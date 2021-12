Eldar (69) lager klippfisken som brasilianerne elsker på julekvelden

– Denne fisken er svært viktig for Brasil. Den representerer en langvarig mattradisjon, spesielt i julehøytiden, sier Eldar Petter Aarseth til TV 2.

Svært få her i Norge har håndtert mer klippfisk enn kjenneren fra Ellingsøya i Ålesund kommune. I 50 år har han drevet med faget og håndverket i klippfiskbua til Brødrene Aarseth. Her sorteres hver enkelt fisk manuelt for å sikre at kvaliteten er optimal.

– Utseende på fisken er viktig. Den skal være hvit, fin og passe tørr. Det er viktig, sier 69-åringen, og tar ut klippfisk fra trekassa som er merket superior kvalitet og som skal til Brasil.

NAM: Klippfisk er svært populært som julemiddag i flere land i Sør og Mellom-Amerika. Foto: Godfisk.no

Offisiell julemat

Det lukter en kombinasjon av salt og fisk der Ole Johan Sunde tar oss med gjennom produksjonsprosessen til klippfisken; fra starten med flekking og rengjøring av fisk, til salting og modning før klippfisken etter to-tre uker går videre til sortering og pakking.

– Når fisken er klar for eksport, går den rett i kontainer og med båt til Brasil, forteller Sunde.

SE TORSKEN: Den er norsk og blir til klippfisk. Foto: Frank Gregersen

Men det er ikke bare brasilianerne som trykker dette særnorske fiskeproduktet til sitt bryst. I Portugal og Mexico er den norske klippfisken på alles lepper. Portugiserne spiser den året rundt, mens det er den offisielle julemiddagen for alle i Brasil og for meksikanerne i den sentrale og sørlige delen av landet.

Det var kolonister og erobrere fra Portugal og Spania som tok med seg klippfisktradisjonene til Sør- og Mellom-Amerika der man ikke skulle spise kjøtt i faste og høytiden. Og Sjømatrådet har egne utsendinger i både Portugal og Brasil, som også sørger for promotering av klippfisk i Karibia og Mexico.

Denne fisken er populær i Brasil

– Det er over 100 år gamle handelstradisjoner mellom Norge og Brasil, og fasten som er knyttet opp mot katolisismen gjør at brasilianerne har et nært forhold til klippfisk. Det er ikke noe annet som får brasilianerne i julestemning enn den norske fisken, sier Øystein Valanes, som er sjømatutsending i Brasil og Karibia.

Vil inspirere nordmenn

På kjøpesenteret i Mexico by er de fulle av beundring.

– Jeg velger fisk fra Norge på grunn av tekstur og smak. Så handler det om tradisjon som jeg har tatt med meg fra min egen mor, forteller klippfiskkunden på Bacalao City i Mexico by.

Hittil i år har norske produsenter eksportert over 82 000 tonn klippfisk av torsk, sei, lange eller brosme for over fire milliarder kroner. Før det blir nyttår har tallet økt med åtte tonn.

STORT UTVALG: Slik presenteres norsk klippfisk på supermarkedet i Portugal. Foto: Norges Sjømatråd.

– Portugiserne spiser mellom fire og fem tusen tonn med klippfisk på julaften hvert år. Det betyr at alle i Portugal spiser klippfisk, og da i hovedsak fra Norge, sier Renate Larsen, som er administrerende direktør i Norges sjømatråd.

FISKESJEF: Renate Larsen er administrerende direktør i Norges Sjømatråd. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

I tillegg til Brasil og Portugal sender Norge mest fisk til Den dominikanske republikk i Karibia, til Kongo-Brazzaville (Republikken Kongo) og til Jamaica.

– Det er jo en fin historie at norsk klippfisk står så sterkt. Jeg skulle ønske at flere nordmenn hadde klippfisk på menyen i jula. Det må bli en oppfordring at vi lar oss inspirere til å finne frem eksotiske oppskrifter, sier Renate Larsen til TV 2.

Torsk er å finne på norske tallerkener juleaften, men klippfisk er heller sjelden som festmat 24. desember. Men har du ikke testet ut denne delikatessen, får du noen gode oppskrifter her.

