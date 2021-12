Kim Kardashian bestod jusseksamen på fjerde forsøk – kommer med stikk til haterne

Mange har kritisert Kim Kardashian (41) for å ta en mer lettvint studierute for å bli advokat. Nå slår hun tilbake, etter at hun bestod eksamen på fjerde forsøk.

– Herregud, jeg besto «baby bar-eksamen!!!», skriver Kardashian på Instagram.

Hun har tidligere mislyktes tre ganger på jusseksamen, under et av disse forsøkene hadde hun riktignok korona.

Strøket tidligere

I siste sesong av «Keeping up with the Kardashians» avslørte reality-stjernen at hun har hatt problemer med den såkalte «baby bar»-eksamenen, som er eksamen for førsteårsstudenter.

I en «Keeping up with the Kardashians»-episode fortalte hun at dette påvirket selvtilliten hennes.

– Jeg er en fiasko, sa hun i episoden som ble filmet sommeren 2020.

Stolt

Nå som hun har bestått, er stemningen litt annerledes.

– Når jeg ser meg i speilet, er jeg virkelig stolt av kvinnen som jeg ser. Alle som ikke kjenner min jusstudiereise, vet at dette ikke var lett for meg, og ikke noe jeg bare har fått i fanget, sier hun på Instagram.

Kardashian har tidligere fått kritikk for at hun ikke tar en tradisjonell jussutdanning. Hun studerer ikke ved et universitet, men er en slags advokatlærling. På Instagram skriver hun at måten hun studerer juss på er vel så vanskelig.

– I California, slik jeg studerer jus, må du ta to advokateksamener. Dette var bare den første, men det var den hvor flest ikke består. Jeg ble fortalt av toppadvokater at dette var en nesten umulig reise og vanskeligere enn den tradisjonelle jusskoleruten, men det var mitt eneste alternativ, og det føles sååååå godt å være her og på vei til å nå målene mine.

I det nevnte Instagram-innlegget snakker hun også om faren, avdøde Robert Kardashian, som var en verdenskjent advokat.

– Jeg vet at faren min ville vært så stolt. Han ville faktisk blitt sjokkert over å vite at dette er min vei nå, men han ville vært min beste studiepartner. Jeg blir fortalt at han var beryktet for å tulle med folk som ikke bestod på første forsøk slik som han gjorde, men han ville uansett ha vært min største heiagjeng!

41-åringen har lenge vært interessert i juss, og på Hayu og TV 2 Play ligger serien «Kim Kardashian-West: The Justice Project». Der bruker hun sin massive plattform og innflytelse for å få gjennomslag for en ny fengselsreform i USA. Sammen med jusseksperter setter Kim søkelyset på sakene til mennesker hun mener er urettferdig dømt.