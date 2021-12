Finn advarer mot svindelforsøk

Nye svindelforsøk dukker stadig opp i ulike kanaler. Mandag får du følgende melding om du går inn på Finn.no eller appen:

«Vi opplever for øyeblikket en del forsøk på å svindle bruker ved hjelp av å lure dem til å klikke på en lenke som leder til en side der de må betale inn penger. Vi anbefaler å vise ekstra forsiktighet når det kommer til å utføre betalinger».

Ingvild Næss, som har tittelen Chief Privacy and Data Trends Officer i Schibsted, opplyser at Schibsted i helgen oppdaget at uvedkommende hadde lyktes med å logge seg inn på kontoen til flere Schibsted-brukere.

– Våre undersøkelser tilsier at angripere har brukt en liste med brukeridentiteter stjålet fra tjenester utenfor Schibsted. Dette har vi holdepunkter for å mene fordi det bare er en mindre andel av kontoene som angriperne har forsøkt å logge seg på der de faktisk har lyktes med å logge seg på, sier Næss.

Vil politianmelde

Schibsted, som eier Finn.no, jobber fortsatt med å undersøke hendelsen nærmere.

– Angriperne har logget seg inn på Finn-kontoen til brukerne, og deretter forsøkt å svindle andre enten via meldingsdialogen eller ved å opprette falske annonser i brukerens navn, sier Næss.

Hun understreker at Schibsted ser svært alvorlig på saken, og sier selskapet vil følge opp med politianmeldelse.

– Vi er ikke kjent med misbruk på andre Schibsted-tjenester.

Flere angrep

Ifølge Næss har Schibsted en rutine som gjør at passord automatisk deaktiveres på de aktuelle brukerne så fort det blir oppdaget at kontoer blir forsøkt misbrukt.

– Dette er også gjort her, og informasjon er sendt ut til potensielt berørte brukere, og vil sendes til Datatilsynet, sier Næss.

Schibsted håper advarselen på Finn.no vil bidra til å gjøre folk ekstra oppmerksomme. Kundesentrene er også informert, slik at brukere kan ta kontakt om de har noen spørsmål.

Det siste året har Schibsted opplevd flere angrep.

– Trusselbildet er i kontinuerlig endring og angrepene blir stadig mer sofistikerte. Vi har til enhver tid omfattende systemer og rutiner på plass for å oppdage og hindre urettmessig adgang til våre systemer. Dermed blir også de langt fleste angrepsforsøkene avverget, sier Næss.

Hun forteller at de hele tiden jobber videre med svindelforsøk oppdages, og at de prøver å være i forkant.

– Arbeidet er krevende, og vi ser at det er internasjonale, profesjonelle nettverk som står bak en stadig større andel av angrepene. Som et generelt råd vil vi påpeke viktigheten av å skifte passord med jevnlig mellomrom, og unngå å bruke samme passord på ulike tjenester.