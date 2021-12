Nytt håp om medisinar til jul: – Kan ikkje få ei betre gåve

Christian (39) er ein av om lag 370 pasientar med cystisk fibrose som ventar på at medisinen som kan redde dei skal bli tatt i bruk i Noreg.

Så langt har Beslutningsforum vurdert at medisinen er for dyr, trass dei gode erfaringane til CF-pasientar i dei landa der medisinen er tatt i bruk.

Forhandlar om pris

No har Beslutningsforum bede Sjukehusinnkjøp om å gje eit pristilbod til legemiddelfirmaet, og med det er forhandlingane i gang for fullt.

– Det er ikkje ofte me kjem med slike pristilbod, men det er heller ikkje heilt uvanleg. Det er fyrste gong me gjer det i samband med Kaftrio, seier Inger Cathrine Bryne, leiar av Beslutningsforum og administrerande direktør i Helse Vest.

– Me ser at Kaftrio er ei effektiv behandling me ønskjer å tilby i Noreg, men me er avhengige av at prisnivået er akseptabelt.

DYRE MEDISINAR: Kombinasjonen av desse to medisinane har hatt god effekt for pasientar med cystisk fibrose. I Noreg er dei førebels rekna som for dyre. Foto: Elias Engevik/TV 2

Positivt

– Me er veldig glade for at det ser ut som at proppen har gått ut og det byrjar å skje ting, seier Ellen Damhaug Scheel, dagleg leiar i Norsk foreining for cystisk fibrose.

Ho og resten av foreininga har jobba hardt for at denne medisinen skal bli tatt i bruk i Noreg.

– Eg synest Beslutningsforum no viser ein stor vilje for å sikre framdrift i saka. Dette gjev klare signal, og det er veldig positivt. No må både Beslutningsforum og legemiddelselskapet vere medviten på sitt ansvar om å få ein avtale i hamn så fort som mogleg.

Ho håpar ei avgjerd vil vere klar allereie før jul.

– Det ville vore ei fantastisk julegåve.

BETALAR SJØLV: Desse to boksane gjev medisinar i ein månad, og kosta Christian over 308 000 kroner. Foto: Trine Svanholm Misje / TV 2

Håpar å kunne leve resten av livet heime i Noreg

Christian betalar no for medisinen sjølv, til den nette sum av 308 645 kroner i månaden. Spleis, innsamlingar og lån i banken har gitt han nok pengar til å betale medisinen i tre månader.

På sikt har planen vore å flytte til Danmark, der pasientar får denne medisinen gratis.

Det håpar han no å sleppe.

– Eg skal ikkje ta gleden på forskudd, men eg føler me står på mållinja. Dette er eit krampesprang i riktig retning. Det kjennest som at me endeleg blir hørt.

Han har klare forventningar til forhandlingane, og håpar avklaringa vil kome allereie før jul.

– No må både Vertex og Sjukehusinnkjøp strekke seg litt lenger og få på plass ein avtale. Eg kunne ikkje fått ei betre julegåve.