Slik svarer Camilla Stoltenberg om julen

Julen nærmer seg med stormskritt. Samtidig skisserer FHI et dramatisk bilde med mellom 90.000-300.000 daglige smittetilfeller.

I sin ferske risikorapport om omikron-varianten sier Folkehelseinstituttet at vi kan stå overfor en svært dramatisk jul, dersom man ikke tar grep.

Uten tiltak som virker, mener FHI det er realistisk at vi kan se daglige smittetall på mellom 90.000 og 300.000.

– Det scenarioet sier at det er en risiko for at vi får en svært dyster utvikling de nærmeste ukene som vi må håndtere med tiltak. Vaksinasjon er veldig viktig, men det er ikke nok, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg til TV 2.

Skjerpede tiltak

Både de og Helsedirektoratet har, under én uke etter regjeringen innførte en rekke strenge tiltak, kommet med nye anbefalinger om ytterligere skjerpede tiltak.

– Det vil være snakk om de kjente kontaktreduserende tiltakene. Vi har gitt våre anbefalinger til regjeringen, også vil de kommuniseres når de er klare, sier Stoltenberg.

– Vil tiltakene være enda strengere?

– Det kan jeg ikke svare på, for det er regjeringen som fatter beslutningen.

– Situasjonen er alvorlig

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) bekreftet til NTB tidligere mandag at det er behov for enda mer kraftfulle tiltak.

– Situasjonen er alvorlig. Smittespredningen er for høy. Og vi er nødt til å treffe tiltak for å begrense den utviklingen, sier statsministeren til NTB.

Blant tiltakene som kom i forrige uke, var en anbefaling om maks ti personer samlet i private hjem. Regjeringen sa imidlertid at man kunne være maks 20 personer én gang i løpet av jula.

– Blir annerledes

Men med utviklingen som har vært den siste uken, rår det usikkerhet også om dette tiltak.

– Julen blir dessverre annerledes enn vi hadde ønsket oss, sier Stoltenberg.

– Men den blir ikke avlyst?

– Man avlyser ikke julen. Men den blir annerledes. Uten at jeg vet akkurat hvilke tiltak som kommer, sier Stoltenberg.

Flere medier melder at de nye tiltakene kan komme allerede mandag kveld.

Ifølge VG og Dagbladet har helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sittet i møte med kommunene og flere faginstanser mandag formiddag.