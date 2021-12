Terje (70) ville ikke ta vaksinen – dette fikk ham til å endre mening

Hunden Leo er proppfull av energi, mens matfar Terje Helgheim er tyngre i pusten.

Når TV 2 besøker ham hjemme i Jølster, er han klar på at korona-sykdommen har gitt noen stygge senvirkninger.

– Jeg klarer å snakke med deg nå, men når jeg skal bevege meg så blir jeg voldsomt fort andpusten, sier Helgheim.

Det var avisen Firda som først fortalte historien om Helgheim.

De siste ukene har han gjennomgått det han selv kaller en skremmende periode. Selv innser han at mye kanskje kunne vært unngått dersom han hadde tatt vaksinen. Mer om det etterpå.

KJÆLEDYR: Det er mye selskap i hunden Leo. Etter sykdommen er det en viss ontrast i energinivået til Leo og matfar. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Ble smittet

En koselig middag med venner 17. november gav en dårlig uke derpå, da Helgheim testet positivt for korona.

Den påfølgende tiden ble preget av influensalignende symptomer, tung pust, bortfall av smak og lukt, og vanskeligheter med å ta til seg næring.

Til slutt ble det så gale at han ikke klarte å spise, og ba dermed om å bli innlagt på Førde sykehus.

– Det var slik at jeg følte det kunne tippet to veier. Det kunne gått skikkelig gale, sier han.

Vaksinen hadde Helgheim ikke tatt. I lang tid hadde han vært skeptisk til dette legemiddelet, som har blitt utviklet i ekspressfart.

«Fantastiske» teorier

– Jeg må helt ærlig si at jeg har vært veldig usikker, og på grunn av denne usikkerheten har jeg blitt skeptisk. Både fordi det er ukjent, og fordi det er et tilsynelatende alvorlig skritt å påføre ting inn i kroppen. Det har vært veldig skremmende å tenke at man skal gjøre dette uten å kjenne til konsekvenser eller langtidsvirkninger av det, sier Helgheim.

Han forteller at det fins mange konspirasjonsteorier der ute, med mange «fantastiske» teorier blant folk i lukkede grupper på nett.

– Alt legger seg baki hodet, slik at det til sammen skaper en usikkerhet til det ukjente, sier Helgheim.

NETTSAMFUNN: Helgheim sier det er mange på nettet som tror såpass hardnakket på vaksinemotstanden at det er vanskelig å vende dem om. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Skiftet mening

Da han lå på sykehuset og så hvilket apparat som var i sving for å hjelpe ham, innså han derimot alvoret.

Hvis han hadde valgt å ta vaksinen, hadde pleierne kanskje ikke trengt å anstrenge seg for å hjelpe ham.

– Da jeg så hvordan helsepersonellet strevde med påkledning, og så alt som kreves av helsevesenet for å håndtere dette fenomenet Covid 19, fikk det meg til å innse at det kanskje er på tide å tenke annerledes. Jeg sitter overhodet ikke med fasiten, men all usikkerheten rundt vaksinen har jeg lagt lokk på, sier Helgheim.

Også en uttalelse fra datteren hans, fikk han til å reflektere grundig over det gamle vaksine-standpunktet hans.

– Hun sa «pappa, hvis denne vaksinen inneholder så mye farlig og usikkert som du frykter, skal du da overleve alle barna dine som har tatt den?». Det fikk meg også til å reflektere. Jeg har så mye venner og familie rundt meg, som jeg må ta hensyn til.

INNLAGT: Her ved sykehuset i Førde lå Terje Helgheim da han fikk korona-sykdom. Foto: Helse Førde

FHI: Fire av ti er uvaksinerte

Helgheim er ikke alene om å være uvaksinert og havne på sykehus. I FHI sin siste rapport, fremgår det blant annet at fire av ti korona-pasienter på sykehus er uvaksinerte.

Mange av de fullvaksinerte som havner på sykehus, har underliggende sykdommer eller går på medisiner som svekker virkningen av vaksinen.

