Rehman som spaltist i Dagbladet. Hun valgte å skrive en artikkel om den omstridte karikatur-debatten. Den fikk stor betydning for Selbekk.

– Når du havner i en fortvilt situasjon, slik som jeg gjorde den gangen – med drapstrusler og hele ragnaroket som oppstod – og du har så mange imot deg... Da blir det så mye sterkere når noen går ut og støtter deg. Den opplevelsen hadde jeg, da hun skrev den artikkelen, forteller han.

STERK OPPLEVELSE: Da Shabana Rehman skrev en støttende artikkel rettet mot Vebjørn Selbekk, var det en enorm støtte for redaktøren. Foto: Alex Iversen/TV 2

I tiden etter at avisen valgte å publisere karikaturtegningene, var det bekmørkt for 52-åringen. Han og familien levde et liv i skjul, med en krevende sikkerhetssituasjon rundt seg.

– Fordømmelsene haglet, men så er det noen som forstår deg og støtter deg – og sier det offentlig – selv om det er noe av det minst politisk korrekte du kan gjøre. En slik støtte betyr så innmari mye, sier han.

Skulle ikke stå alene

Dette er første gang Selbekk uttrykker sin takknemlighet overfor Rehman personlig.

– Det er sterkt å høre, fordi du har aldri fortalt det til meg, sier Rehman.

Da Rehman valgte å støtte Selbekk tilbake i 2006, så hun på det som en nødvendighet.

– Det var ikke vanskelig for meg. Han skal ikke stå alene i dette. Vi må se hele bildet. Det var mer min tilnærming, for jeg kjente ikke Vebjørn som person den gang, men det spilte ingen rolle. Jeg fulgte min samvittighet, og skrev det som var helt nødvendig å skrive, sier hun.

NØDVENDIG: Shabana Rehman følte det var nødvendig å skrive den støttende artikkelen til Vebjørn Selbekk. Foto: Alex Iversen/TV 2

«Så når både danske og norske avisredaktører nå mottar bøtter med hatmail og drapstrusler, etter å ha trykket tegninger av Muhammed, Allahs profet, er det ikke bare ytringsfriheten som utfordres, men en årtusenlang tradisjon som er blitt meget nøye voktet på», skrev Rehman.

– Vebjørn som redaktør gjorde det en redaktør skal gjøre: Formidlet informasjon. At man så seg blind på det, fordi det var politisk korrekt den gangen – det var ikke akseptabelt.

E-posten han aldri glemmer

Som eneste norske redaktør ble Selbekk satt i gapestokken fra alle hold. I innboksen hans fløt det tusenvis av hatmeldinger, men det er én e-post han aldri kommer til å glemme.

– «Du skal vite det Selbekk, akkurat nå er du den mest hatede personen i Norge». Hat er jo vanskelig, og har ikke en eksakt størrelse, men i den situasjonen følte jeg det slik – at jeg var den mest hatede personen i Norge.

Selbekk er innforstått med at det er delte meninger om valget han tok den gangen. Likevel føler han det er større forståelse for valget hans nå, enn hva det var tilbake i 2006.

– Poenget for meg var ikke å provosere, men å vise hva saken handlet om.

VISE ANDRE SIDER: For de fleste er Vebjørn Selbekk mest kjent fra karikaturstriden. På Farmen kjendis ønsker han å vise andre sider av seg selv. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Handler om å overleve

Som redaktør stod Selbekk alene i stormen, til tross for at det var flere medier som hadde publisert tegningene lenge før hans avis.

Han mottok aldri noen offentlige beklagelser fra daværende redaktører, men understreker at han heller ikke har etterlyst det. Han legger derimot ansvaret på en annen aktør.

– Det var grunner for å trykke det, og ikke. Det ble gjort ulike vurderinger blant ulike mediehus. Men den politiske ledelsen den gangen hadde tydeligvis interesse av å skyve meg og min avis foran seg, i stedet for å forholde seg til det faktum at flere norske medier – betydelig større enn mitt – hadde vist det. Jeg synes det er de som har det største ansvaret, sier han.

I 2017 uttalte statsminister Jonas Gahr Støre (61) til VG at han mente han tok ansvarlige valg, da han var utenriksminister når debatten foregikk for fullt.

