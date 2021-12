Drepte sin egen far etter absurd TV-krangel

Mario Tarabillo-Justiniano (32) er tiltalt for å ha slått i hjel sin egen far.

En 32 år gammel mann fra Orlando i USA er tiltalt for å ha drept sin egen far etter TV-krangel.

Ifølge Orlando Sentinel ringte Mario Tarabillo-Justiniano nødnummeret flere ganger søndag 28. november. I telefon sa mannen at de hadde kranglet over en TV, og at faren lå bevisstløs på gulvet.

Da politiet i Orange County kom til stedet, fant de Mario Enrique Tarabillo (59) liggende på ryggen på soveromsgulvet, dekket av blod. Helsepersonellet erklærte mannen død på stedet.

Ønsket ikke en eldre TV

I politirapporten, gjengitt av Orlando Sentinel, har betjent Kevin O’Malley skrevet at det var blodsprut på veggene og på en madrass som lå i nærheten av liket. Den eldre mannen var også svært hoven i øynene.

Ifølge nettstedet har 32-åringen forklart i avhør at foranledningen til drapet var at han ønsket å kjøpe seg en ny TV. Faren skal da ha sagt at han heller kunne gi sønnen en eldre modell gratis.

Det falt åpenbart ikke i god jord hos Tarabillo-Justiniano.

Ifølge 32-åringens vitnemål gitt hos politiet, forsøkte faren å passere sønnen etter munnhuggeriet. Da Tarabillo-Justinano nektet å flytte seg, slo 59-åringen ham i ansiktet.

Hevder det var selvforsvar

Etter dette skal sønnen ha slått sin egen far gjentatte ganger, kvalt ham og slengt ham i bakken. Da han oppdaget at faren ikke lenger var ved bevissthet, har mannen forklart at han startet hjerte- og lungeredning, samt slo nødnummeret.

32-åringen hevder at han forsvarte seg selv i nødverge, tross det i rapporten står at 59-åringens skader var grusomme, og at han virker å være et offer for voldsom juling, skriver ABCs WFTV 9.

Tarabillo-Justiniano sitter fengslet i påvente av rettssak, uten mulighet for kausjon. Han er siktet for forsettlig drap.