Vil ikke be om siktedes helsehistorikk: – Svært vanskelige spørsmål

Mandag er politiet i full gang med avhør av vitner i forbindelse med brannen i et trehus i Svelvik for en uke siden.

En familie på fire ble funnet døde i det overtente huset, og samtlige ble sendt til obduksjon.

Da den foreløpige obduksjonsrapporten slo fast at familiefarens samboer og to barn alle virker å ha dødd av andre årsaker enn brann, ble den avdøde mannen ble siktet for tre drap og brannstiftelse.

Avhører nærmeste krets

Politiinspektør Odd Skei Kostveit Sør-Øst politidistrikt bekrefter overfor TV 2 at de, én uke etter brannen, ikke har noen formening om hva som kan ha vært mannens motiv.

– Vi avhører noen personer i kretsen rundt familien for å se om det er noen som kan gi svar på disse spørsmålene, sier Kostveit.

Det er likevel kun snakk om «noen få» vitner, ifølge politiinspektøren – og politiet har ikke andre spor å gå etter i jakten på et mulig motiv.

– Har mannen noen kjent historikk hos politi eller helse som er relevant for etterforskningen?

– Han har ingen historikk hos politiet. Når det gjelder helsehistorikk, så er det taushetsbelagt og ikke noe vi har innsyn i, sier Kostveit.

– Men det er noe dere kan be om innsyn i om vilkårene er til stede?

– Vi kommer ikke til å be om innsyn i slike opplysninger i denne saken, slik det ser ut nå, sier han.

MINNES: Like i nærheten av det nedbrente huset hadde mange lagt ned blomster og lys fem dager etter brannen. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Hvorfor ikke?

– De som kan gi oss disse opplysningene, altså de som er ansatt i helsevesenet, vil måtte vurdere om de har grunnlag for å gjøre unntak fra den taushetsplikten. Det er erfaringsmessig vanskelig å få ut slike opplysninger, og vi har ikke noen forventning om at vi ville fått det i denne saken.

Vanskelig prioritering

I tillegg, opplyser Kostveit, må politiet vurdere hvor mye de kan prioritere å etterforske en sak som uansett ikke vil havne i retten, ettersom den antatte gjerningspersonen er død.

– Men mange har jo behov for svar på disse spørsmålene, selv om siktede ikke kan straffeforfølges?

– Nå er du inne på svært vanskelige spørsmål. Etterforskningens formål er å avdekke hva som har skjedd og om det er grunnlag for en tiltale. Så er det et spørsmål om man skal gjøre like mye for å avdekke et motiv når man ikke har en eventuell gjerningspersons forklaring rundt det, sier Kostveit.

– Når saken i tillegg har fått det utfallet som den har fått, så blir det nødvendigvis et spørsmål om hvor langt man skal gå, særlig når man kanskje ikke vil kunne få noen svar.

Holder tilbake om dødsårsak

Samtidig som politiet avhører vitner om et mulig drapsmotiv, er det flere i brannvesenet som er inne til avhør.

UNDERSØKELSER: Kriminalteknikere jobbet fremdeles på eiendommen to dager etter brannen. Foto: Torstein Bøe / NTB

Kostveit er ikke sikker på at politiet heller vil klare å besvare sikkert hva som var årsaken til brannen.

– Vi skal etterforske alle branner for å finne en sannsynlig brannårsak, men det er ikke så lett å en sak der huset er brent såpass mye ned, sier han.

Som følge av den foreløpige obduksjonsrapporten og andre funn i saken har politiet en klar formening om hvordan de fire personene døde. Før de har helt sikre svar, ønsker de imidlertid ikke å gå offentlig ut med den antatte dødsårsaken.

Tirsdag vil politiet gjennomføre det de kaller en foreløpig undersøkelse av sakens tekniske funn.