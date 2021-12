Ble utfordret til å ta strømregninga - slik svarer politikeren

Nylig startet komiker Morten Ramm en Instagram-aksjon, hvor han tilbyr seg å betale strømregningen til fem nordmenn med dårlig råd.

– Gjøglere gjør ofte mye unyttig arbeid for mye penger, så nå tenkte jeg, siden politikken ikke finner gode løsninger, at vi kunne bidra med, om ikke alt, men noe, skrev komikeren på Instagram.

Blant dem som kastet seg med på aksjonen var komiker Einar Tørnquist. Han benyttet også anledningen til å utfordre én spesiell person.

– Vi må prøve å oss på Norges rikeste politiker, Nikolai Astrup, sa Tørnquist til TV 2.

Høyre-politikeren, som hadde tre statsrådposter i Erna Solbergs regjering, kommer nå med sitt svar på utfordringen.

– Selv støtter jeg mange formål, og kommer også til å gi et bidrag til Fattighuset eller Kirkens Bymisjon før jul, da de har lang erfaring med å finne frem til dem som trenger hjelpen aller mest, skriver Astrup i en SMS til TV 2 mandag.

– Positivt engasjement

Astrup mener engasjementet fra «gjøglerne» kommer godt med nå som strømprisene fremdeles er høye.

SVARER PÅ UTFORDRING: Nikolai Astrup forteller at han vil støtte veldedige formål før jul. Foto: Ida Cecilie Madsen / TV 2

– Det er veldig positivt at det er et stort engasjement for de mange som nå sliter med høye strømregninger. Høyre deler dette engasjementet, og har foreslått løsninger i Stortinget som skal hjelpe alle som nå sliter, skriver han.

Hundrevis av meldinger

Tørnquist har tidligere fortalt at han har fått hundrevis av meldinger fra folk som sliter med å betale strømregningene.

– Noen skriver at de er i en situasjon der de må ta forbrukslån, som er utrolig lite bærekraftig for en familie, og at de ikke har noen annen måte betale regningen, sier han.

Han er glad for at han kan bidra litt.

– Det er hyggelig at vi kan spytte inn litt av det vi har høstet på en god høst med åpne saler og mye publikum.

– Er det noe politisk stikk i dette?

– Nei, men det virker veldig rart at folk med lav inntekt skal betale så mye for strømmen, sier Tørnquist.

Lanserte strømtiltak

Det har lenge vært etterspurt tiltak fra regjeringen, for å minske belastningen av de høye strømregningene. Lørdag tok regjeringen «ekstraordinært» grep, og lanserte en sikringsordning som gir strømkunder med skyhøye strømpriser, litt lavere regning.

I januar, når strømregningen for desember kommer, får norske husholdninger et fratrekk på fakturaen hvis strømprisene har vært svært høye.

Når markedsprisen på kraft i gjennomsnitt går over 70 øre per kilowattime for en måned, vil staten kompensere halvparten av prisen over dette nivået.

Den delen staten betaler blir trukket fra på regningen fra nettselskapet eller strømleverandøren.

Ordningen vil gjelde for desember, januar, februar og mars.

– Vi legger fram en sikringsordning som skal møte den situasjonen som vanlige folk opplever med ekstraordinært strømutgifter, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på en pressekonferanse lørdag.