– Dette var en tilspisset situasjon som satte norske liv i Norge og utlandet i fare. Jeg var utenriksminister og hadde ansvaret for å håndtere den. Det var en vanskelig situasjon, og vi kan lære av håndteringen, sa Gahr Støre den gang, som mente han tok ansvarlige valg.

Rehman påpeker at det ikke handler om å få en unnskyldning når en sak eskalerer til et slikt nivå. Hun synes det er godt å se at Selbekk valgte å ta vare på det som er viktig i en slik situasjon.

TA VARE: Når det stormer som verst påpeker Shabana Rehman hvor viktig det er å ta vare på de nærmeste rundt seg. Foto: Alex Iversen/TV 2

– I slike stormer og orkaner handler det om å ta vare på familien sin, og om å overleve og få livet sitt tilbake, sier Rehman.

– Holdt på å ta livet av meg

En av grunnene til at Selbekk verdsetter støtten fra Rehman så høyt er fordi hun selv har stått i lignende situasjoner.

I 2005 ble restauranten som familien til Rehman drev beskutt. Angivelig kom dette som en reaksjon på at hun kysset daværende kulturminister Valgerd Svarstad Haugland, og blottet rumpa sin på scenen under Filmfestivalen i Haugesund. Den gangen nektet Rehman å la seg kue.

– Som komiker var åpenhet helt nødvendig for meg. Tabuer, mangel på åpenhet og den ekstreme manglende viljen til å snakke om ting som de er – det ville gjort jobben min umulig.

Senest i 2021, kort tid før Rehman dro 100 år tilbake i tid, stod hun selv midt i en krevende storm. Født fri-stiftelsen, som hun var daglig leder for, ble anklaget for misbruk av midler, men ble senere frikjent for anklagene.

– Det holdt på å ta livet av meg. Så ille var det i perioder. Det opplevdes som et statlig overgrep. Men i dag kan jeg faktisk si at jeg er takknemlig for stormen. Det har jeg gjort meg et enda mer styrket menneske, innrømmer hun.

PÅ ET GODT STED: I dag forteller Shabana Rehman at hun er på et godt sted. Foto: Alex Iversen/TV 2

Til TV 2 sier Rehman at hun i dag er på et godt sted.

– Født fri-stormen var helt forferdelig – helt umenneskelig på alle måter. Men jeg må si at jeg i dag, både på grunn av Farmen kjendis og året som har gått, at jeg er et mye gladere menneske. Jeg har det så mye bedre på alle måter.

For selv om det har vært tøffe tak for duoen, tror Selbekk det alltid er en belønning som venter. Rehman nikker bekreftende.

– Man står i det. De jeg står igjen med i dag er mennesker jeg virkelig bryr meg om, og som jeg respekterer. Jeg har kommet mye nærmere familien min, så jeg har det veldig bra nå, sier hun, og får en god klem av Selbekk.

Forventer bråk

I 2020 ble Rehman og Selbekk valgt inn som nye medlemmer av Ytringsfrihetskommisjonen. Det er en rolle de tar på største alvor.

– For min del tenker jeg det er veldig viktig i en slik kommisjon å ha stemmer, som blant annet min og Shabanas. Som har opplevd, i et land som Norge, at det kan koste deg dyrt å stå opp for ting – å komme med kontroversielle ytringer. Den er erfaringen tror jeg er veldig viktig, sier Selbekk.

Rehman understreker hvor viktig det er at man jevnlig diskuterer og belyser en av demokratiets viktige stolper – ytringsfriheten.

– Demokratiet må aldri bli en sovepute eller sløvt. Men vi er mange som har blitt sløve, fordi vi tilsynelatende lever i et fritt land, sier Rehman.

Til høsten skal de legge frem en ny utredning – og duoen står rakrygget for en ny potensiell storm.

– Dette er et viktig år for oss. Da blir det vel en ny storm, flirer Selbekk.

– Story of our lives. Det kommer til å bli bråk. Det er bare å venne seg til det, først som sist. Men nå har vi et nervesystem som håndterer det fint, avslutter Rehman.

