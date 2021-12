Norge er som kjent elbilland nummer én i verden. I år vil nesten 70 prosent av alle nyregistrerte personbiler være en elbil. Og vi ligger godt i rute til at nullutslippsbilene vil ta helt over fra 2025.

Men ikke riktig alle har omfavnet elbilene ennå. Ett av unntakene er norsk politi, som til nå ikke har hatt en eneste uniformert elbil. Det blir det imidlertid snart en endring på.

Politiet starter pent og forsiktig. De har nå kjøpt inn to eksemplarer av Mercedes eVito, disse skal rigges til patruljebiler.

Starter til sommeren

– PFT har kjøpt to eVitoer som skal bygges som stor patruljekjøretøy, helt lik Mercedes-Benz Vito som er i operativ tjeneste i dag. Dagens Vito og eVito er likt bygd opp, med unntak av at eVito har elektrisk drivlinje, sier seksjonsleder Nils Erik Skulstad i Politiets Fellestjenester, til Elbilforeningens elbil.no som var først ute med nyheten.

Den første av de to bilene er allerede i landet, den andre er ventet inn tidlig i 2022. Etter planen skal de to starte tjenesten til sommeren, i Sør-Norge.

Rekkevidde var lenge et ankepunkt rundt bruk av elektriske biler i politiet. Her har det som kjent skjedd mye de siste årene. Mercedes eVito har en offisiell WLTP-rekkevidde på 366 kilometer. Ombyggingen til politibil vil kanskje påvirke denne noe og på vinteren er det nok mer realistisk å beregne en rekkevidde på rundt 200-250 kilometer. Likevel vil den da klare mye patruljering, før den må lades.

Politiet kjøper diger SUV – til 180 millioner kroner

Volvo V90 Cross Country med dieselmotor er et vanlig syn på norske veier. Neste år stopper den norske importøren salget av denne modellen, men gjør ett unntak: Politiet skal fortsatt få den.

Tester Mustang Mach-E

Norsk politi kan ikke sies å være spesielt kjappe på avtrekkeren her. I mange andre land ruller det allerede uniformerte politibiler. Tesla og Nissan er blant dem som har har vært tidlig ute.

Tidligere i høst skrev vi i Broom om at Ford Mustang Mach-E nå testes som politibil i England.

Her har Ford utviklet en egen konseptbil, etter mange henvendelser fra forskjellige politidistrikt som er på utkikk etter en «grønnere» politibil.

Gammel politibil på tunet: Det ble starten på mange problemer

Slik ser Mustang Mach-E ut i engelsk patruljebilversjon.

Politiet er stor kunde

Det første konseptet er en Mustang Mach-E Standard Range med firehjulstrekk. For testing planlegger Ford å tilby sine Long Range-modeller – enten med bakhjulstrekk eller firehjulstrekk.

De største batteripakkene vil gi politiet lengre helelektrisk rekkevidde, og derfor et bredere bruksområde og kapasitet for politioperasjoner.

Hjemme i USA er politiet en stor Ford-kunde. Dermed ligger det nok også at til at Mustang Mach-E kan bli et vanlige syn som politibil der etter hvert.

Stor oversikt: Dette er politibilene på norske veier

Video: Slik tester politiet før de velger biler