Med inntoget av omikron-varianten frykter FHI mellom 90.000 til 300.000 smittede daglig, dersom tiltakene ikke bremser epidemien betydelig.

– Vi er litt tilbake til mars 2020 da ingen i befolkningen egentlig hadde spesielt god beskyttelse mot det nye viruset. Nå ser det ut som vaksinene ikke beskytter oss så veldig godt mot denne nye varianten, og da er vi litt tilbake i samme situasjon, bortsett fra at vaksinene kanskje beskytter deg mot å bli alvorlig syk. Det er selvsagt veldig viktig, men det kan likevel bli en ganske krevende smittesituasjon, uttalte Nakstad til TV 2.

ADVARER: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier de frykter betydelig høyere antall smittede den kommende tiden. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Voldsomt press

TV 2 har snakket med flere som er skeptiske til korona-vaksinen. Cathrine Johansen fra Halden er en av dem som ikke har tatt den.

Hun er nesten ferdigutdannet helsefagarbeider, men fagprøven ble stoppet på grunn av unntak fra munnbind og vaksine.

– Jeg har sykdom som gjør at jeg ikke kan gå med munnbind, så akkurat nå er jeg sykmeldt og kan ikke møte på jobb, sier hun.

– Hva er grunnen til at du ikke har tatt vaksine?

– Jeg føler at det er et voldsomt press på å ta vaksinen og jeg kan ikke la meg presses til inngrep i egen kropp når jeg har min formening om den. I tillegg vil jeg se an bivirkningene av vaksinen. Jeg tok for eksempel vaksine mot svineinfluensa, men da var det ikke det samme presset som nå, sier Johnsen.

VENTER: Cathrine Johansen fra Halden føler seg ikke trygg på å ta vaksinen. Foto: Privat

Cathrine er klar på at usikkerheten rundt omikron-varianten, ikke gjør at hun vil ta vaksine.

– Hvordan mener du vi heller bør bekjempe pandemien?

– Jeg tenker at vanlig hygiene, som å ta sprit ved inngangen i butikker, er lurt. Det gjør jeg, i tillegg til å ta alle smittevernhensyn jeg kan.

Én klar melding til motstanderne

Tilbake hos Helgheim, mener han det er en rekke ting man kan gjøre for å vende om andre vaksineskeptikere.

– Der er mange som står på vippen, og tenker i de samme banene jeg har tenkt. Kanskje helsevesenet burde tatt en telefon til disse og gitt informasjon og noen motiverende setninger? Jeg tror man kan dempe usikkerheten mange føler på.

– Myndighetene har vært ganske tydelige på at man bør ta vaksinen. Er ikke det da rart å stå på vippen?

– Jo, men det er nok mange som har ulike grunner for å ikke ta vaksinen. Jeg er også fortsatt usikker, men jeg tok et skritt til siden og tok et valg, istedenfor å bli værende i midten.

Terje Johan Helgheim var skeptisk til korona-vaksinen, men endret mening da han selv ble syk. Nå oppfordrer han andre til å ta vaksinen. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

– Tenkte du at du selv var en belastning for helsevesenet, ettersom du ikke hadde tatt vaksinen?

– Det er en av tankene jeg har hatt, men så leser man at også vaksinerte blir syke. Det er ikke noe godt svar på dette per i dag, tror jeg.

Når det gjelder den harde kjernen av vaksineskeptikere, tror Helgheim det er for mye prestisje og stolthet inne i bildet til at mange av dem vil vende om.

– For dem tror jeg det må skje noe veldig drastisk, slik som med meg. Kanskje noen tenker at de ikke vil være svake og bøye av for overformynderiet. Dette er nok drivkraften til mange av disse.

Helgheim har én klar melding til disse:

– Jeg har selv kjent på kroppen hva det vil si å gjennomgå Covid 19, og det unner jeg ingen andre. Derfor tror jeg nå i dag - ta vaksinen.