Sjekk ut disse oppskriftene på klippfisk: I Norge er det røde bacalaoen den best populære, og den kan lages i utallige varianter. Foto: Aina Hole/Sjømatrådet Her er TV 2s Wenche sin oppskrift til seks-sju personer. Ca. 1 kg saltet klippfisk (uten skinn og ben) gir ca. 1 ½ kg utvannet fisk. Les på pakken med klippfisk, utvanningstiden kan variere fra 2-4 døgn, slik at fisken får tilbake sin opprinnelige konsistens og en balansert/ikke for salt smak. Dette trenger du: 1-1 ½ kg utvannet renskåret klippfisk 3 store løk 4 fedd hvitløk Eventuelt ½-1 rød chili 1–1 ½ dl olivenolje 1 ss tomatpuré 2 bokser hermetiske tomater 1-2 bokser/glass hermetiske paprika/pimientos (grillet paprika på boks) 1 rød chili 10-12 mellomstore/store poteter, kokefaste (les på posen med poteter) Til servering sorte oliven og eventuelt frisk basilikum Slik gjør du det: Vann ut klippfisken i et stort rommelig kar. Vann ut i 2-3 dager. Skift vann flere ganger. Les om utvanningstid på pakken. Varm stekeovnen til 225 grader. Del fisken i jevnstore stykker. Rens og skjær løk og poteter i skiver og finhakk hvitløk og eventuelt chili (uten frø). Varm ca. 1 dl olje og tomatpuré i en gryte. Tilsett løk, poteter, finhakket chili og hvitløk og la surre til potetene begynner å bli bitte litt møre. Rist på gryten/rør lett om en gang imellom, slik at det ikke fester seg i bunnen. Tilsett hermetiske tomater, hermetisk paprika i store biter (uten lake) og grovmalt pepper. Kok opp legg i biter av utvannet klippfisk. Legg på lokk og sett i varm stekeovn. Stek i ca. 1-1 1/2 time. Lokket kan gjerne legges litt på «gløtt» de siste 30-40 minuttene. Ikke rør i retten, rist heller litt på pannen/gryten en gang imellom. Når bacalaoen er ferdig kokt, smak til med salt eventuelt pepper. Skru av stekeovnen , åpne døren og la bacalaoen stå og «sette» seg 30-40 minutter før servering. Smak eventuelt til med litt mer pepper og salt. Dampet klippfisk med bacon 600g klippfisk, utvannet og renset 8 skiverbacon 1 feddhvitløk 100gsmør Gulrotstuing: 300g gulrot 1ss maisennamel 3dl helmelk salt og pepper Fremgangsmåte: Sett stekeovnen på 200 °C. Skjær klippfisk i porsjonsstykker og surr skiver med bacon rundt. Finhakk hvitløk, og bland inn i romtemperert smør. Ha klippfiskstykkene i en smurt, ildfast form, og ha en god klatt hvitløkssmør over hvert stykke. Stek i stekeovnen til baconet er sprøtt og klippfisken er mør, ca. 20 minutter. Gulrotstuing: Vask, rens og skjær gulrot i terninger. Kok dem knapt møre i lettsaltet vann, ca. 4 minutter. Rør maisennamel inn i kald helmelk, og varm forsiktig opp i en kasserolle under omrøring. Tilsett gulrotterningene og smak til med salt og pepper. Server klippfisk med bacon, gulrotstuing og kokt potet. Oppskrift fra Godfisk.no Klippfisk er også meget godt egnet til å bake i ovnen og gratinere. Ingredienser til fire personer: 800g klippfisk, utvannet og renset 8 stkpoteter 2 feddhvitløk 2 stk gule løker 2 stkhermetisk paprika 10 stkcherrytomat 100g baconskive 2dlolivenolje 40goliven, sort pepper, grovmalt Fremgangsmåte: Sett stekeovnen på 200 °C. Skjær klippfisk i serveringsstykker. Skrell potet, skjær dem i skiver og kok dem møre i usaltet vann. Finhakk hvitløk, skjær løk i skiver, paprika i biter og del cherrytomatene i to. Del baconskivene i fire biter. Varm opp olivenolje og hvitløk i en liten kasserolle, og hell halvparten av hvitløksoljen i en ildfast form slik at den dekker bunnen. Legg klippfisk, potet, løk, paprika, cherrytomat, bacon og oliven lagvis i formen. Kvern litt pepper mellom hvert lag. Hell over resten av hvitløksoljen og stek i stekeovnen i ca. 30 minutter. Server bacalaoen med brød ved siden av. Oppskrift fra Godfisk.no

Visste du forresten at halvparten av all torsk som fiskes her i landet går til klippfiskproduksjon? På Ellingsøya er ihvertfall veteranen Eldar Petter ikke i tvil om hva som er hans favorittrett.

KVALITETSSJEKK: Ole Johan Sunde (t.v.) og Eldar Petter Aarseth sjekker klippfisk som ligger til modning på anlegget på Ellingsøya i Ålesund. Foto: Arne Rovick /TV 2

– Klippfisk er den beste maten jeg kan få. Den kan lages i så mange varianter og smaker rett og slett nydelig. Ovnsbakt klippfisk er min favoritt! Det er godt det! Jeg sørger for råstoffet og så er det kona som står for matlaginga, sier 69-åringen.

Han er pensjonist, men møter opp på jobb stort sett hver eneste dag.

– Når du har holdt på med dette hele livet, er det vanskelig å gi avkall på jobben, spesielt når det er lite folk og de trenger meg. Det er litt sånn livsstil som er vanskelig å kutte ut, forteller Eldar Petter Aarseth.