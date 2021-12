Stavås Skistad får ny verdenscupsjanse

Seks eliteløpere er tatt ut på laget. Mange eliteløpere står over fordi de blant annet er aktuelle for Tour de Ski senere i mesterskapet. Et par løpere er nok også allerede klare for OL-troppen i praksis, og de trenger derfor ikke å prioritere rennene i Dresden.

– Julie Myhre fra rekruttlandslag er på gang og får sjansen etter det hun har bevist både på Gålå og Beitostølen, sier landslagstrener Ola Vigen Hattestad.

– Kristine Stavås Skistad fortjener også en ny sjanse etter en litt tung dag i Davos, og vi har tro på at hun kan gjøre det bra i Dresden, forklarer Hattestad.

Etter å ha endt langt nede på listen i prologen i Davos, ga TV 2s langrennseksperter Stavås Skistad karakteren 1 på børsen. Petter Northug og Petter Soleng Skinstad mente hun ikke grep sjansen hun hadde fått.

Blant mennene er det også flere kjente navn som er tatt ut, blant dem Finn Hågen Krogh og Even Northug. Thomas Helland Larsen ble tatt ut allerede til laget i Davos, men ble syk og måtte trekke seg.

– Thomas Helland Larsen ble dessverre syk til Davos og får en ny sjanse i Dresden. Finn Hågen Krogh leverte en solid 9.-plass under verdenscupen på Lillehammer og får fornyet tillit sammen med U23-løper Haakon Skaanes som debuterte i verdenscupen på Lillehammer med en 19.-plass samt en 3.-plass på Beitostølen i helgen, sier landslagstrener Arild Monsen.

Dette er den norske troppen:





Kvinner:

Maiken Caspersen Falla (Strandbygda), Julie Myhre (Byåsen), Mathilde Myhrvold (Vind), Kristine Stavås Skistad (Konnerud), Ane Appelkvist Stenseth (Grong), Anna Svendsen (Tromsø)

Menn:

Finn Hågen Krogh (Tverrelvdalen), Thomas Helland Larsen (Fossum), Even Northug (Strindheim), Håkon Skaanes (Byåsen), Sindre Bjørnestad Skar (Bærums Verk og Hauger), Håvard Solås Taugbøl (Lillehammer).

I Dresden er det individuell sprint i fri teknikk på programmet lørdag og lagsprint lørdag. Lagsprintlagene tas ut etter lørdagens konkurranser.