Inger (73) er så populær at gjestene bestiller henne til julebordet

På Bryggen i Bergen er det fra oktober til desember en jevn strøm av gjester til tradisjonsrike julemiddager på Bryggeloftet. Kokkene tilbereder 10-12 tonn lutefisk og 3-4 tonn pinnekjøtt mens servitørene trakterer gjester som kommer tilbake år etter år. Det gjør også Inger Lofnes (73). Damen som hadde tenkt å bli frisør, men etter at hun tok en vakt som servitør, oppdaget at dét yrket var perfekt for henne. Det er 41 år siden.

FRISØR: Inger fikser juleflette før dagens vakt. Hun ville egentlig bli frisør, men ombestemte seg da hun oppdaget hvor kjekt det var å servere. Foto: Elias Engevik/TV 2

Gledelig gjensyn

– Jeg elsker mennesker! Utbryter 73-åringen før hun snur seg mot neste stamgjest som kommer inn i lokalet.

– Velkommen! Kjekt å se dere igjen!

HJERTELIG VELKOMST: Inger tar vel i mot stamgjest Onar Nilsen. Foto: Elias Engevik/TV 2

Hun får et hjertelig smil tilbake og retter tversoversløyfen på en av gjestene. Onar Nilsen sier det er noe som mangler hvis ikke Inger er på jobb.

– Inger er en tradisjon i tradisjonen.

Sammen med Kirsten Maartman Moe er han tilbake år etter år for å spise lutefisk.

– Hun er en racer på å rense fisk, roser Moe.





Husker navn på flere generasjoner gjester

Flere av stamgjestene er tilbake for 40. gang. Da suppleres bordet med barn og barnebarn og Inger husker navnene på de fleste.

REKLAME - NETBOARD-2-A

– Jeg er veldig privilegert for jeg har veldig god hukommelse, ler hun før hun med sine 1,58 på strømpelesten piler videre med en tralle full av julemiddager.

Kjartan Iversen har vært julebordgjest i 10 år. Han er vilt begeistret for 73-åringen.

– Hun har en sånn utstråling, alltid smilende. Hun skulle jo gitt seg for mange år siden, men holder ut.

Ambassadør for service

Da Inger fikk medalje for lang og tro tjeneste for seks år siden, roste NHO henne for å yte sitt beste hver kveld og beskrev henne som en ambassadør med service i hvert eneste fiber (BA). Etter at hun pensjonerte seg som fast ansatt, er hun aldri vond å be og stiller som tilkallingsvikar på kort varsel.

– Jeg kommer når de trenger meg. I går ringte de klokken 13 fordi det var en som var syk, forteller Inger som stilte på jobb to timer senere.

Den fotrappe pensjonisten holder seg i form ved å gå i fjellet når hun har fri. Med radio på øret går hun gjerne en mil på et av Bergens mange fjell. Kollega Rune Misje Lund sier han har lært mye av henne:

REKLAME - FULLSCREEN-A

– For oss er hun en institusjon. Et forbilde. Hun tar doble vakter. Klager aldri.

HUKOMMELSE: Inger takker sin gode hukommelse for at hun husker navn på gjestenes barn og barnebarn. Foto: Elias Engevik/TV 2

Ringer for råd

Mens kokken Morten Fjellanger anretter et nytt fat med lutefisk, rekker han å supplere:

– Hun er full av energi, elsker jobben sin, er alltid der for gjestene. Husker navn på barn og barnebarn. Det er sånn service som betyr noe i vår bransje.

Restauranten forteller om gjester som før de bestiller bord vil forsikre seg om at akkurat Inger er på jobb den dagen.

– Det er jo Inger de spør etter. Det er Inger de skal prate med. Hvis ikke vi klarer å løse et problem, så ringer vi Inger, forteller Misje.

Nye koronatiltak betyr at det ikke blir juleøl eller akevitt til julematen fra og med onsdag 15. desember, men Onar satser på gjensyn neste jul.

– Det å komme på Bryggeloftet uten å møte Inger, da er det noen som mangler.

SISTE KVELD MED SKJENK: Fra midnatt blir det skjenkeforbud. Foto: Elias Engevik/TV 2

TRADISJON: Kjartan Iversen er tilbake på tiende året og skryter av Ingers utstråling. Foto: Elias Engevik/TV 2